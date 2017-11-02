Коммунальщики грызутся, а жители страдают!

Обнинцы в шоке от прихода «ПИК-Комфорт»!

На прошлой неделе в коммунальном секторе Обнинска разгорелся невиданный скандал. Всё дело в том, что жители, чьи дома обслуживает УК «ЖКУ», получили квитанции от столичной фирмы «ПИК-Комфорт».

Мало того, что людей попросили заплатить за коммуналку неизвестно кому, так ещё и цифры в платежках были завышены у кого-то на 300 рублей, а у кого-то и на две тысячи.

Шквал негодующих звонков с просьбой разобраться в происходящем обрушился на нашу редакцию, что журналисты незамедлительно и сделали.

БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОЙНЫ

Вот уже несколько номеров подряд мы рассказываем о метаморфозах, происходящих в ЕИРЦ, который трансформировался в новую структуру - ОИРЦ. Директор УК «ЖКУ» Григорий ВАЙНШТЕЙН никогда не скрывал своего недовольства посредником, и в этот раз заявил журналистам прямо - с новой структурой сотрудничать он не намерен.

По словам Григория Львовича, его компания теперь будет работать с УК «ПИК-Комфорт», где есть свой расчётный центр, который и займется расщеплением платежей.

Однако жителей об этом предупредить никто не удосужился. Поэтому можно представить, какой шок испытали жильцы, получив платёжки из Москвы!

- Это просто какой-то ужас, - рассказывает жительница старой части города Галина НОВИКОВА.- У нас в доме живут одни старики, и мы постоянно собираемся во дворе, чтобы вместе попробовать разобраться. А ведь многие люди больные, сосед только из больницы вернулся, ему нервничать нельзя, а тут эта странная платёжка...

ОТ СМЕНЫ УЧРЕДИТЕЛЕЙ УСЛОВИЯ НЕ МЕНЯЮТСЯ

В свою очередь «ПИК-Комфорт» в пятницу опубликовал официальный релиз, где чёрным по белому было написано: «Компания ПИК-Комфорт инвестирует в развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства в Обнинске. Она приобрела ООО «ЖКУ», «ПИК-Комфорт» возьмет на себя задачи по управлению жилым фондом, на этих домах будут внедряться стандарты обслуживания компании».

За разъяснением этой странной информации мы ещё раз обратились к Григорию Вайнштейну. Ведь использование расчётного центра «Пик-Комфорт» - это одно, а покупка всей управляющей компании - совсем другое.

- Я пользуюсь их расчётным центом, но у нас соглашение о сотрудничестве, - прокомментировал Вайнштейн. - Всё осталось по-прежнему, юридическое лицо осталось - это самое главное.

Таким образом, получается, что покупки компании «ЖКУ» не было? Однако в «ПИК-Комфорте» настаивали на своём, утверждая, что сделка всё-таки состоялась.

Помочь разобраться в этом вопросе мы попросили чиновников администрации, но в управлении городского хозяйства сказали, что мэрия не контролирует работу двух юридических лиц, хотя и держит руку на пульсе.

- Управлением домов официально занимается ООО «ЖКУ», - рассказывает начальник ведомства Анна ЕРЁМИНА, - как была управляющая компания, так и осталась. На сегодняшний день у этой организации изменился только учредитель.

И действительно, по открытым данным, владельцем компании с недавнего времени стало акционерное общество «ЖКХ «Столица». Скорее всего эта компания и связана с УК «ПИК-Комфорт».

- Самое главное - прожить этот переходный момент без паники, - говорит Анна Ерёмина. - Стоит помнить, что на сегодняшний момент никакие договорные условия ни «ПИК-Комфорт», ни УК «ЖКУ» не вправе изменить.

КТО ОТВЕТИТ ЗА ДОЛЖОК?

Возможно, такая трансформация управляющей компании прошла бы для жителей и незаметно, во-первых, если бы они знали о ней заранее и, во-вторых, если бы не завышенные цифры в платёжках.

Конечно «ПИК-Комфорт» обещает учесть все переплаты в будущем, сделав перерасчеты, но как говорится, осадочек остался. И главный вопрос по-прежнему без ответа: почему, покупая управляющую компанию, столичные коммунальщики не подумали о людях и базах данных?

- На данном переходном этапе есть сложность в том, что платежи начислены по нормативу, так как происходит переход на другой биллинг, настройка и сбор данных с показаний счетчиков жителей, - комментирует ситуацию пресс-секретарь ООО «ПИК-Комфорт» Олеся ЛАПТЕВА. - Базы данных жителей и сведения о предыдущих платежах находятся в стороннем ЕИРЦ, который прекратил свою деятельность с 1 октября 2017 года, поэтому ПИК-Комфорт и ООО «ЖКУ» не имеют возможности получить данные.

В свою очередь Григорий Вайнштейн комментирует происходящее куда жёстче:

- Ну как обычно в цивилизованном обществе, когда разводятся, хоть как-то вопросы решают. А старый ЕИРЦ нам базу данных не передал, вот отсюда пошёл весь сыр-бор, и квитанции вышли некорректные.

УДАР ПО ИМИДЖУ КОМПАНИИ

У главного инженера ОИРЦ - структуры, которая пришла на смену ЕИРЦ, Михаила МЕШКОВА своё видение ситуации. Проблемы у ЕИРЦ возникли ещё в августе. Из-за задолженности «Почте России» были арестованы счета не только самого центра, но и управляющих компаний. Именно поэтому власти приняли решение о создании другой структуры - ОИРЦ.

- Все компании, в том числе и УК «ЖКУ», 15 августа подписали этот документ, который говорил, что они заключают договор с областным информационным центром и переходят к нему на обслуживание, - уверяет Мешков.

По словам Михаила Николаевича, в последний момент управляющая компания «ЖКУ» пошла на попятную и отказалась сотрудничать с новой структурой:

- АО ЕИРЦ должен был выпустить квитанции, и 17 октября они были переданы управляющей компании для развозки населению. Потом, как мы выяснили, эти бланки были направлены в Москву, и с них информация была перебита.

По инициативе директора УК «ЖКУ» расторгнуть отношения с ЕИРЦ его компания собиралась с первого ноября. А вот требования в пятидневный срок передать базы данных УК «ЖКУ» натолкнулись на серьёзную преграду

- На сегодняшний день УК «ЖКУ» не заплатила ЕИРЦ за сентябрь и октябрь, - уверяет Мешков. - И, как прописано в договоре, он действует до тех пор, пока не рассчитаются друг с другом эти две организации.

В общем, сегодня по вопросам платежей люди вынуждены ходить в управляющую компанию «ЖКУ» и в «ПИК-Комфорт», а справки им по-прежнему выдают в здании ЕИРЦ на Шацкого, 13.

А главное, что ударили все эти перипетии по жителям и имиджу УК «ПИК-Комфорт», чьё расширение на обнинском рынке горожане запомнят надолго.

Евгения НИКИТИНА

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