Обнинская культура останется без уборщиц?

На днях в редакцию нашей газеты обратились работники обнинских школ искусств.

В последнее время очень много говорится о низкой зарплате педагогов, однако на этот раз крик о помощи прозвучал от тех, кто получает ещё меньше - уборщиц, гардеробщиц, вахтёрш, которым, по их словам, предложили с первого ноября трудоустроиться в новую организацию с понижением зарплаты.

ОДНИМ ДОБАВЯТ, У ДРУГИХ УРЕЖУТ

Такое предложение в три школы города, воспитывающие будущих музыкантов и художников, пришло из управления культуры и молодёжной политики. Руководитель ведомства Ирина ФАЛЕЕВА происходящих метаморфоз не скрывает, а их причина проста:

- Только в отрасли культуры младший обслуживающий персонал входит в расчёт средней заработной платы для исполнения показателей «дорожной карты». Учреждений дополнительного образования в сфере культуры это не касается.

Причём ситуация эта типична не только для Обнинска, но и для других регионов страны, поэтому обслуживающий персонал переводят на работу в другие структурные подразделения, в нашем случае такое появится при централизованной бухгалтерии, обслуживающей учреждения культуры.

То есть люди поменяют работодателя, но останутся на прежних местах и будут выполнять те же обязанности. Самих работников такая рокировка не пугала бы, если бы не одно «но». Они уверены, что делается это с единственной целью, - понизить им зарплату, причём сумма сократится существенно.

- Получается, при переводе у нас зарплата понижается аж на три тысячи рублей. У нас она была в среднем тринадцать тысяч, а сейчас десять. Минус подоходный налог - и на руки получается восемь с небольшим, - на условиях анонимности жалуется позвонившая нам женщина.

Она уверяет, что подоплёкой ко всему послужила необходимость поднять зарплату педагогам. Под раздачу, по словам звонившей, попадают две «музыкалки» и «художка».

БУРЯ В СТАКАНЕ ВОДЫ?

Однако начальник управления культуры Ирина Фалеева говорит, что тех, кого коснутся перемены, намного больше:

- ГДК, ДК ФЭИ, Музей истории города Обнинска, библиотеки и другие.

Причем Ирина Николаевна уверяет, что о повышении зарплат одних за счёт других речи не идёт. Да и доходы самого младшего обслуживающего персонала, который переведут в специально созданное подразделение, не пострадают:

- Люди будут работать и получать заработную плату в прежнем объёме за фактически отработанное время. Ситуация по выплатам не изменится.

Однако, по последней информации, ломать голову и оценивать перемены гардеробщицам и уборщицам школ искусств пока что не стоит. Взвесив все «за» и «против», работников в «музыкалках» и «художке» решили не трогать и оставили трудиться на прежнем месте.

А вот тех, кто моет полы в других учреждениях культуры, перемены коснутся, правда, обещают, что будут они только на бумаге.

Евгения НИКИТИНА

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