«Не виноватые мы, нас неправильно поняли!»

Малоярославецкии чиновник попытались оправдать свою оплошность!

В одном из прошлых номеров нашей газеты мы писали о жителях малоярославецкого поселка, которые не так давно массово получили письма из налоговой инспекции с призывом заплатить налог за прибыль от якобы сдачи в найм своих квартир.

И вот на этой неделе выяснились новые подробности этой истории.

ОДНИ СПЛОШНЫЕ ПИСЬМА

Ситуацию можно было бы назвать обыденной, если бы эти люди действительно сдавали в аренду свои квартиры. Однако журналисты побывали на месте, пообщались с жителями и убедились, что они в большинстве своем этого не делают и ранее никогда не делали.

Напомним: в налоговой инспекции прессе сообщили о том, что сигнал о жильцах, якобы скрывающих свои доходы, поступил от главы сельского поселения «Село Ерденево» Юрия САННИКОВА.

Чуть позже и в районной администрации подтвердили информацию о том, что этот чиновник вместе с представителем полиции обошел в поселке все квартиры, а затем составил соответствующее письмо для налоговой инспекции. Дескать, сдают люди жилье, истребуйте у них за это налог!

Сотрудники ИФНС долго себя ждать не заставили. А жители потом с округленными от удивления глазами вынуждены были обивать пороги различных инстанций, доказывая правду.

Господина Санникова мы долго пытались разыскать. Не удалось это сделать даже через секретаря. Человек он оказался очень занятой. Квартир-то в муниципалитете еще много! Попробуй все обойди! Тут работы не на один месяц.

Но Юрий Владимирович все-таки почтил жителей своим вниманием, ответив им в эпистолярном жанре.

ПРЕДВЫБОРНЫЙ «ПОДАРОК»?

Как выяснилось из этого послания, причиной всему стало желание ерденевских властей «изучить электорат поселения». Именно так было написано в письме.

Далее Санников поясняет следующее: «По итогам обхода было установлено, что в большинстве квартир, в которых удалось застать жильцов, проживают лица по договору аренды. В том числе и нерезиденты, которые не смогли пояснить, кто является арендодателем данной квартиры.

На основании установленных фактов, на очередном совещании при администрации района было принято решение об истребовании информации из налогового органа о лицевых карточках граждан, зарегистрированных в данных домах, по задекларированным доходам физических лиц от сдачи жилья в наем».

В финале своего послания Юрий Владимирович уверяет, что все это было сделано не с целью инициирования массовой налоговой проверки, а с целью получения сведений о количестве граждан, имеющих право голосовать на выборах.

Такое рвение чиновника, накануне старта предвыборной кампании может вообще напрочь убить желание электората исполнять свой «гражданский долг». Об этом видимо Юрий Санников не подумал, хотя должен был.

Инна ЕМЕЛИНА

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