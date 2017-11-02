«Это просто дичь!»

Руководители спортучреждений Обнинска возмущены безответственностью коллег из Малоярославца!



Каждый родитель, приводя своего ребенка в секцию, особенно спортивную, рассчитывает на то, что отдает его в надежные руки. Однако как показывает практика, далеко не все организации дополнительного образования сегодня работают по принципу «как должно быть».

Недавно в этом убедилась бабушка воспитанницы малоярославецкого ФОК «Планета спорта» Марина К. Ее внучка, получив травму во время тренировки по плаванию, не только не дождалась медицинской помощи, но была без сопровождения взрослых удалена с занятий.

Мы решили выяснить, как в таких случаях действуют спортивные учреждения наукограда.

«ОНА ПЛАКАЛА И ПРОСИЛА О ПОМОЩИ!»

То, что произошло недавно в малоярославецком физкультурно-оздоровительном комплексе «Планета спорта», иначе как дикостью не назовешь. Воспитанница секции плавания поскользнулась во время очередной тренировки и получила травмы колена и головы. Однако никакой медицинской помощи ребенку в учреждении оказано не было!

Этот вопиющий случай предала огласки бабушка девочки.

- По идее, тренер должен был передать нашего ребёнка медицинскому работнику и дальше продолжить занятие с остальными детишками. Но девочку отправили в раздевалку. Хорошо, что у неё был телефон, и она позвонила мне, плакала и просила помощи. К слову сказать, ребенку семь лет, понимаете да? - рассказывает женщина.

Сохранить спокойствие в подобной ситуации вряд ли бы удалось кому-либо из родителей. Потому бабушка сразу отправилась к руководству, чтобы выяснить, как такое вообще могло произойти в спортивном учреждении, где тем более занимаются дети!?

- Когда я пришла с претензией к руководителю, на мой вопрос об отсутствии медика, мне было чётко сказано, что его нет и не будет! - вспоминает бабушка пострадавшей.

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА - ЭТО ИСЧЕЗНОВЕНИЕ?

Между тем, как пояснил известный обнинский адвокат Сергей БАБИЦЫН, наличие в штатном расписании спортивного учреждения медицинского работника - обязательное условие для организаций подобного профиля. Соответствующий приказ был в свое время подписан министром спорта РФ Виталием МУТКО.

Прокомментировать ситуацию в детском спортивном учреждении мы попросили заместителя главы администрации Малоярославецкого района по социальным вопросам Надежду БОГОМОЛОВУ. Впрочем, принимать удар на себя, как стало понятно во время беседы, ей не очень-то хотелось. Иначе как объяснить, что на напоминание журналистов о столь вопиющем случае чиновница заявила, что лучше нее произошедшее прокомментирует руководитель спорткомплекса Виктор ГЕЙЗЕР. А после сухо добавила, что, мол, сейчас-то медик уже есть.

- А где он был на тот момент, когда в учреждении произошло ЧП? - поинтересовались журналисты.

- Его в принципе не было. Не могли найти сотрудника, - нехотя продолжала беседу Богомолова.

Какое невероятное стечение обстоятельств! То есть сразу после происшествия человек в белом халате, вероятно, пришел сам? А быть может все дело в том, что руководство учреждения до этого не слишком обременяло себя поисками?

А что, ребенка с разбитой головой можно ведь отправить в раздевалку дожидаться родственников! Интересно, как бы отреагировала на подобную ситуацию те же чиновники, если бы, не дай Бог, такая история приключилась с их маленькими родственниками?

МАЛОЙ КРОВЬЮ

Спортивные школы первого наукограда строгому приказу Министра следовать стараются.

Так, например, директор СДЮСШОР «Квант» Николай ПЛАТОШЕЧКИН пояснил, что в их учреждении есть лицензированный медицинский кабинет. - У нас на постоянной основе работают врач и три медсестры. Кроме этого все наши воспитанники дважды в год проходят медосмотр непосредственно в стенах нашей школы, благо, что все необходимое оборудование у нас имеется, - прокомментировал Николай Иванович. В ДЮСШ «Держава» в случае необходимости первую помощь тоже окажут незамедлительно и профессионально. - Во-первых, мы работаем по договору с медработником лицея «Держава». Кроме этого, все тренеры регулярно проходят профильные курсы по оказанию первой помощи. У каждого из них имеется соответствующий сертификат, - объясняет директор спортивной школы Юрий ФРАЙ. - А то, что произошло в малоярославецком ФОКе - это просто дичь!

У дворца спорта «Олимп» медработник тоже имеется. Но он, как признался руководитель юридического отдела учреждения Константин РЫБАНОВ, один. Точнее будет сказать, их семь, но все они работают по совместительству и по очереди.

- То есть, если медсестра, которая должна дежурить в определенный день, неожиданно заболела, то заменить ее некем?

- По большому счету да, потому что все они работают у нас, как я говорил по совместительству, а это значит, что каждый из них имеет постоянную работу, отказаться от которой в пользу выхода в наше учреждение они не могут. А работают у нас женщины, которые либо сами могут заболеть, либо с детьми уходят на больничные, - прокомментировал Рыбанов.

В таком случае, думается, что «Олимпу» следует задуматься над тем, как наладить работу медкабинета на регулярной основе, как, к примеру, это происходит в СДЮСШОР «Квант».

Ну, а малоярославецкому ФОКу стоит в принципе кардинально пересмотреть кадровую политику. Или руководство комплекса ждет куда большей крови, нежели потеряла их семилетняя воспитанница из-за равнодушия чиновников и недобросовестного отношения к федеральным приказам?

Дарья ГУМЕРОВА

Когда верстался номер



АЛЕКСАНДР ГЕЙЗЕР:

«МЕДСЕСТРЫ НЕ БЫЛО, НО И КРОВИ ТОЖЕ НЕ БЫЛО!»



Уже когда этот номер был готов к печати в редакцию позвонил-таки руководитель ФОК «Планета спорта» Александр Гейзер. Вот как он прокомментировал инцидент:

- Да, ребенок ударился коленом, но никакой крови не было! Девочка ушла с занятий, а потом минут через 50 пришла бабушка и начала скандалить. Я уже давал по этому поводу официальные объяснения Министерству спорта Калужской области.

То, что медика не было - подтверждаю, а не было его, потому что зарплаты у нас слишком «большие»! Сейчас такой сотрудник у нас уже работает.

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