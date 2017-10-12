Достижения и промахи народных избранников

Что сделали для своих избирателей депутаты от Обнинска за два года работы?

Уже два года исполняют свои обязанности депутаты Законодательного Собрания Калужской области шестого созыва.

Срок немалый - за это время многое можно успеть. Мы решили выяснить, что именно сделали для своих избирателей парламентарии, которые баллотировались от Обнинска.

ПОПРАВКИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ - ДЕЛО НЕ ПОСЛЕДНЕЙ ВАЖНОСТИ

Помнится, во время избирательной компании известные в городе люди Анатолий СОТНИКОВ, Нина ИЛЛАРИОНОВА, Татьяна БАТАЛОВА и Олег КОМИССАР делали упор на то, что больше всего будут помогать именно своему городу. И это вполне логично.

В частности, Олег Комиссар рассказал, что его деятельность помогла Обнинску войти в программу «Городская среда», обсуждение которой началось еще в конце прошлого года.

- Эта программа федеральная и областная, а финансируется она из трех источников: федерального, областного и местного, - напомнил Олег Николаевич. - Поначалу было сложно. Я, конечно, не один этим занимался, но я все-таки являюсь координатором проектов программы по всей Калужской области. Приходилось проводить разъяснительную работу и среди депутатов Горсобрания, и среди жителей, и обосновывать выбор дворов уже на более высоком уровне. Но результаты порадовали. Успех очевиден, поэтому в следующем году Обнинску выделят на эти цели больше денег.

И ещё одним значимым достижением Комиссар назвал целый ряд законодательных инициатив по внесению поправок в федеральные законы. Речь идет о двух законах: «О научной, научно-технической и инновационной деятельности» и «О государственном оборонном заказе».

- Ну и по мелочам: помогал отдельным людям и целым дворам, - сказал Олег Комиссар в завершении беседы.

ТЕХНАРЕЙ ДОЛЖНО СТАТЬ БОЛЬШЕ

Говоря о своем депутатском вкладе в дело развития города, Анатолий Сотников назвал организацию клуба «Обнинская инициатива», где проходит обсуждение важных для города проектов. В частности, таких, как благоустройство Гурьяновского леса и проспекта Маркса.

Большую работу он провел и в организации работы обнинского Центра молодежного инновационного творчества.

- Мы помогли получить гранты на развитие этого Центра, - рассказал Анатолий Александрович. - Там сегодня обучается уже более двухсот детей на постоянной основе и более тысячи посещают его для разовых занятий. Центр проводит среди школьников интереснейший фестиваль «Робо-Лига», участники которого потом ездят на всероссийские соревнования. Для города это крайне важно с точки зрения развития технического творчества. Мы рассчитываем, что эти ребята в дальнейшем будут поступать в наш обнинский университет.

«ОНИ ОТСТАИВАЮТ НАШИ ИНТЕРЕСЫ»

Признаться, депутаты Заксобрания от Обнинска готовы были говорить о своей работе очень долго. Но мы решили также выяснить, что думают на этот счет известные жители наукограда.

В качестве главного достижения своих областных коллег депутат Обнинского Горсобрания Анатолий ШАТУХИН назвал принятие бюджета, который, как он сказал, позволил функционировать, в том числе, и муниципалитетам.

- Очень важно, что благодаря депутатам Заксобрания от Обнинска удалось проголосовать за то, чтобы наукограду выделили средства на ремонт дорог. Для меня лично это очень больная тема. Я всегда везде повторяю, что в дороги нужно вкладывать 100 - 200 миллионов ежегодно. А вкладываем мы в разы меньше. Поэтому любая «копеечка», которая «падает» нам из области, для нас хорошая новость. И соответственно, если умалчивать и не просить эти средства, то их и не дадут. Значит, нам не надо. Вот наши депутаты от Обнинска как раз и не умалчивают и добиваются выделения средств. Конечно, и городская администрация в этом направлении работает, но в первую очередь это заслуга наших депутатов. Они отстаивают интересы Обнинска.

«ОТНОШЕНИЯ ДЕПУТАТОВ И ЭЛЕКТОРАТА ДОЛЖНЫ

БЫТЬ БОЛЕЕ ОТКРЫТЫМИ!»

Общественный деятель Александр ТРУШКОВ сказал, что главная претензия к ныне действующим региональным народным избранникам - это их закрытость. Речь идет о том, что они не отчитываются по поводу своей деятельности перед избирателями, хотя интернет позволяет это делать. В качестве положительного примера на этот счет он привел депутата Государственной Думы Геннадия СКЛЯРА, у которого есть свой сайт и там можно узнать о проделанной работе Геннадия Ивановича.

- В сегодняшних условиях достижения представительной власти - это понятие эфемерное, - отметил Трушков. - Реальных полномочий у нее совсем немного и основная задача - верифицировать определенные правовые акты. А собственные законопроекты редки. Я думаю, что у депутатов «Единой России» есть чем похвастаться, но эти достижения нельзя выделить в общей массе других. Условно говоря, есть лоббирование каких-то интересов Обнинска, и наши депутаты в этом процессе являются дополнительной серьезной силой. К примеру, элемент их участия имеет место в выделении средств на ремонт наших дворов и дорог. Ведь есть и моменты, где городская администрация сама не справляется с какими-то задачами и ей нужна помощь законодательной власти. Другое дело, что отношения депутатов и электората должны быть более открытыми.

Такого же мнения придерживается и известная в городе правозащитница Татьяна КОТЛЯР.

- Я считаю, что депутаты Заксобрания от Обнинска должны больше заботиться об информированности своей деятельности в городе, - сказала она.

Инна ЕМЕЛИНА

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