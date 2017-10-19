Калужский диснейленд: кризис внес свои коррективы...

В прошлом году губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ удивил всю страну, представив проект на этот раз не индустриального парка, а развлекательного центра Президенту страны Владимиру ПУТИНУ.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДСТАНЦИИ ОТЛОЖЕНО В ДОЛГИЙ ЯЩИК

Четыре миллиарда долларов готовы были вложить иностранные инвесторы в строительство парка развлечений в Калужской области. Причём над самим проектом компания MIG 2000 трудилась аж с 2011 года.

Вроде бы дело сдвинулось с мёртвой точки, и для энергообеспечения такого масштабного комплекса было заявлено о строительстве подстанции «ПС-500 Обнинское». Кстати, новый объект должен был обеспечить ресурсами и часть предприятий наукограда. Но и эта большая стройка, видимо, в том числе и из-за кризиса отодвинута в необозримое будущее.

- Что касается подстанции, там найдено другое решение, в регионе удалось найти мощности электроэнергии, которые обеспечат этот проект, - прокомментировал ситуацию депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР.

Как объяснил парламентарий, нехватку электричества компенсируют уже существующие мощности, которые были зарезервированы под нужды металлургического комбината. Однако строительство второй очереди завода пока отложено, поэтому ресурсы перебросят на нужды парка развлечений. А когда промышленники решат расширяться, вернутся к вопросу строительства подстанции.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВАКУУМ

Геннадий Иванович заверил журналистов, что проект «Калужского диснейленда» сейчас готовится, и скоро будет запущен в работу. Однако когда это случится, через месяц или через год, он не пояснил.

- На мой взгляд, проект должен стартовать в этом году,- поделился своим мнением Скляр.

Изначально было заявлено, что комплекс будет построен в рекордно короткие сроки. На всё про всё понадобится три года. Однако позже было сделано уточнение, что отсчёт начнётся с момента старта, а не заявки.

Естественно региональные врасти, анонсируя столь грандиозный проект, понимали всю ответственность, которая ляжет на их плечи по реализации «Калужского Диснейленда». Поэтому пустым обещанием «Волшебный мир России» точно не станет. Однако даже при том, что контроль ведётся на самом высоком уровне, кризис естественно внёс свои коррективы. Хотя многие аналитики утверждают, что это время - лучшее для старта грандиозных проектов. Ну что ж, будем ждать.

Евгения НИКИТИНА

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