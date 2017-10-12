Экономия «РЖД» вылезла наукограду боком

Обнинский подземный переход опять превращается в гадюшник!

Помните, как все мы радовались, когда 30 декабря 2013 года в городе, после полугодового ремонта, был открыт подземный железнодорожный переход? Народ надеялся: наконец-то там станет сухо, чисто и красиво.

И поначалу действительно все так и было. Как ни крути, а все-таки провели капитальный ремонт. Однако прошло четыре года и от него ничего не осталось.

ПУТЬ В НИКУДА

Объективности ради следует отметить, что после того как ОАО «РЖД» передало этот объект на баланс города, его стали регулярно убирать. Воды там тоже стало меньше. Но она не пропала совсем. То есть, если раньше грязная жижа стояла в переходе по щиколотку, то теперь по мокрому полу можно пройти, не опасаясь промочить ноги. Разве что иногда откуда-то сверху падают капли. Да и с освещением там далеко не все благополучно. Идти в вечернее время в этом мрачном, полутемном тоннеле как-то страшновато. Но с учетом того, что сейчас закрыт на ремонт наземный железнодорожный мост, многим приходиться это делать.

Жители Обнинска задаются вполне справедливым вопросом: а был ли это капитальный ремонт? Ну не может такого быть, чтобы его не хватило даже на четыре года. Тем более, что уже после этого городским коммунальщикам пришлось проводить там еще и косметический ремонт. И даже он не исправил ситуацию: полы в переходе облупились до огромных дыр, аналогичная ситуация и со ступенями, стены и потолок снова приобрели облезлый вид, плитка кое-где отвалилась. Так на каком основании комиссия, принимавшая в конце 2013 года эти работы, подписала соответствующие акты? Чем эти специалисты руководствовались?

Эти вопросы мы задали заместителю начальника МПКХ города Обнинска Дмитрию ФЕДОРОВУ. И он пояснил, что принимал переход после капремонта не город, а монополист - ОАО «РЖД», которого всё устроило. А обнинской мэрии пришлось взять на свой баланс то, что передали. И хотя изначально железнодорожникам было поставлено условие: примем объект после ремонта, они нашли способ, что называется, сбагрить переход с минимальными затратами.

- А предъявлять претензии ОАО «РЖД» - это все равно, что предъявлять их в никуда, - резюмировал Федоров.

«ЛИЦО ГОРОДА» ТРЕБУЕТ КРУПНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

- Ну а что дальше? Когда же теперь ваше предприятие будет его ремонтировать? - спросили мы Дмитрия Владимировича.

- В этом году уже ничего делать не будем, - ответил он. - Косметический ремонт производился в позапрошлом году. Дело в том, что «РЖД» изначально был сделан такой скверный капремонт, что нам пришлось, потом и белить его, и плитку там укладывать. Полы тоже вздулись. Перед нами потом стояла задача - хоть что-то восстановить. Потому что сработала нанятая железнодорожниками подрядная организация неграмотно и сейчас городу приходится пожинать плоды той деятельности.

В МПКХ пообещали в следующем году заняться полами перехода. Дмитрий Владимирович согласился с тем, что там сыро и эту проблему тоже нужно решать.

- По-хорошему его капитально ремонтировать надо. Нужно произвести там нормальную герметизацию. Чтобы влажности не было. Чтобы вода не подтекала, - считает Федоров. - Но все упирается в финансирование. Чтобы сделать подземный переход лицом Обнинска, требуются очень большие средства.

Многие почему-то считают, что подземный переход - это излюбленное место маргиналов. Но позвольте напомнить, что там нередко можно услышать живую музыку. Играют аккордеонисты, гитаристы и даже саксофонисты. И проходящим мимо людям это нравится. Так что строителям и коммунальщикам есть над чем работать.

Инна ЕМЕЛИНА

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