«Он всегда протянет руку помощи!»

Один из самых известных меценатов Обнинска отмечает юбилей!

В 2016-м город мирного атома отметил свой 60-й день рождения.

А первого ноября 2017-го года, столько же лет исполняется человеку, чье имя в Обнинске, пожалуй, знакомо каждому. Известному предпринимателю и меценату Виктору ДРОЗДОВУ удалось подарить наукограду множество успешных и грандиозных проектов, которые стали его самым настоящим достоянием.

А депутаты на недавнем заседании решили наградить Виктора Федоровича знаком «За заслуги перед городом». О некоторых из них журналисты газеты «ВЫ и МЫ» решили напомнить своим читателям.

В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ДУХЕ

Сам Виктор Федорович о своих добрых делах предпочитает скромно молчать. Далеко не все местные жители, к примеру, знают о том, что благодаря его инициативе и спонсорской поддержке в Обнинске появился уникальный музей «Судьба солдата».

По сути, реализовывали этот проект всего два человека - Виктор Дроздов и известная на всю страну женщина-сапер и поисковик Галина СЛЕСАРЕВА. Разместили найденные некогда артефакты времен Второй мировой на базе центра «Эврика».

Сегодня музею уже не хватает площадей. Потому Виктор Федорович всерьез задумался о его переезде на новое место. Вполне вероятно, что разместится он на территории Белкинского парка.

Последний, кстати, полностью преобразился тоже во многом благодаря Виктору Дроздову. Еще недавно эта территория находилась в полном упадке. Взявшиеся за восстановление усадьбы предприниматели во главе с Виктором Федоровичем, сумели возродить исторический объект и вдохнуть в него новую жизнь.

Сегодня Белкинский парк - одно из самых живописных мест в Обнинске, которое из года в год совершенствуется и становится все краше. Здесь проводят свой досуг абсолютно разные категории населения, - от молодых мам до пенсионеров.

- Я помню, каким этот парк был несколько лет назад - абсолютно запущенный, загаженный. Он и на парк-то не особо походил. А сегодня это одно из самых лучших мест в городе! Мы всей семьей очень любим проводить время здесь! - рассказывает местная жительница Тамара КРИВОШЕЙ.

Надо сказать, что патриотизм вообще является одной из отличительных черт Виктора Дроздова. Еще до того, как он возглавил проект возрождения усадьбы «Белкино», в Обнинске с его легкой руки появился памятник малолетним узникам концлагерей.

БОРЦЫ НЕ ТОЛЬКО В СПОРТЕ, НО И ПО ЖИЗНИ

А в далеком 2000-м в наукограде открылась служба спасения. Дроздов не только ее организовал, но и руководил лично на протяжении нескольких лет.

Будучи мастером спорта по вольной борьбе и спортсменом по жизни, Виктор Федорович особое внимание уделяет здоровому образу жизни. По предложению прославленного Фёдора ЕМЕЛЬЯНЕНКО, руководителя ММА России, он возглавил областную федерацию ММА, и сумел объединить разрозненные клубы региона.

Таким образом смешанные боевые единоборства вышли на новый виток развития и сегодня во всех уголках Калужской области из мальчишек делают настоящих борцов - не только в спорте, но и по жизни.

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ, КОТОРЫМ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ

Ну а сколько сил Виктор Дроздов вложил в такой масштабный проект, как «Триумф Плаза», знает, наверное, только он сам.

Сегодня этот грандиозный торгово-развлекательный комплекс является одним из любимейших мест горожан. Люди приходят сюда не только за покупками, но и просто погулять, отдохнуть, сходить в кафе, боулинг или в кино. «Плаза» однозначно входит в список ТОПовых мест не только Обнинска, но и всего региона, где жители любят проводить свой досуг.

Кстати, те, кто знаком с Виктором Федоровичем лично, знают о его отзывчивости не понаслышке.

- Он помогает всем и всегда, будь то знакомый человек или нет. Люди идут к нему за помощью буквально с улицы, и он никогда не отказывает! - рассказывает друг и партнер Дроздова по бизнесу Вячеслав КЛИМЕНКО. - Случалось, что его обманывали, но он и после этого готов был протянуть руку помощи, если в том была необходимость. Ну, вот такой он человек!

Редакция поздравляет Виктора Федоровича с днем рождения! Желаем такой же неиссякаемой энергии, здоровья и удачи во всем! Ну и конечно новых интересных проектов на благо Обнинска!

Дарья ГУМЕРОВА

Подробный материал о юбиляре - читайте в осеннем номере журнала «Обнинск LIFE».

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