Расклейщики объявлений атаковали обнинские остановки вслед за вандалами

Несмотря на статус наукограда, случаи наплевательского отношения к городскому имуществу в Обнинске давно никого не удивляют. Для местных хулиганов нет ничего святого, будь то Вечный огонь, постамент самолета или летняя эстрада Белкинского парка.

Поэтому и детские площадки сейчас устанавливаются только повышенной прочности, жаль только, что пока не додумались сделать антивандальные усы к Ученому коту. Отдельная беда с обнинскими остановками, которые тоже регулярно разбивают.

СЛЕДСТВИЕ БЕЗНАКАЗАННОСТИ

Как рассказала нам начальник городского отдела дизайна и рекламы Оксана ГРИЦУК, стёкла остановочных павильонов бьют в основном в летний сезон, когда начинаются активные гуляния по ночному городу. Причем в этом году в Обнинске поменяли сразу восемь павильонов. Все они теперь стеклянные и представляют удобную мишень для любителей бросать камни.

- Остановки считались вандалоустойчивыми, и толщина стекла в них составляет восемь миллиметров, но для наших вандалов это оказалось не проблемой, - призналась Оксана Анатольевна.

Кроме того, по ее словам, предпочтение в пользу стеклянных конструкций было вызвано тем, что в этих моделях предусмотрено место для рекламы. Пренебречь таким фактором было нельзя, поскольку именно на балансе рекламщиков находятся остановки, и именно они занимаются их ремонтом и заменой. К тому же «зашитые» металлические павильоны нередко превращаются в туалеты, поэтому их нынешнее типовое решение является самым оптимальным, но не самым надежным. А это уже следствие безнаказанности и отсутствия необходимого числа камер видеонаблюдения.

- Если бы у нас было, как в Белоруссии, где на домах и общественных местах есть тревожные кнопки, то вполне возможно, такого бы не было. Но это проблема не только Обнинска, но и всех городов России, - отмечает Грицук.

КАЛУЖАНЕ НЕ УСПЕВАЮТ СЛЕДИТЬ ЗА ОБНИНСКИМИ ОСТАНОВКАМИ

Однако бороться с хулиганами должны не только полицейские, но и коммунальщики, которым следует выполнять свою работу более оперативно.

- Я сейчас изучаю опыт других стран, и могу сказать, что в основном у них все направлено на максимально быстрое устранение последствий вандализма. Если люди не могут увидеть результат своей выходки, то у них отпадает желание повторять ее вновь, - пояснила Оксана Анатольевна.

Такой подход позволяет предотвратить эффект разбитых окон, когда негативный пример одних побуждает других делать то же самое, полагая, что если кто-то испортил чужое имущество, то и остальным это можно. Однако с оперативным устранением последствий в Обнинске есть определенные сложности.

- Обслуживающая организация рекламораспространителя, которому принадлежат остановки, находится в Калуге. Поэтому мы сейчас ее просим искать людей из Обнинска, чтобы они могли каждый день инспектировать состояние остановочных павильонов и ухаживать за ними. Можно привлечь ее к административной ответственности, но вы помните историю с такси «Раш» - мы их все-таки победили, но на это ушел целый год. В данный момент у нас нет столько времени, и нужно делать все оперативно, - отметила Оксана Грицук.

По ее словам, на смену вандалам сегодня пришли расклейщики объявлений. Для своих целей они используют не только остановки, но и дорожные знаки, и опоры наружного освещения, и даже деревья.

Впрочем, для того, чтобы хоть как-то сдерживать их порыв, в ближайшем будущем планируется установить информационные доски с объявлениями на площадках ожидания общественного транспорта.

Однако вряд ли этого будет достаточно, чтобы полностью искоренить проблему, ведь на каждом углу такую доску все равно не поставишь.

Константин ЕРЕМЕНКО

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