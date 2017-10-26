«Паркон» вернулся на дороги Обнинска!

Тема парковки на газонах не теряет своей актуальности. Несколько лет назад, чтобы бороться с автохамами, город даже приобрёл специальный прибор - «Паркон».

Однако пользоваться гаджетом помешало отсутствие достаточной нормативной базы и печальные прецеденты по стране. Поэтому водители, уверенные в своей безнаказанности, стали оставлять своих «железных коней», где им вздумается с удвоенной силой, не забывая подавать в суд, если им приходили штрафы от города..

ВОДА КАМЕНЬ ТОЧИТ

То яма, то канава - именно так выглядят обочины газонов практически в любом обнинском дворе, где нет частокола из железных столбиков, как в той же «Солнечной долине». Всё дело в том, что с каждым годом число автомобилей в городе растёт, поэтому парковочных мест всем не хватает. Приезжая домой, водители вынуждены нарезать круги, чтобы найти место для своего железного коня. А некоторые просто не заморачиваются, демонстрируя всем, кто здесь хозяин, заезжают на газон, оставляют машину и спокойно отправляются по своим делам.

Чтобы приструнить зарвавшихся автомобилистов, городские власти несколько лет назад приобрели специальный гаджет - «Паркон». Прибор фиксировал нарушителей, и автовладельцу выписывали штраф. Деньги шли в городскую казну.

Однако здесь вмешалось существенное «но». Штрафы за парковку в неположенных местах должна взимать Госавтоинспекция. А наказывать два раза за одно и то же нарушение разные структуры - ГИБДД и город - не могут. И это доказал житель Белгородской области, которому выписали аналогичный штраф. Судебный прецедент послужил сигналом для обнинских водителей, которые тоже отправились к блюстителям Фемиды.

Таким образом на «Парконе» была поставлена точка, однако юристы Горсобрания дошли до Верховного суда и доказали законность действий муниципальной власти.

- Я бы хотел поблагодарить юристов Горсобрания и администрации за настойчивость и проявленный профессионализм, - прокомментировал ситуацию обнинский градоначальник Владислав ШАПША. - Действительно, такое решение было вынесено, и буквально на выходных мы получили текст этого решения.

ПРИМЕР ОБНИНСКА СТАНЕТ ОСНОВОЙ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

Несмотря на то, что необходимость принятия мер для борьбы с автохамами назрела давно, Обнинск стал первым, кто смог отстоять своё право выписывать штрафы.

- Решение, как мне кажется, было продиктовано позицией Москвы, - считает экс-глава администрации первого наукограда, депутат Госдумы Александр АВДЕЕВ. - То, что этот барьер первым преодолел Обнинск, это очень знаменательно, потому что не так много городов дошли до самой высшей инстанции. Это показатель высокой квалификации наших юристов.

Долгожданным это решение было и для депутатов Госдумы, ведь подобная практика теперь может быть распространена на всю Россию, однако муниципальные положения должны быть основаны на Федеральном законе, разработкой которого и займутся парламентарии.

- Мы очень упрощённо говорим про газон, - объясняет Александр Александрович. - Что, получается, на газоне нельзя парковаться, а на детской площадке или на волейбольной можно? Нет, конечно!

Сейчас избранникам народа придётся поломать головы над законодательной базой. Однако в первом наукограде этого ждать не будут, и уже в ближайшее время «Паркон» заработает на улицах города.

Евгения НИКИТИНА

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