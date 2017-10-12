Жителям «Экодолья» пошли навстречу!

На этой неделе в Доме Ученых состоялась встреча жителей коттеджного поселка Экодолье с главой администрации города Владиславом ШАПШОЙ и руководителем компании-застройщика Сергеем СОКОЛОВЫМ.

Предметом разговора стало обсуждение планов по строительству в данном микрорайоне спортивной площадки и магазина. Забегая вперед отметим, что диалог проходил непросто, но в его завершении удалось достигнуть консенсуса.

Стороны друг друга услышали и пришли к долгожданному компромиссу.

КОМПРОМИСС БЫЛ НАЙДЕН

Горячие споры по данному вопросу в городе идут все лето. Дело в том, что в свое время застройщик пообещал жителям «Экодолья» спортивную площадку на улице Борисоглебской, но потом изменил свои планы. Было решено перенести ее на территорию третьей очереди - на улицу Рассветную, к деревне Белкино.

А на Борисоглебской запланировали возвести торговый объект. Как рассказывал Сергей Соколов, либо магазин, либо пекарню.

Однако жители выступили против таких изменений, ссылаясь на то, что им изначально обещали спортивную площадку именно на территории второй строительной очереди.

Народ долго пытались убедить в том, что ближе к деревне площадку строить целесообразнее. Потому что заниматься спортом в том месте было бы намного удобнее: кругом парк и нет никаких автомобилей. Чего нельзя сказать о Борисоглебской, расположенной рядом с оживленной трассой, которую к тому же планируют расширить до четырех полос.

Жителям разъясняли, что это не совсем подходящее, а точнее - небезопасное место для занятий спортом, но они стояли на своем. В итоге застройщики пошли им навстречу. Спортивную площадку все-таки решено было строить на прежнем месте, но и торговый объект там тоже будет.

Правда, уже не такой большой, как планировалось: магазин шаговой доступности площадью 300 квадратных метров.

СПОРТПЛОЩАДКА ПОЯВИТСЯ ПО СОСЕДСТВУ С ТОРГОВЫМ ОБЪЕКТОМ

На встрече с жителями Сергей Михайлович признался, что обнинская мэрия, выступившая своего рода посредником между застройщиком и жителями, настояла на выполнении целого ряда условий, выдвинутых населением «Экодолья».

Во-первых, территория, на которой появятся эти объекты, будет благоустроена. Там будет проведено озеленение с дополнительной посадкой деревьев. Во-вторых, построят новые парковочные места. В-третьих, сама спортивная площадка станет лучше: там установят уличные тренажеры.

А на территории бульвара 70-летия Победы дополнительно установят два теннисных стола, детскую «паутинку» и большие качели для взрослых и детей. Одним словом, это место со временем станет для жителей поселка излюбленной прогулочной зоной.

Будет выполнено и еще одно важное условие - в данном магазине категорически нельзя будет торговать спиртными напитками. Это подчеркнул в своем выступлении и Владислав Шапша.

К слову, вопросов от присутствующих на мероприятии поступало очень много. Были и такие высказывания: «А нам этот магазин совсем не нужен». Сложилось впечатление, что многие протестовали просто из принципа или из чувства солидарности со своими соседями.

- Вам хранящаяся там коммунальная техника нравится больше, чем магазин? - спросил одну из жительниц «Экодолья» Владислав Валерьевич.

- Да, больше! - последовал ответ.

Как говорится, комментарии здесь излишни.

«У НАС В ГОРОДЕ СТРОЯТСЯ МАГАЗИНЫ И ЗА ЭТО НИКТО НЕ ГОЛОСУЕТ!»

Были высказаны претензии по поводу того, что в поселке нет охраны, забора и урн.

- Все это заложено в бюджете следующего года, - пояснил Сергей Соколов. - Забор установят в июне 2018 года, урны - до мая 2018 года.

Охрану он тоже пообещал. Но мэр был категоричен.

- Урны - это не асфальт, можно и в этом году установить, - сказал, как отрезал, Шапша.

Далее поступила жалоба по поводу завезенного кем-то в поселок и брошенного на траве контейнера. Сергей Михайлович проинформировал, что сам был возмущен этим фактом и уже распорядился, чтобы контейнер увезли.

- А что если проезжающие мимо «Экодолья» машины будут заворачивать в магазин, и тем самым превратят территорию перед жилыми домами в автостоянку? - поинтересовался молодой мужчина.

Ему объяснили, что заезд будет возможен только с внешней стороны поселка.

Признаться, многие вопросы повторялись. Но жители задавали их вновь и вновь. И мэр терпеливо отвечал каждому. Возмутило Владислава Валерьевича лишь желание собравшихся проголосовать за (либо против) строительства магазина.

- Я не считаю нужным в стране, где свободное предпринимательство, спрашивать, нужен ли магазин. Нравится вам или нет, - сказал мэр. - У нас по всему городу строятся жилые дома, магазины, торговые центры и за это никто никогда не голосует.

В завершение Шапша напомнил присутствующим, что 17 октября состоятся публичные слушания по этому вопросу, а данная встреча была необходима для того, чтобы понять, какие проблемы волнуют жителей «Экодолья» и на что нужно обратить внимание в первую очередь.

Инна ЕМЕЛИНА

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