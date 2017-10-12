Горожане перекладывают свои проблемы на плечи зоозащитников

В последние годы широко обсуждается тема безнадзорных животных. И для нашего города она очень актуальна. Правда, одни жители жалуются на большое количество бродячих собак - и даже есть пострадавшие от них.

А другие пытаются всячески огородить бездомных животных от нападок людей. Так какой путь необходимо выбрать, если мы считаем себя представителями цивилизованного общества?

МУП «ПОЛИГОН-КАЛУГА» СТАРАЕТСЯ ВОВСЮ

В администрации регулярно информируют о том, как осуществляются полномочия по организации отлова и содержания безнадзорных животных, переданные с 1 января 2016 года органам местного самоуправления.

Согласно данным нашей мэрии, на отлов и содержание бродячих животных местный бюджет получает субвенции из областного. В 2017 году эта сумма составила 325 тысяч рублей. Право сказать не густо.

Деньги на эти нужды выделяются в рамках программы благоустройства города. И у мэрии на этот счет заключен контракт с МУП «Полигон-Калуга», которое работает в наукограде уже второй год. Но, как рассказали представители этого предприятия, по существующему законодательству осуществляется не просто отлов бродячих собак: они содержатся на передержке 60 дней, их кормят, оказывают медицинскую помощь, ищут хозяев и пристраивают в добрые руки.

Статистика по отлову бродячих животных такова: за прошлый год в Обнинске отловлено 55 собак, 30 собак возвращены владельцам и всего одна подвергнута эвтаназии.

И, как проинформировал начальник управления по делам ГО и ЧС города Сергей КРАСКО, звонки с просьбами отловить бродячих собак поступают в службу 112 нечасто.

«ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ!»

Руководитель обнинского зоозащитного центра «Новый ковчег» Анна МОГИЛЬНЕР неоднократно разъясняла, что если животных отлавливать и убивать, их меньше не станет. Такой метод не сокращает их популяцию. Потому что на место отловленных тут же приходят новые.

Более того, по словам Могильнер, это даже приводит к резкому демографическому взрыву. Поэтому она предлагает свой вариант, который сводится к простой схеме: отлов-вакцинация-стерилизация - возврат.

- При этом нагрузка на наш приют снижается, как и трата бюджетных средств, - считает директор «Нового ковчега».

Анна Могильнер рассказывает, что волонтерам зоозащитного центра часто звонят жители с требованием: «возьмите котенка или щенка». Причем эти люди напоминают, что мэрия выделяет зоозащитникам средства.

- Мы должны? Хорошо, давайте посчитаем, - недоумевает Анна Александровна. - Складывать цифры в наше время умеют все. За один день средний волонтер «Нового Ковчега» получает от пяти до десяти звонков. 90% из них похожи, как братья-близнецы; их смысл можно передать одной фразой: «Спасите-помогите!» То есть, за средний день нам пытаются пристроить-отдать-привезти минимум 25 - 30 зверенышей. Если бы мы брали всех, то за неделю стали бы «счастливыми родителями» около 150 новых хвостов. За месяц - умножьте сами. И это - именно минимум...

А за тот же месяц волонтерам удается пристроить максимум 20 - 25 кошек и собак. И то, - если очень повезет.

Именно поэтому жителям в «Новом ковчеге» чаще всего отказывают и призывают их помогать животным собственными силами.

- Поверьте, каждый из нас что-нибудь, да может. Если не взять найденное животное к себе домой, то помочь транспортом, найти передержку, помочь в пиаре и пристройстве. Хотя бы пост в контакте разместить, распространить информацию о найденыше по социальным сетям - разве это сложно? Мы, конечно, поможем, но мы не всесильны, и без вашей помощи нам не обойтись... А еще один очень правильный шаг - стерилизуйте своих домашних питомцев, чтобы вот таких «найденышей» стало хоть чуть меньше! Они ведь не с неба падают, - считает Могильнер.

Хотя бывает, что и с неба. Люди просто перебрасывают надоевшую живую игрушку через забор. Мол, вы зоозащитники, вам и разбираться.

Хотя если бы горожане, со всей серьёзностью подходили к приобретению четвероногих питомцев, количество бездомных собак на улицах первого наукограда сократилось бы естественным образом.

Инна ЕМЕЛИНА

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