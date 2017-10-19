Обнинцы боятся, что их лишат Парка Победы!

Недавно на пустыре в 51-а микрорайоне рядом с ТРК «Триумф-Плаза» начались активные строительные действия.
Однако создание нового тротуара и последующая за ним жилищная застройка навела жителей на мысль, что вместо обещанного парка на поле возведут три 24-х этажных дома. С такими опасениями они обратились в нашу редакцию.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Светлана Васильевна до сих пор вспоминает картинки фонтанов и скамеек, которыми должны были облагородить Парк Победы. Поэтому весть о строительстве высоток вблизи существующей застройки стала для неё как гром среди ясного неба:
- Что же получается, нас обманули? - недоумевает женщина.- И никакого благоустройства не будет?
В администрации уверяют, что город не только зарезервировал место под будущий парк, но и расширил его. А стало это возможно после того, как прошлым летом чиновники произвели своеобразный обмен со стоянкой.
Арендаторы участка возвели там постройку сарайного типа, а асфальт зарегистрировали как «плоскостное сооружение». Это и дало им право выкупить землю в центре города за копейки и таким образом диктовать свои условия администрации.
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Власть нашла компромисс с собственником, и предложила ему в обмен участок по соседству (ближе к кирпичным домам) где и появятся три высотки, правда не 24-х этажные, а по 18 этажей.
- Делать неубедительную малоэтажную застройку, когда у нас с одной стороны «Плаза», а с другой стороны «Циолковский», нецелесообразно. Здесь надо линию держать, потому что это центр города, - считает начальник управления архитектуры и градостроительства Ольга ЛАПИНА.
ТРИ ВЫСОТКИ ВМЕСТО СТЕНЫ
Однако жители «шкарпетинских домов» не рады предстоящему соседству, ведь когда они покупали квартиры в этом микрорайоне, им обещали, что выше их домов зданий, загораживающих вид на центр города, здесь не появится.
В свою очередь муниципальные власти не чувствуют вины перед людьми и в заслугу себе ставят сокращение будущей жилищной застройки с семидесяти пяти тысяч квадратных метров до двадцати тысяч.
- У нас есть Генеральный план города - главный документ, по которому Обнинск развивается, - прокомментировал ситуацию мэр Владислав ШАПША. - Малоэтажное строительство там тоже предусмотрено и есть территории, которые под это отведены - «Экодолье», «Заовражье» частично.
А центр города в эту зону не входит, поэтому люди, покупая квартиры в этом районе, знали на что шли. Застройщик и собственники участка нацелены получить максимальную прибыль и хотят выгодно пристроить актив, а это возможно только при высотном строительстве. Естественно, ни о каком «кирпичном варианте» говорить здесь не приходится - с большей долей вероятности здесь возведут монолитные дома.
При этом Владислав Валерьевич уверен, что если бы городские власти оставили всё как есть и не скорректировали объём жилищной застройки на поле, то собственники 51 «А» микрорайона вообще находились бы как в резервации, отгороженные от всего мира еще более плотной стеной высоток. Правда, куда уж выше 18-ти этажей?..
ПАРК ПОБЕДЫ МОЖЕТ ВОЙТИ В «ГОРОДСКУЮ СРЕДУ»
Застройщика, осваивающего пустырь (имя которого пока почему-то не разглашается), обязали первым делом сделать тротуар, который потом превратится в ещё одну полноценную прогулочную зону, а уж только потом начинать огораживать территорию предполагаемой стройплощадки.
- Вряд ли застройщик спит и мечтает что-либо сделать для благоустройства,- комментируют чиновники, - бизнесмены все думают одинаково, им бы побыстрее построить дома и начать продавать квартиры, но город поставил жёсткое условие. Потому что есть сформировавшийся микрорайон, у которого нет выхода на улицу Ленина, поэтому первым делом надо сделать тротуар, по которому люди будут совершенно спокойно перемещаться.
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По прогнозам заместителя главы администрации по вопросам градостроительства Андрея КОЗЛОВА, большая стройка трёх домов развернётся на пустыре во второй половине следующего года.
Однако окончательного варианта проекта зданий в администрации пока не видели - есть только предварительные эскизы (которые эскизами-то назвать язык не поворачивается), поэтому и рассказать широкой общественности о том, как будут выглядеть новостройки в центре города, никто не может.
По крайнему проекту три дома должны располагаться на бетонном основании, которое тоже станет прогулочной зоной, а машины жильцов будут спрятаны внутри - в подземном паркинге. По словам Ольги Лапиной, территория пустыря на проспекте Маркса будет изобиловать парковочными местами, таким образом здесь постараются избежать транспортного коллапса.
Мэр Обнинска Владислав Шапша предлагает жителям 51-«А» микрорайона не волноваться, а следить, чтобы застройщик исполнил все свои обязательства.
При этом благоустройство Парка Победы может начаться даже раньше стройки домов. Если за этот объект проголосуют обнинцы, то его включат в программу «Городская среда» на будущий год.