Обнинские депутаты встали перед выбором: дети или деньги?

Вопрос взимания арендной платы с учреждений, занимающих муниципальные площади, народные избранники в очередной раз обсудили на комитете по социальной политике.

Напомним, что до недавних пор все частные организации, ведущие образовательную деятельность, получали помещения, принадлежащие городу, абсолютно бесплатно. Однако в прошлом году депутаты своим волевым решением эту многолетнюю «халяву» отменили.

Вновь пересмотреть документ, а вместе с ним и возможность предоставления преференций частным школам «парламентариев» заставил «Обнинский колледж», задолжавший городу кругленькую сумму в несколько сот тысяч рублей. Поэтому сейчас слуги народа пытаются пойти на уступки арендаторам. Правда, пока уверенности в принятии такого решения у них нет.

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ?

Надо сказать, что пойти навстречу обнинские «парламентарии» собираются не всем частным организациям, ведущим образовательную деятельность, а лишь тем, которые занимаются общим образованием подрастающего поколения.

А таковых учреждений в Обнинске на сегодняшний день четыре - «Дубравушка», «Обнинский колледж», «Свободная школа» и «Чаша». Впрочем, последнюю организацию председатель комитета по социальной политике Владимир СВЕТЛАКОВ предложил из списка льготников исключить, потому, как она арендует площади не у муниципалитета, а непосредственно у школы №9, на территории которой и базируется.

Для трех остальных школ существует вероятность изменения понижающего коэффициента. Светлаков, к примеру, такой вариант посчитал одним из самых оптимальных.

- Понимаете, в этих частных организациях обучаются более 600 человек. И если они не выдержат финансовой ответственности в виде действующей для них арендной платы, то есть вероятность, что они просто ликвидируются. И куда мы денем всех этих детей? В школы, которые сегодня и без того перегружены? В моем учреждении на данный момент обучаются 776 человек, хотя рассчитана она на 700.

11-я школа, например, вообще загружена на 130%, насколько мне известно. Конечно, городские и региональные власти работают над этой проблемой, школу собираются у нас строить. Но когда она появится? - долго размышлял председатель профильного комитета.

С одной стороны, опасения Светлакова вполне понятны. Но с другой - решить вероятную проблему с распределением детей вполне возможно. Достаточно лишь оставить в обнинских школах тех детей, которые имеют местную прописку.

ДОРОГИЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ

Отвести «парламентариев» от лирики решил посетивший заседание вице-мэр по экономике Геннадий АНАНЬЕВ, который справедливо заявил, что подобные льготы обойдется городу практически в три миллиона рублей.

- Нужно учитывать, что преференции в данном случае - это средства бюджета. И чтобы на них претендовать, школам нужно быть максимально открытыми, выходить на контакт и представить всю необходимую документацию, - пояснил Ананьев.

Говоря о потенциальных льготниках, нельзя не обратить внимание и на то, что Светлаков предложил исключить из этой категории «Чашу», которая не совершает никаких взносов в городскую казну, а значит, и на лояльные условия претендовать не может. Как-то несправедливо получается: почему точно такая же частная школа, работающая в сфере общего образования, как и три остальные, должна продолжить оплачивать аренду в полном объеме, отдавая деньги предприятию, на территории которого базируется?

В то время как остальные от финансового бремени будут частично освобождены лишь потому, что имеют договорные отношения с муниципалитетом? Хотя, как заверил депутат Александр СУХАРЕВ, у той самой «Чаши» уже заканчивается договор аренды с девятой школой, и последняя пролонгировать его не собирается.

А это значит, что поразмышлять над этим и остальными тонкостями столь щепетильного вопроса, как «деньги или дети?», у народных избранников еще будет шанс в рамках заседаний других комитетов.

Дарья ГУМЕРОВА

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