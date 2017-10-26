Расклейщики объявлений атаковали обнинские остановки вслед за вандалами

Несмотря на статус наукограда, случаи наплевательского отношения к городскому имуществу в Обнинске давно никого не удивляют. Для местных хулиганов нет ничего святого, будь то Вечный огонь, постамент самолета или летняя эстрада Белкинского парка.
Поэтому и детские площадки сейчас устанавливаются только повышенной прочности, жаль только, что пока не додумались сделать антивандальные усы к Ученому коту. Отдельная беда с обнинскими остановками, которые тоже регулярно разбивают.
СЛЕДСТВИЕ БЕЗНАКАЗАННОСТИ
Как рассказала нам начальник городского отдела дизайна и рекламы Оксана ГРИЦУК, стёкла остановочных павильонов бьют в основном в летний сезон, когда начинаются активные гуляния по ночному городу. Причем в этом году в Обнинске поменяли сразу восемь павильонов. Все они теперь стеклянные и представляют удобную мишень для любителей бросать камни.
- Остановки считались вандалоустойчивыми, и толщина стекла в них составляет восемь миллиметров, но для наших вандалов это оказалось не проблемой, - призналась Оксана Анатольевна.
Кроме того, по ее словам, предпочтение в пользу стеклянных конструкций было вызвано тем, что в этих моделях предусмотрено место для рекламы. Пренебречь таким фактором было нельзя, поскольку именно на балансе рекламщиков находятся остановки, и именно они занимаются их ремонтом и заменой. К тому же «зашитые» металлические павильоны нередко превращаются в туалеты, поэтому их нынешнее типовое решение является самым оптимальным, но не самым надежным. А это уже следствие безнаказанности и отсутствия необходимого числа камер видеонаблюдения.
- Если бы у нас было, как в Белоруссии, где на домах и общественных местах есть тревожные кнопки, то вполне возможно, такого бы не было. Но это проблема не только Обнинска, но и всех городов России, - отмечает Грицук.
КАЛУЖАНЕ НЕ УСПЕВАЮТ СЛЕДИТЬ ЗА ОБНИНСКИМИ ОСТАНОВКАМИ
Однако бороться с хулиганами должны не только полицейские, но и коммунальщики, которым следует выполнять свою работу более оперативно.
- Я сейчас изучаю опыт других стран, и могу сказать, что в основном у них все направлено на максимально быстрое устранение последствий вандализма. Если люди не могут увидеть результат своей выходки, то у них отпадает желание повторять ее вновь, - пояснила Оксана Анатольевна.
Такой подход позволяет предотвратить эффект разбитых окон, когда негативный пример одних побуждает других делать то же самое, полагая, что если кто-то испортил чужое имущество, то и остальным это можно. Однако с оперативным устранением последствий в Обнинске есть определенные сложности.
- Обслуживающая организация рекламораспространителя, которому принадлежат остановки, находится в Калуге. Поэтому мы сейчас ее просим искать людей из Обнинска, чтобы они могли каждый день инспектировать состояние остановочных павильонов и ухаживать за ними. Можно привлечь ее к административной ответственности, но вы помните историю с такси «Раш» - мы их все-таки победили, но на это ушел целый год. В данный момент у нас нет столько времени, и нужно делать все оперативно, - отметила Оксана Грицук.
По ее словам, на смену вандалам сегодня пришли расклейщики объявлений. Для своих целей они используют не только остановки, но и дорожные знаки, и опоры наружного освещения, и даже деревья.
Впрочем, для того, чтобы хоть как-то сдерживать их порыв, в ближайшем будущем планируется установить информационные доски с объявлениями на площадках ожидания общественного транспорта.
Однако вряд ли этого будет достаточно, чтобы полностью искоренить проблему, ведь на каждом углу такую доску все равно не поставишь.