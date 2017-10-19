Жители хрущёвки сорок дней сидят без горячей воды и двадцать без холодной!

История обнинца Александра КАЧУРО, обратившегося в нашу редакцию, буквально потрясла журналистов. Оказалось, что в благополучном наукограде у части жильцов дома №17 «А» по улице Энгельса больше месяца отсутствует водоснабжение. Причем полностью - и горячее и холодное.
«МЫ ЖЕ НЕ ЖИВОТНЫЕ, ЧТОБ ПО КУСТАМ БЕГАТЬ!»
Настоящим издевательством называет обнинский пенсионер сложившуюся ситуацию.
- Мы же не животные по кустам бегать! - возмущается Александр Стефанович.- Горячей воды нет, ни помыться, ни постирать, и холодной нет, полностью водоснабжение отключено!
Чтобы хоть как-то привести себя в порядок, приходится ходить в баню. А это тоже бьёт по кошельку, ведь за один сеанс надо выложить шестьсот рублей. Но если с помывкой вопрос ещё хоть как-то можно решить, то как готовить себе еду и куда ходить в туалет - не понятно.
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Обслуживает дом УК «Чип», которая начала здесь работать с первого октября. Однако, по словам руководителя управляющей компании Евгения ХАЛЕЦКОГО, о том, что в доме уже несколько недель нет воды, коммунальщики сначала даже и не знали. В первых числах месяца они были заняты пуском тепла, да и жалоб от жителей не поступало. Но познакомившись поближе с людьми, «чиповцы» начали разбираться в проблеме.
- Там заливает квартиру на втором этаже, «аварийка» воду перекрыла, а предыдущая управляющая компания пыталась выяснить, откуда течь, но у неё это не получилось, - комментирует Евгений Вячеславович.
ПЕРЕГОВОРЫ ЗАШЛИ В ТУПИК
Новые коммунальщики наведались к соседям на третий этаж и обнаружили у них мокрый стояк, красноречиво свидетельствующей, что проблема находится выше. А вот собственницу квартиры на четвёртом этаже долго пришлось уговаривать и объяснять, что и такое возможно, когда трещины в трубах четвёртого этажа сказываются на жильцах второго. Убеждать женщину пришлось всем - от сантехника до директора «Чипа». Однако когда жительница хрущёвки всё-таки пустила коммунальщиков, оказалось, что у нее все в норме, поэтому надо спускаться вниз.
- Соседи с третьего этажа уехали, а на днях вернулись и вызвали «аварийку», которая тут же включила горячую воду, я хоть успел набрать про запас и, наконец, полы вымыл, - рассказывает Качуро.
Однако уже через несколько часов квартиру на втором этаже опять стало затапливать, и воду вновь перекрыли. Поймать соседа с третьего этажа, чтобы всё-таки разобраться в проблеме и восстановить водоснабжение, оказалось нелегко, но коммунальщики сделали это.
- Он заявил нам, что уезжает в командировку и две недели его не будет, - рассказывает Евгений Халецкий.
«НЕ СТОИТ НЕДООЦЕНИВАТЬ РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ»
С одной стороны, человека понять можно, работа есть работа. А с другой - неужели остальные жильцы всё это время должны сидеть без воды?
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- Управляющая компания может подать в суд, потому что собственники обязаны предоставить доступ в жилое помещение, для того, чтобы устранить неполадки в любой из систем, - комментирует начальник управления городского хозяйства мэрии Обнинска Анна ЕРЁМИНА.
Однако, действуя таким образом, на возвращение воды жильцы могут рассчитывать не скоро. Поэтому «чиповцы» по этому пути и не пошли.
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В свою очередь, руководитель муниципальной управляющей компании Сергей ВОЛОТОВСКИЙ говорит, что с аналогичной проблемой коммунальщики сталкиваются постоянно, и он в этом случае поступает так:
- Я рекомендую всегда развешивать объявления на подъездах с информацией, что надо выполнить определённый объём работы, но в связи с недопуском в квартиру мы этот объём выполнить не можем. Таким образом, мы подключаем общественность, потому что недооценивать её роль не стоит.
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Заместитель председателя Общественной палаты Калужской области Сергей БАБИЦЫН заявляет, что люди ещё могут обратиться в Госжилинспекцию, однако срок рассмотрения жалобы очень большой, поэтому назвать этот метод действенным сложно.
- В такой ситуации все убытки, которые люди понесут, если будет доказана вина жильца, который не пускает коммунальщиков, они могут потребовать компенсировать. Например, питьевую воду приходится покупать, можно собирать кассовые и товарные чеки, - рассуждает Сергей Владимирович.
А чтобы продвинуться в вопросе возобновления водоснабжения, жильцы должны бить во все колокола и подключать всевозможные ведомства, такие как прокуратура и органы опеки. Ведь всё это время тяготы взрослых делят и несовершеннолетние дети.
- Я уже неоднократно обращалась к горожанам, - сетует Анна Ерёмина, - мы, к сожалению, часто забываем о тех, кто живёт вокруг нас. Вот уехал ты в командировку, так оставь телефон родственников соседям или в управляющей компании! Потому что вскрыть квартиру принудительно - здесь надо и судебное решение, и это вообще очень сложный процесс. А так - все вопросы можно решить в спокойной обстановке...
Евгения НИКИТИНА
Когда верстался номер
ХЭППИ ЕНД?
Между тем, УК «Чип» всё-таки отыскала родственников жильцов квартиры на третьем этаже, да и сам хозяин, как оказалось, в командировку уезжает через несколько дней.
Так что сейчас сантехники получили доступ в квартиры, и в ближайшее время блага цивилизации вернутся к жителям дома 17 «А» по улице Энгельса.