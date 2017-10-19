Обнинцы боятся, что их лишат Парка Победы!

Недавно на пустыре в 51-а микрорайоне рядом с ТРК «Триумф-Плаза» начались активные строительные действия.

Однако создание нового тротуара и последующая за ним жилищная застройка навела жителей на мысль, что вместо обещанного парка на поле возведут три 24-х этажных дома. С такими опасениями они обратились в нашу редакцию.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Светлана Васильевна до сих пор вспоминает картинки фонтанов и скамеек, которыми должны были облагородить Парк Победы. Поэтому весть о строительстве высоток вблизи существующей застройки стала для неё как гром среди ясного неба:

- Что же получается, нас обманули? - недоумевает женщина.- И никакого благоустройства не будет?

В администрации уверяют, что город не только зарезервировал место под будущий парк, но и расширил его. А стало это возможно после того, как прошлым летом чиновники произвели своеобразный обмен со стоянкой.

Арендаторы участка возвели там постройку сарайного типа, а асфальт зарегистрировали как «плоскостное сооружение». Это и дало им право выкупить землю в центре города за копейки и таким образом диктовать свои условия администрации.

Власть нашла компромисс с собственником, и предложила ему в обмен участок по соседству (ближе к кирпичным домам) где и появятся три высотки, правда не 24-х этажные, а по 18 этажей. - Делать неубедительную малоэтажную застройку, когда у нас с одной стороны «Плаза», а с другой стороны «Циолковский», нецелесообразно. Здесь надо линию держать, потому что это центр города, - считает начальник управления архитектуры и градостроительства Ольга ЛАПИНА.

ТРИ ВЫСОТКИ ВМЕСТО СТЕНЫ

Однако жители «шкарпетинских домов» не рады предстоящему соседству, ведь когда они покупали квартиры в этом микрорайоне, им обещали, что выше их домов зданий, загораживающих вид на центр города, здесь не появится.

В свою очередь муниципальные власти не чувствуют вины перед людьми и в заслугу себе ставят сокращение будущей жилищной застройки с семидесяти пяти тысяч квадратных метров до двадцати тысяч.

- У нас есть Генеральный план города - главный документ, по которому Обнинск развивается, - прокомментировал ситуацию мэр Владислав ШАПША. - Малоэтажное строительство там тоже предусмотрено и есть территории, которые под это отведены - «Экодолье», «Заовражье» частично.

А центр города в эту зону не входит, поэтому люди, покупая квартиры в этом районе, знали на что шли. Застройщик и собственники участка нацелены получить максимальную прибыль и хотят выгодно пристроить актив, а это возможно только при высотном строительстве. Естественно, ни о каком «кирпичном варианте» говорить здесь не приходится - с большей долей вероятности здесь возведут монолитные дома.

При этом Владислав Валерьевич уверен, что если бы городские власти оставили всё как есть и не скорректировали объём жилищной застройки на поле, то собственники 51 «А» микрорайона вообще находились бы как в резервации, отгороженные от всего мира еще более плотной стеной высоток. Правда, куда уж выше 18-ти этажей?..

ПАРК ПОБЕДЫ МОЖЕТ ВОЙТИ В «ГОРОДСКУЮ СРЕДУ»

Застройщика, осваивающего пустырь (имя которого пока почему-то не разглашается), обязали первым делом сделать тротуар, который потом превратится в ещё одну полноценную прогулочную зону, а уж только потом начинать огораживать территорию предполагаемой стройплощадки.

- Вряд ли застройщик спит и мечтает что-либо сделать для благоустройства,- комментируют чиновники, - бизнесмены все думают одинаково, им бы побыстрее построить дома и начать продавать квартиры, но город поставил жёсткое условие. Потому что есть сформировавшийся микрорайон, у которого нет выхода на улицу Ленина, поэтому первым делом надо сделать тротуар, по которому люди будут совершенно спокойно перемещаться.

По прогнозам заместителя главы администрации по вопросам градостроительства Андрея КОЗЛОВА, большая стройка трёх домов развернётся на пустыре во второй половине следующего года. Однако окончательного варианта проекта зданий в администрации пока не видели - есть только предварительные эскизы (которые эскизами-то назвать язык не поворачивается), поэтому и рассказать широкой общественности о том, как будут выглядеть новостройки в центре города, никто не может.

По крайнему проекту три дома должны располагаться на бетонном основании, которое тоже станет прогулочной зоной, а машины жильцов будут спрятаны внутри - в подземном паркинге. По словам Ольги Лапиной, территория пустыря на проспекте Маркса будет изобиловать парковочными местами, таким образом здесь постараются избежать транспортного коллапса.

Мэр Обнинска Владислав Шапша предлагает жителям 51-«А» микрорайона не волноваться, а следить, чтобы застройщик исполнил все свои обязательства.

При этом благоустройство Парка Победы может начаться даже раньше стройки домов. Если за этот объект проголосуют обнинцы, то его включат в программу «Городская среда» на будущий год.

Евгения НИКИТИНА

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