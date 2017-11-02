Обнинск станет шире уже к лету следующего года!

В последнее время тема расширения границ Обнинска как-то поутихла. Активность выступающих против этой идеи сошла на нет.

Более того, в сентябре массово собирали подписи жители Кривского, желающие присоединиться к наукограду. Но это вопрос скорее дальней перспективы.

В целом же все как-будто уладилось, но Обнинск по сей день продолжает оставаться в своих прежних границах. Процесс, что называется, затянулся.

СПОРЫ УТИХЛИ, ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

Однако глава администрации Обнинска Владислав ШАПША по этому поводу совершенно спокоен. Как он пояснил, расширение юридически будет оформлено ближе к лету 2018 года. Так что ждать осталось не так долго.

- В настоящее время достигнуты договоренности между Обнинском, Боровским районом и конкретно сельским поселением «Совхоз Боровский». Состоялся опрос граждан. Прошло голосование депутатов сельской Думы СП «Совхоз Боровский» и депутатов Районного Собрания. Уже определены территории, которые должны отойти к Обнинску. Большинство народных избранников отдали свои голоса за то, чтобы расширение состоялось, - рассказал Владислав Валерьевич.

Теперь осталось провести некоторые юридические процедуры. И когда будет принят соответствующий закон Калужской области, часть земель Боровского района войдут в состав Обнинска.

Напомним, что в основном к наукограду примкнут свободные от населения территории. Так что городу еще предстоит решить, как их использовать.

ПРОТЕСТУЮЩИХ УСЛЫШАЛИ

- Но в то же время войдет деревня Белкино, территория промзоны со стороны Балабанова, территория перед Кабицыно, - уточнил Владислав Шапша.

Самое главное, что недовольные идеей расширения границ города обращаться в мэрию и в другие инстанции перестали.

- Люди у нас всегда эмоционально реагируют на какие-либо новшества, но дело в том, что все эти вопросы уже настолько подробно обсудили и проговорили, что пришли к компромиссу. Волнения закончились, - отметил глава администрации города.

Более того, жители некоторых близлежащих населенных пунктов даже стали просить присоединить их к городу. В частности, по этому поводу 600 подписей собрали проживающие в Кривском. Но согласия им пока не дали. Данный вопрос все еще в стадии обсуждения.

Еще один важный нюанс: деревня Мишково (с ее особенным населением) в наукоград все-таки не войдет. Селяне сами не захотели быть горожанами и их просьбу удовлетворили. Так что спорили и переживали люди зря. Всех услышали и всех постарались понять.

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «Планы»