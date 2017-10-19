Жители хрущёвки сорок дней сидят без горячей воды и двадцать без холодной!

История обнинца Александра КАЧУРО, обратившегося в нашу редакцию, буквально потрясла журналистов. Оказалось, что в благополучном наукограде у части жильцов дома №17 «А» по улице Энгельса больше месяца отсутствует водоснабжение. Причем полностью - и горячее и холодное.

«МЫ ЖЕ НЕ ЖИВОТНЫЕ, ЧТОБ ПО КУСТАМ БЕГАТЬ!»

Настоящим издевательством называет обнинский пенсионер сложившуюся ситуацию.

- Мы же не животные по кустам бегать! - возмущается Александр Стефанович.- Горячей воды нет, ни помыться, ни постирать, и холодной нет, полностью водоснабжение отключено!

Чтобы хоть как-то привести себя в порядок, приходится ходить в баню. А это тоже бьёт по кошельку, ведь за один сеанс надо выложить шестьсот рублей. Но если с помывкой вопрос ещё хоть как-то можно решить, то как готовить себе еду и куда ходить в туалет - не понятно.

Обслуживает дом УК «Чип», которая начала здесь работать с первого октября. Однако, по словам руководителя управляющей компании Евгения ХАЛЕЦКОГО, о том, что в доме уже несколько недель нет воды, коммунальщики сначала даже и не знали. В первых числах месяца они были заняты пуском тепла, да и жалоб от жителей не поступало. Но познакомившись поближе с людьми, «чиповцы» начали разбираться в проблеме. - Там заливает квартиру на втором этаже, «аварийка» воду перекрыла, а предыдущая управляющая компания пыталась выяснить, откуда течь, но у неё это не получилось, - комментирует Евгений Вячеславович.

ПЕРЕГОВОРЫ ЗАШЛИ В ТУПИК

Новые коммунальщики наведались к соседям на третий этаж и обнаружили у них мокрый стояк, красноречиво свидетельствующей, что проблема находится выше. А вот собственницу квартиры на четвёртом этаже долго пришлось уговаривать и объяснять, что и такое возможно, когда трещины в трубах четвёртого этажа сказываются на жильцах второго. Убеждать женщину пришлось всем - от сантехника до директора «Чипа». Однако когда жительница хрущёвки всё-таки пустила коммунальщиков, оказалось, что у нее все в норме, поэтому надо спускаться вниз.

- Соседи с третьего этажа уехали, а на днях вернулись и вызвали «аварийку», которая тут же включила горячую воду, я хоть успел набрать про запас и, наконец, полы вымыл, - рассказывает Качуро.

Однако уже через несколько часов квартиру на втором этаже опять стало затапливать, и воду вновь перекрыли. Поймать соседа с третьего этажа, чтобы всё-таки разобраться в проблеме и восстановить водоснабжение, оказалось нелегко, но коммунальщики сделали это.

- Он заявил нам, что уезжает в командировку и две недели его не будет, - рассказывает Евгений Халецкий.

«НЕ СТОИТ НЕДООЦЕНИВАТЬ РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ»

С одной стороны, человека понять можно, работа есть работа. А с другой - неужели остальные жильцы всё это время должны сидеть без воды?

- Управляющая компания может подать в суд, потому что собственники обязаны предоставить доступ в жилое помещение, для того, чтобы устранить неполадки в любой из систем, - комментирует начальник управления городского хозяйства мэрии Обнинска Анна ЕРЁМИНА. Однако, действуя таким образом, на возвращение воды жильцы могут рассчитывать не скоро. Поэтому «чиповцы» по этому пути и не пошли. В свою очередь, руководитель муниципальной управляющей компании Сергей ВОЛОТОВСКИЙ говорит, что с аналогичной проблемой коммунальщики сталкиваются постоянно, и он в этом случае поступает так: - Я рекомендую всегда развешивать объявления на подъездах с информацией, что надо выполнить определённый объём работы, но в связи с недопуском в квартиру мы этот объём выполнить не можем. Таким образом, мы подключаем общественность, потому что недооценивать её роль не стоит. Заместитель председателя Общественной палаты Калужской области Сергей БАБИЦЫН заявляет, что люди ещё могут обратиться в Госжилинспекцию, однако срок рассмотрения жалобы очень большой, поэтому назвать этот метод действенным сложно. - В такой ситуации все убытки, которые люди понесут, если будет доказана вина жильца, который не пускает коммунальщиков, они могут потребовать компенсировать. Например, питьевую воду приходится покупать, можно собирать кассовые и товарные чеки, - рассуждает Сергей Владимирович.

А чтобы продвинуться в вопросе возобновления водоснабжения, жильцы должны бить во все колокола и подключать всевозможные ведомства, такие как прокуратура и органы опеки. Ведь всё это время тяготы взрослых делят и несовершеннолетние дети.

- Я уже неоднократно обращалась к горожанам, - сетует Анна Ерёмина, - мы, к сожалению, часто забываем о тех, кто живёт вокруг нас. Вот уехал ты в командировку, так оставь телефон родственников соседям или в управляющей компании! Потому что вскрыть квартиру принудительно - здесь надо и судебное решение, и это вообще очень сложный процесс. А так - все вопросы можно решить в спокойной обстановке...

Евгения НИКИТИНА

Когда верстался номер



ХЭППИ ЕНД?

Между тем, УК «Чип» всё-таки отыскала родственников жильцов квартиры на третьем этаже, да и сам хозяин, как оказалось, в командировку уезжает через несколько дней.

Так что сейчас сантехники получили доступ в квартиры, и в ближайшее время блага цивилизации вернутся к жителям дома 17 «А» по улице Энгельса.

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