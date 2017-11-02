Эффект дежавю

Дольщики «Зелёного острова» боятся второй раз стать обманутыми!

История с обманутыми дольщиками в микрорайоне «Зеленый остров» длится уже несколько лет. И в отличие от собратьев по несчастью, купивших жильё в компании «СУ-155», до счастливого финала им далеко.

Однако недавно люди увидели свет в конце тоннеля, компания «Калуга-Лидер» вроде бы готова была взять этот проект и обеспечить людей квартирами. Однако это благое намерение может никогда не сбыться, потому что у дела появились новые обстоятельства.

«СБЕРБАНК» ВНЕ ИГРЫ

Теперь, по словам заместителя главы администрации по градостроительству Андрея КОЗЛОВА, у дольщиков появилось сразу два пути решения вопроса. Так как долю «Сбербанка», договориться с которым никак не получалось, выкупил известный столичный застройщик - учредитель компании «Сатори» Андрей ГУСАРОВ.

- Когда «Сбербанк» переуступил свои права, покупатель прекрасно понимал, что имущество имеет обременение в виде договоров долевого участия, - обратился на последней встрече к дольщикам Козлов.

Поэтому собравшиеся ждали от нового застройщика конкретных предложений. Ведь фирма «Сатори» «засветилась» на столичном рынке не только в строительстве домов, но и в реставрации храмов, однако Гусаров сразу предупредил, что рассчитывать на крупную компанию не стоит:

- Я выступаю в этом проекте как частное лицо, потому что некоторые партнёры не захотели в этом участвовать, поэтому я буду привлекать другие компании для работы в этом проекте.

Достроить дом на существующем фундаменте - такова цель предпринимателя, именно поэтому в ближайшее время будет проведена экспертиза конструкции. Однако чёткого ответа, кто эти мифические партнёры, каким образом будет решаться вопрос дольщиков и, главное, в какие сроки люди могут получить оплаченные квартиры, озвучены не были.

ОБЕЩАНИЯ ЕСТЬ, А СРОКОВ НЕТ

Глава обнинской администрации Владислав ШАПША свою позицию в этом вопросе озвучил чётко: - Меня в меньшей степени интересует, где они будут брать деньги, а в большей степени волнует, как они будут решать проблему дольщиков.

А вот самих дольщиков волнует и то, и это. Ведь новый застройщик не только собирается строить дом по старому проекту, но и работать хочет под старым брендом.

- Мы хотим сохранить компанию «Комфортный город», чтобы не переоформлять договора, техусловия и так далее, чтобы как можно быстрее зайти на площадку, - уверяет Гусаров.

При этом со всеми кредиторами строительной организации он намерен договориться. Хотя на сегодняшний день признаётся, что даже чёткого понимания, как будет договариваться с дольщиками, у него нет.

- У нас есть ещё время, чтобы проработать все варианты. С каждым из вас наши представители встретятся и рассмотрят ваше видение решения проблемы, - пообещал Гусаров. - Мы рассмотрим вопрос предоставления квартир, только, может быть, не в полном объёме.

Правда, в этом случае дольщикам придется подождать, пока будет завершено строительство дома. Сколько? Точного ответа нет.

«ЕСЛИ МЫ ПОЛУИМПОТЕНТЫ И НИЧЕГО НЕ МОЖЕМ»

В отличие от коллег по цеху, у руководителя обнинского подразделения «Калуга-Лидер» Сергея КЛИМЕНКО предложение понятное и прозрачное:

- Проблему дольщиков мы можем решить сразу в UP-квартале «Олимп» из имеющихся фондов. Либо выделив им квартиры в строящемся доме, который будет введен в эксплуатацию летом следующего года.

Неприятным бонусом при таком раскладе станут отступные за фундамент, который обнинский застройщик оплачивать не собирается по причине ненадобности конструкции, а столичный предприниматель ясно дал понять, что просто так отдавать имущество не намерен.

- Если мы не найдём никаких вариантов, это очень хорошо, что есть компания «Калуга-Лидер», которая поддержит дольщиков. Но это если мы полуимпотенты и ничего не можем сделать, а наша цель - построить дом!- заверяет Андрей Гусаров.

Причём плата растёт как на дрожжах, если несколько месяцев назад дольщикам озвучивали цифру в 26 миллионов рублей, то теперь она возросла до 35 миллионов.

- У нас должна быть целиком картинка, чтобы мы не вляпались второй раз, и опять не стали обманутыми дольщиками, - высказал своё мнение активист Валерий ОВЧИННИКОВ.

Такая позиция людей предсказуема, ведь если вспомнить, сколько предыдущий застройщик Александр ТЕРЕХОВ рассказывал дольщикам небылицы, выдержке людей можно только позавидовать. А отсутствие конкретики в словах нового застройщика очень сильно напоминает ту ситуацию. Так что сегодня у обманутых дольщиков нет ни синицы в руках, ни журавля в небе.

Евгения НИКИТИНА

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