В следующем году Обнинск надеется получить больше денег на благоустройство!

Самая жаркая тема осени в этом году - благоустройство пешеходной части проспекта Маркса. Обнинцы чуть ли не по часам контролируют работу подрядчика, победившего в тендере, однако на его скорости это особо не сказывается.

Сегодня жителей интересуют два вопроса: успеет ли подрядчик закончить всё в срок, и каковы шансы на увеличение финансирования наукограда по программе «Городская среда» в следующем году?

ПЕРВЫЙ ГОТОВ

В Обнинске по программе «Городская среда» в этом году ремонтируют семь дворов и две городских территории - кольцевая дорожка вокруг Гурьяновского леса и «обнинский Арбат» - тротуар на проспекте Маркса. Благоустройства этих объектов горожане ждали давно, достаточно вспомнить нешуточную полемику вокруг зелёных лёгких города, развернувшуюся в прошлом году.

Своё видение преображения Гурьяновского леса тогда представил депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР. Картинки говорили сами за себя, лесной массив в центре города должен превратиться в пейзажный парк. Оппонентами в споре о таком модерне сразу же выступили местные экологи, аргументируя свою позицию достаточно просто: все эти красивости погубят лес.

Примечательно, что и сторонники, и противники «апгрейда» территории сходились во мнении, что приложить руку к Гурьяновскому лесу просто необходимо, ведь мало того, что он весь просто усыпан мусором, так ещё и давно стал пристанищем для асоциальных элементов.

Программа «Городская среда» смогла примирить стороны. Ведь пешеходная дорожка, которую оборудовали в лесу, была выполнена без выемки грунта из гигроскопичных материалов. Причём использовать её будут и зимой, и летом: в теплое время для прогулок пешком, а в холодное - как основу для лыжни.

Работы на объекте велись быстро, и вот в минувший понедельник главный коммунальщик Обнинска Вячеслав ЛЕЖНИН резюмировал:

- В Гурьяновском лесу на сегодняшний день дорожка закольцована. Основные работы завершены.

ВСЕМУ ВИНОЙ ТЕНДЕРНАЯ СИСТЕМА

А вот реконструкция тротуара четной стороны проспекта Маркса, наоборот, превратилась в настоящую войну, причём на одной стороне выступают жители и бизнесмены, чьи магазины расположены рядом, а на другой - подрядчик, который не торопится.

Старт работ здесь был дан в середине августа, и, несмотря на то, что многие горожане сразу отнеслись к идее благоустройства скептически, ведь осень традиционно сопровождается дождями, быстрое снятие асфальта поначалу обнадёжило горожан.

Примечательно, что погода дала ремонтникам карт-бланш. Несколько недель осадков практически не было. Казалось бы, надо использовать эту возможность, но работы шли ни шатко ни валко, на объекте трудились всего несколько человек.

- Я не понимаю, на этот объект тратятся двадцать два миллиона рублей, а в итоге мы получим не пойми что! - негодует жительница Обнинска Марина ОРЕШНИКОВА. - Сейчас никто не торопится, а потом, чтобы успеть в срок, плитку будут класть и в дождь, и в снег. Обнинцы вынуждены ходить по грязи, а весной такую работу в лучшем случае придется переделывать, а в худшем и вообще это безобразие оставят как есть!

Сегодня уже ни для кого не секрет, что злую шутку с городом в этом случае сыграла тендерная система, где определяющим фактором служит цена вопроса - то есть, обычный демпинг. А уж как будет работать компания в период, определённый контрактом, законодательство особо не волнует.

К тому же подрядчик решил воспользоваться ситуацией, взял в работу сразу несколько объектов, но главное, что не рассчитал, - человеческий ресурс.

- И вот эта коллизия, она сыграла злую шутку, - уверен депутат Горсобрания Анатолий ШАТУХИН, - потому что маневрировать людьми сложно. Да ещё и погодные условия вмешиваются.

«ВСЕМ НАДО УСКОРИТЬСЯ!»

Сказать, что у местной власти совсем уж нет механизма воздействия на нерасторопного подрядчика, нельзя. Кому захочется попадать в чёрный список? Ведь после такого подарка дорога к тендерам будет закрыта. Да и делать объект плохо ремонтникам тоже не с руки. - У этого предприятия, как ни крути, четырёхлетние обязательства по гарантийному ремонту, - рассказывает Анатолий Ефимович. Даже если первый блин не станет комом, сложившаяся ситуация позволит чиновникам провести работу над ошибками и сделать соответствующие выводы. Хотя, наверное, трудности можно было предвидеть заранее и не брать в необкатанный проект «Городская среда» такие важные для города объекты, ограничившись только дворами. Однако сити-менеджер Обнинска Владислав ШАПША настроен оптимистично: - Нет, я думаю, что всё мы сделали правильно, и результат будет нормальным. В данном случае мы вязли те объекты, которые нам по силам. К тому же условия в договоре прописаны достаточно жёсткие.

Даже при сложившейся непростой ситуации на проспекте Маркса закрывать глаза на промахи в администрации не намерены. Поэтому подрядчику уже приходилось и снимать некачественно уложенный асфальт, и демонтировать тротуарную плитку.

- Строительные объекты, которые в Обнинске благоустраиваются в рамках программы «Городская среда», в той или иной степени уже готовы, они задерживаются, но мы пока в графике, - комментирует ситуацию Шатухин. - Всем надо ускориться, возможно, нанять дополнительную рабочую силу, как поступил подрядчик на Маркса. Хотя я прекрасно понимаю, что для компаний лишние траты невыгодны.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ УЖЕ ЕСТЬ

По мнению депутатов, Обнинску удастся показать себя в этом деле с хорошей стороны, ведь по результатам работ этого года напрямую зависит, сколько денег город получит в следующем году.

Хотя парламентарии о финансах говорят с осторожностью, боясь спугнуть удачу, однако тайну журналистам всё-таки приоткрыли.

Есть надежда, что финансирование благоустройства в 2018-м году будет щедрее, чем в текущем. Но вот о том, какой будет эта разница, в Обнинске предпочитают не распространяться.

В свою очередь, мэр Владислав Шапша уверен, что главным преимуществом следующего года станет ранний старт работ, ведь со списком «хотелок» горожане и власть стараются определиться уже сейчас.

- У города есть ряд идей. Возможно, ремонт коснётся продолжения проспекта Маркса, возможно, благоустройство затронет Парк Победы, или, например, мы займёмся преображением улицы Лейпунского, что из этого выберем, сейчас точно сказать не могу, - комментирует Владислав Валерьевич. - Да и я уверен, что наводить порядок в Гурьяновском лесу дальше тоже надо.

Неизменной останется лишь схема работы - открытый диалог власти с населением. Ведь последнее слово в этом вопросе останется за обнинцами, которые большинством голосов и выберут тот объект, который будет преображён будущим летом в рамках программы «Городская среда».

Евгения НИКИТИНА

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