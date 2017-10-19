Новый заведующий ЛОР- отделением: «Помощь детям оказываем и днём и ночью!»

В августе ЛОР-отделение Клинической больницы номер восемь возглавил новый для Обнинска специалист - профессор, доктор медицинских наук Юрий НАЗАРОЧКИН.

Кресло заведующего он занял после предложения главврача КБ №8 Владимира Петрова. До этого времени Юрий Вениаминович много лет проработал заведующим кафедрой оториноларингологии Астраханской медицинской академии и руководителем профильного научно-клинического центра.

Сегодня у нового заведующего обнинским ЛОР-отделением немало планов. Некоторыми из них он поделился с журналистами еженедельника «Вы и Мы».

НАДЕЖДА НА МОЛОДЫХ

- Юрий Вениаминович, в Астрахани вы занимали очень серьезную должность - директора медицинского центра. Не считаете ли, что ваше новое амплуа не столь презентабельно, чем предыдущее? Или же это несравнимые понятия?

- Сравнивать должности, наверное, не стоит, поскольку для врача важна практическая реализация навыков. Работая заведующим кафедрой и читая лекции, всегда стремился к практической деятельности. Много оперировал в Астрахани, консультировал больных, надеюсь, что в Обнинске буду полезен не меньше.

- В каком состоянии находится отделение, принятое вами?

- В хорошем состоянии. Благодаря коллективу отделения оно сохранило свою работоспособность, несмотря на планы по его «оптимизации». Здесь трудятся уникальные медицинские сестры, полностью отдающие себя профессии, мудрые опытные доктора, работающие на совесть как в стационаре, так и в поликлинике. Им можно доверить здоровье.

- Хватает ли на сегодняшний день в вашем отделении оборудования?

- С позиции функциональности все в порядке. Есть эндоскопическое оборудование, аудиометр, микроскоп, хорошие инструменты. Над вопросами дооснащения работаем с нашим руководителем Владимиром Петровым.

- Кадровый голод не коснулся отделения?

- В стационаре работают два доктора - я и Владимир КАДИКОВ. В поликлинике - три ЛОР-врача. Есть открытые вакансии, но не хватает специализированных видов помощи, в которых могли бы проявить себя молодые врачи: сурдология, фониатрия, отоневрология. Ряд выпускников обнинского медицинского факультета обучаются в ординатуре, и есть надежда на продолжение их работы в родном наукограде.

«ДОКТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ УВЕРЕН В СВОЕМ ВЫБОРЕ»

- Юрий Вениаминович, в Клинической больнице №8 сегодня нет детского оториноларинголога. А ведь эта категория пациентов особенная, требует мобильности и быстрого реагирования.

В Обнинске был случай, когда в выходной день в приемном покое не смогли оказать помощь трехлетней девочке с инородным телом в носу. Маму с ребенком отправили в областной центр, аргументировав отсутствием специалиста.

- Сейчас помощь детям оказываю я сам, вызывают и днем, и ночью, практически через день. Кроме этого, веду прием в детской поликлинике. Работаем с Владимиром Александровичем (Петровым - главврачом Кб №8 - Прим. Ред.) над организацией детского направления ЛОР-службы. Проблема в подборе специалиста, компетентного в детской медицине, хотя отдельной специальности «детская оториноларингология» в России нет.

- Юрий Валерианович, вы в медицине уже почти 30 лет и повидали многое. Скажите, были ли моменты, когда появлялось сомнение в правильности выбора профессии?

- Так бывает в разных профессиях, но для врача - это скорее лирическое отступление. Оказывать помощь человеку, сомневаясь в правильности своего выбора, очень сложно, и результат чаще печален. Уверенность надо внушать, стараясь изо всех сил. Даже если сил не осталось.

- Вы проработали в Обнинске в должности заведующего отделением совсем немного. Признавайтесь, часто ли на Вас поступают жалобы пациентов?

- За два месяца работы (без одной недели) количество пациентов приближается к 1000. Округляю для простоты расчетов. Количество жалоб от пациентов не определяется числом только письменных обращений к руководству, а последних, по моим данным, пока два. Всегда будут довольные и недовольные. Главный показатель - это стабильная работа нашего отделения и пациенты, покидающие стены стационара здоровыми.

Дарья ГУМЕРОВА

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