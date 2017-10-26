Руслан Саидов: «Я не могу быть для всех хорошим!»

Полтора месяца назад после скандального ухода с поста главы администрации Малоярославца Геннадия ХАРЛАМПОВА на его место был назначен Руслан САИДОВ, до этого возглавлявший Государственную жилищную инспекцию по Калужской области.

Свою деятельность на новом поприще Руслан Саидович начал с кардинальных решений, о чем он рассказал на днях корреспонденту нашего еженедельника.

КУЛАКОМ ПО СТОЛУ

Напомним, что последние лет десять Малоярославцу на мэров не везло. Помнится, ДАНИЛОВА снимали со скандалом, на Харлампова вообще завели уголовное дело. Поэтому вполне объяснимо решение губернатора назначить на это место авторитетного и харизматичного человека, каким зарекомендовал себя Саидов.

- Это человек слова: мужик сказал - мужик сделал! - говорят про бывшего руководителя ГЖИ в чиновничьих кулуарах.

И первое, с чего начал Руслан Саидович - ревизия городского бюджета.

- Изначально я проверил работу финансового и правового отделов, которые решают первоочередные задачи. Оказалось, что юристы у нас очень сильно загружены. Мною сразу было вынесено решение на укрепление правового отдела, и с согласия Городской Думы туда был добавлен третий специалист. Я считаю, что сильный правовой отдел - это основа любого органа исполнительной власти.

А вот картина бюджета Руслана Саидовича несколько огорчила и удивила. Целых 33 процента собственных доходов в городе тратится на культуру, что составляет 39 миллионов рублей. При этом три четверти данной суммы уходит на фонд оплаты труда сотрудников. В итоге Саидов принял непопулярное решение реорганизовать Картинную галерею и Музейно-выставочный центр (ММВЦ) путем присоединения первого объекта ко второму.

- Да, у нас в Малоярославце великолепные музеи с ценнейшими экспонатами, - считает градоначальник. - Есть на что посмотреть, чем гордиться. Но когда я в очередной раз прошел по городу и все это посмотрел, то понял, что многие объекты культуры где-то повторяют друг друга. И я задал вопрос своим коллегам: «А правильно ли мы расходуем народны деньги, когда у нас Картинная галерея и Краеведческий музей фактически повторяют ММВЦ? Только, может быть, в усеченном масштабе». И сам себе ответил: «Конечно, нет». А ведь на содержание муниципальных зданий и сотрудников, которые там находятся, тратится порядка пяти миллионов рублей. Краеведческий музей забирает из бюджета два миллиона рублей 700 тысяч и Картинная галерея - два миллиона 400 тысяч. И вот такую колоссальную сумму мы тратим на содержание двух объектов культуры. Я предложил руководителю ММВЦ Наталье ЯЧНИК взять на себя ответственность и разместить у себя экспозиции Краеведческого музея. Она ответила, что это сложно, но пообещала сделать.

«ШТАТ РАЗДУТ ВЕЗДЕ»

В итоге Руслан Саидович столкнулся с многочисленными противниками этой идеи в лице представителей культуры. С ним категорически не согласились те же члены Союза художников области.

- Но мои коллеги меня поддержали в том, что объединение нужно, - сказал он. - Все будет в едином комплексе, и кадры будут сокращены. И только часть сотрудников перейдет работать в ММВЦ.

Как считает новый мэр, штат раздут буквально везде. И сокращения в рамках оптимизации расходования бюджетных средств последуют и в других сферах.

- Понимаю негодование оппонентов, которые против того, чтобы убрать Картинную галерею, существующую 25 лет. Но я предложил им взять это здание на свое содержание и они как-то все сразу отошли в сторону. Мы не можем позволить себе тратить такие большие средства на культуру, в то время как у нас по другим направлениям не все благополучно! - подчеркнул глава администрации Малоярославца.

Также он проинформировал, что на днях Городская Дума поддержала его предложение повысить ставку на земельный налог с физических лиц с 0,13 % до 0,2 %. В этой связи была реанимирована комиссия по сбору налогов в бюджет города.

- Люди должны понимать, что если они что-то имеют, они должны за это платить. Иначе нам завтра не на что будет содержать город. Если мы так огульно будем тратить бюджетные средства на культурно-массовый сектор, то мы забудем о ЖКХ. Сейчас на коммуналку тратится около 40 процентов бюджетных средств. На спорт тоже нужно выделять больше денег. У спорта порядка 15 процентов. А чем спортсмены хуже? Тем более они показывают реальные результаты. Я за оптимизацию, но ни в коем случае не за разрушение. Но я не могу быть хорошим для всех. И многие решения, которые принимаются, они достаточно непопулярны, - констатировал Саидов.

СТАРЫЕ ПАВИЛЬОНЫ - ДОЛОЙ!

«Сюрприз» ждет и владельцев, а также арендаторов торговых павильонов. В городе уже разработано новое положение о благоустройстве, где определены зоны ответственности арендаторов от 10 до 15 метров вокруг.

Эти территории они должны содержать в идеальной чистоте. К тому же, как отметил Руслан Саидович, в этом году заканчиваются семилетние договоры аренды нестационарных торговых павильонов, которых в Малом порядка 70, и новый глава администрации распорядился заменить эти морально устаревшие развалюхи на современные объекты.

- Все приходят и просят меня, их понять, - удивляется Саидов. - Но понять не могу.

В то же время, вопреки слухам, взаимоотношения с депутатами Городской Думы у нового градоначальника складываются конструктивные. Здесь понимание достигнуто.

Инна ЕМЕЛИНА

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