Учение через мучения

Чтобы сдать ЕГЭ, школьникам приходится грызть гранит нервно, долго и сверхурочно.

Вот уже несколько лет выпускники школ, прежде чем выйти из-за своих парт, вынуждены проходить такое непростое испытание, как ЕГЭ. Единый государственный экзамен за это время успел потрепать нервы ни одному десятку тысяч учеников.

Чтобы пройти тестирование достойно и получить, соответственно, билет в студенческую жизнь, готовиться к экзамену будущие выпускники начинают за несколько лет. Каждое общеобразовательное учреждение разрабатывает свою собственную систему.

И, как показывает практика, далеко не все методы «натаскивания» оказываются эффективными.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО?

- Мой ребенок приходит со школы, как выжатый лимон, - начала свой рассказ Елена КРОТОВА - мама ученика одной из школ города. - Я, конечно, понимаю, что детей нужно готовить к ЕГЭ, но надо же думать, как именно это делать. В школе, где учится мой сын, ввели факультативы - восьмым уроком! Какой смысл в таких занятиях, если дети к тому моменту уже однозначно не способны усваивать материал? А после уроков ребенок еще должен сделать домашнее задание. Это же самое настоящее издевательство над подростками.

Не согласиться с мнением родительницы, обратившейся в редакцию нашей газеты, конечно, сложно. Потому журналисты решили провести собственный анализ, чтобы выяснить, все ли общеобразовательный учреждения первого наукограда выбрали столь неэффективный образовательный путь.

Так, первой в нашем списке оказалась школа №4, которая, как известно, считается одной из самых сильных в городе. И ее директор Владимир СВЕТЛАКОВ, оказалось, вовсе думает, что «натаскивать» учеников сверхурочно не стоит.

- Весь необходимый материал должен подаваться в рамках основной образовательной программы. В нашей школе нет обязательных факультативов или курсов. Есть только дополнительные занятия с углубленным изучением того или иного предмета - «Занимательная математика», например. Но посещают их ученики только по желанию, - прокомментировал Светлаков.

При этом нельзя не отметить, что показатели эффективности работы этого общеобразовательного учреждения одни из самых лучших в городе.

- Мы, конечно, ведем статистику успеваемости наших учеников. Результаты ЕГЭ - важнейший показатель. И он становится лучше из года в год. По итогам прошлого учебного периода, например, наши выпускники набрали очень высокие баллы по русскому языку. Школа оказалась на третьем месте после «Гимназии» и «Свободной школы», - рассказывает директор 4-й школы.

ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

А вот у лидера общеобразовательного фронта наукограда - «Гимназии», как оказалось свои методы работы. Директор учреждения Александр СУХАРЕВ считает, что дополнительные занятия при подготовке к единому государственному экзамену необходимы.

Здесь ребята имеют возможность посещать специальные курсы, которые проводятся во второй половине дня. При этом, если раньше такую образовательную «добавку» можно было получить бесплатно, то теперь за дополнительную порцию того самого гранита нужно платить.

- Но у нас вполне демократичные расценки, - комментирует Сухарев. - Причем хочу сказать, что эти занятия пользуются большим спросом. Очень много учеников занимается по такой системе.

- А вы уверены в том, что сверхурочные курсы действительно дают результаты? Детский мозг-то устает! - поинтересовались мы.

- Конечно, эффект есть! Посмотрите по результатам ЕГЭ. В «Гимназии» они одни из самых лучших! - с уверенностью ответил директор.

ОТСУТСТВИЕ СИСТЕМЫ=СТРЕСС

Впрочем, с результатами-то поспорить сложно. Но вот с тем, что такой метод образования можно назвать одним из самых лояльных (к детскому организму) и бюджетных (для родительского кармана) не согласиться, пожалуй, можно. Тем более что образовательному способу «Гимназии» есть вполне достойная альтернатива, которой следуют, например, в школе №5.

Надо сказать, что данное учреждение не стоит в числе лидеров наукограда по эффективности, но и к «слабым» его тоже относить не стоит. Тем более если учесть тот факт, что все выпускники этой школы сдают ЕГЭ достойно и без пересдач. По крайней мере, в этом журналистов газеты «ВЫ и МЫ» уверила директор Лина ТЕРЕШАТОВА.

- К единому государственному экзамену своих учеников мы готовим по собственной разработанной методике. У нас есть обязательные элективные курсы - по базовым предметам, а также существуют и дополнительные занятия в модульных группах, посещать которые ученик может только по собственному желанию. При этом в нашем учреждении нет ни одной платной услуги, - пояснила Лина Васильевна.

Но самое интересное, что те самые дополнительные занятия для учеников 5-й школы проводятся исключительно по субботам.

- Иначе дети будут перегружены, и результат от такой работы будет практически нулевым, - уверена педагог.

Как показывает практика, какой-то единой системы подготовки к столь страшному для детей испытанию, как ЕГЭ, в первом наукограде нет. Потому сегодняшние школьники и начали походить на затравленных зверьков, которые на протяжении нескольких лет вынуждены держать свои мозговые извилины в постоянном стрессе, а их родители обязаны пахать круглые сутки, чтобы оплатить для своего чада репетиторов или дополнительные курсы (как, например, в «Гимназии»).

А неужели действительно нельзя весь необходимый объем знаний давать именно в рамках общеобразовательной программы, как делают, в той же самой школе №4, ну, или, в конце концов, разработать эффективную методику, которая не будет напоминать самую настоящую пытку?..

Дарья ГУМЕРОВА

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