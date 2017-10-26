Не ждали? В платёжках за коммуналку неожиданно сменился получатель!

В прошлом номере журналисты еженедельника «ВЫ и МЫ» рассказывали о метаморфозах, которые должны произойти в Едином информационно-расчётном центре.

Неделю назад реорганизацию структуры официальные представители отрицали. Однако в новых платёжках за коммуналку, которые разлетелись в этом месяце по Обнинску, чёрным по белому было написано, что функции ЕИРЦ с первого октября выполняет ОИРЦ - областной информационно-расчётный центр.

ВМЕСТО БАНКИРОВ ПРИШЛИ СБОРЩИКИ МУСОРА?

Как мы и предполагали, разницу в одну букву никто и не заметил. Однако она существенна. Если учредителями ЕИРЦ выступали «дочка» «Сбербанка» - «УЭК» и «Калугаоблводоканал», то новая структура принадлежит ГП «Калужский региональный экологический оператор».

В областном центре ГП «КРЭО» хорошо известно, как компания, занимающаяся вывозом твёрдо-бытовых отходов. Деятельность предприятия от сборов платежей за коммуналку далека. Однако здесь важнее не то, чем занимается «КРЭО», а кто стоит у него за спиной, точнее, значится в учредителях.

А это ни много ни мало Министерство экономического развития Калужской области. То есть частно-государственное партнёрство в вопросе расщепления платежей в Калужской области не выдержало проверку временем.

Возглавил ОИРЦ Михаил НЕДЕЛИН, ранее занимавший руководящий пост в «Калужской ипотечной корпорации».

ОРГАНИЗАЦИИ РАЗНЫЕ, А СОТРУДНИКИ ТЕ ЖЕ

На вопрос, почему в октябре платёжки напечатала уже новая организация, заместитель директора ЕИРЦ Михаил МЕШКОВ ответил следующее:

- Управляющие компании выбрали следующую организацию (ОИРЦ. - Прим. авт.). И сейчас работают с этой организацией, как с более выгодной.

Причём Михаил Николаевич заверил, что ЕИРЦ и ОИРЦ - две разные структуры. Однако новый расчётный центр занимает то же помещение на Шацкого, 13, и обслуживание ведут те же сотрудники, что и в ЕИРЦ.

- В Обнинске большинство управляющих компаний выбрали ОИРЦ, а в Калуге другая ситуация, там идёт активная борьба за рынок, - заверил Мешков.

ГРИГОРИЙ ВАЙНШТЕЙН УВЕРЕН, ЧТО СМЕНА НАЗВАНИЙ НЕ ВЫПРАВИТ СИТУАЦИЮ

Мы попытались понять, какими калачами обнинских коммунальщиков заманил новый расчётный центр. И почему все городские управляющие компании в одночасье взяли и разлюбили ЕИРЦ, хотя до этого на его работу никто не жаловался? Как оказалось, мнение частных коммунальщиков в этом вопросе было вторичным.

- Здесь дело не в управляющих компаниях, - заверил журналистов директор УК «Быт-Сервис» Вадим КАЦ, - а просто ЕИРЦ повёл себя достаточно непредсказуемо. Насколько я знаю, у них образовался большой долг перед «Почтой России», после чего был заблокирован счёт расчётного центра. Таким образом, предприятие просто не смогло выполнять свои функции и, чтобы разрулить ситуацию, учредили областной расчётный центр. - Возникла ситуация, когда они в течение сентября и октября месяца задерживали платежи, - вспоминает Вадим Львович. - В сентябре задержка была восемь дней, в октябре - пять. И только с десятого октября начал работать новый ОИРЦ. А вот директор УК «ЖКУ» Григорий ВАЙНШТЕЙН в стройные ряды желающих сотрудничать с новым информационно-расчётным центром не влился, прежде всего, из-за грабительских тарифов, за которые он нередко критиковал ЕИРЦ. По мнению Вайнштейна, ОИРЦ повторит судьбу предыдущего центра. Таким образом, вопрос расщепления коммунальных платежей можно и сегодня считать открытым.

Евгения НИКИТИНА

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