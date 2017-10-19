Чиновничьи прихоти

Под Обнинском жителей заставляют сдать декларацию о доходах, которых не было!

Люди уже привыкли к тому, что всем и везде должны - платить налоги, коммуналку, возвращать с сумасшедшими процентами кредиты и так далее.

Но недавно наши соседи - жители бывшего военного городка Малоярославец-5 неожиданно для себя узнали, что они должны заплатить налог на прибыль от сдачи в найм своих квартир.

Каково же было удивление людей, получивших такие «письма счастья». Ведь квартиры жители никому не сдавали!

РЕЙД ОКАЗАЛСЯ «ПРОДУКТИВНЫМ»

- Вот так живешь себе и вдруг получаешь письменное уведомление из налоговой инспекции на обязательное декларирование своих доходов от сдачи в найм помещения, - рассказала нам жительница этого населенного пункта Анна Л. - Сначала я услышала об этом от своих соседей, которые тоже получили такие же письма. Все эти люди проживают в своих квартирах сами и никогда не сдавали их ранее. И тут уведомление пришло и ко мне. Признаться, стало обидно: на каком основании мне такое присылают? Какую декларацию я должны представить, если живу в своей квартире сама?!

Женщина поехала в малоярославецкую налоговую инспекцию, и там ей объяснили, что информацию о жильцах, которые якобы сдают свои квартиры в найм, им в письменном виде представил глава сельского поселения «Село Ерденево» Юрий САННИКОВ. Как оказалось, некоторое время назад он вместе с представителем полиции обходил квартиры в городке и по итогам рейда составил соответствующее письмо для налоговой инспекции.

Всё было просто, того, кто не открыл дверь, заподозрили в сдаче квартиры. Причём чиновников мало интересовало, что посреди дня люди работают, а собственники перед главой сельского поселения вообще отчитываться не должны.

- Специалист налоговой Татьяна КРЫЛОВА показала мне письмо Санникова, - рассказала Анна. - Но ксерокопию дать отказалась.

ГЛАВА ЗАИГРАЛСЯ?

В беседе с нашим журналистом управляющая делами Малоярославецкой районной администрации Светлана НИКОЛЬКИНА заняла сторону своего коллеги, сославшись на то, что поселок планируют передавать на баланс ерденевского сельского поселения и, дескать, Санникову необходимо информация, кто и на каких условиях там проживает.

- Возможно, он не совсем по тому пути пошел, но в целом свою работу делает правильно, - считает Светлана Александровна.

Но правильнее было бы сказать: глава сельской администрации попросту заигрался и подзабыл, что он должен стараться улучшить жизнь людей, а не осложнять её.

Тем более, как стало известно позже, во время своего обхода квартир некоторых жильцов Санников все-таки застал дома и даже побеседовал с ними. Однако уведомления из налоговой получили и эти люди.

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ОПРАВДЫВАТЬСЯ

Мы попросили прокомментировать данную ситуацию представителя пресс-службы УФНС России по Калужской области Юлию ОРЛОВУ, которая заверила нас, что никаких нарушений в действиях налоговой инспекции Малоярославецкого района не было.

- Эти письма носят лишь уведомительный характер, и действия налогового органа в данном случае правомерны, - сказала Юлия Сергеевна.

Жителям она порекомендовала прийти в ИФНС и написать заявления о том, что они не сдают свои квартиры.

То есть по сути, люди обязаны доказывать, что они никому ничего не должны! При этом из-за прихоти какого-то чиновника, гражданам необходимо тратить свое время, и отпрашиваться с работы, чтобы нанести визит в налоговую инспекцию.

При таком подходе главы сельской администрации к работе, люди теперь боятся, что завтра они получат решение суда о взыскании надуманных долгов.

Кто знает, куда еще захочет направить обращения господин Санников, раз ему так легко поверили в налоговой?

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «Ну и ну!»