Олег Комиссар: « В ГНТС пустословия нет!»

Обнинск всегда гордился статусом первого наукограда страны. В былые годы решения, принятые на городском научно-техническом совете (ГНТС), считались самыми важными и первостепенными к исполнению.

Поэтому его возрождение обнинцы восприняли «на ура». О работе этого важного органа нам рассказал председатель научно-технического совета Обнинска Олег КОМИССАР.

В ОБНИНСКЕ СОЗДАЛИ УНИКАЛЬНУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ

- Олег Николаевич, зачем вообще потребовалось реформирование ГНТС?

- Раньше такой совет традиционно располагался на базе Физико-энергетического института. За последние двадцать лет экономика сильно изменилась, и город из монополярного, когда ФЭИ был градообразующим предприятием, превратился в многополярный. Кроме крупных НИИ здесь появился ряд инновационных компаний, которые относятся к малому бизнесу, но за короткий срок они показали себя на высоком научно-техническом уровне. За последнее десятилетие серьезно изменилось федеральное законодательство не только в области науки, но и органов местного самоуправления. Появился такой новый вид деятельности как инновации. Все это потребовало коренных изменений в форме работы городского научно-технического совета.

Мы создали обновленный ГНТС в виде Общественной палаты при администрации, которая выражает мнение нашего научного сообщества, и это является основой наукограда.

Так получилось абсолютно уникальное явление, ведь общественные палаты есть в разных городах. А такой научной общественной палаты не существует ни в одном наукограде, кроме Обнинска, и сейчас наш опыт пытаются перенимать другие наукограды России.

- Ну, вот обновленный ГНТС заработал, казалось бы, заседания должны следовать одно за другим, они проводятся не так уж и часто. Почему?

- Где-то раз в полгода проходят целевые заседания. Поймите, многие вопросы решаются в комитетах. А заседания нужны для финального рассмотрения предложений. Они всегда очень хорошо подготовлены, вопросы там решаются актуальные, и пустословия нет.

- Что потерял бы город, если бы не было такой структуры как ГНТС?

- ГНТС является общественным органом, который представляет интересы предприятий, составляющих научно-производственный комплекс нашего наукограда. В соответствии с действующим законодательством, одной из задач администрации является создание условий, обеспечивающих успешное развитие таких предприятий.

Именно этим органы местного самоуправления Обнинска отличаются от других городов. При отсутствии ГНТС, на мой взгляд, администрация потеряла бы обратную связь с научно-производственным комплексом, и наши научные и инновационные предприятия постепенно перестали бы служить вектором развития для города.

А сейчас в состав ГНТС входит глава обнинской администрации Владислав ШАПША. Это хорошая площадка, где руководители предприятий, могут озвучить свои видения и нужды.

ЛИДЕРЫ СУМЕЛИ ОБЪЕДИНИТЬСЯ

- Я присутствовала на нескольких заседаниях ГНТС, создается впечатление, что директора предприятий не очень активно включились в работу, а те, кто включился, стараются «перетянуть одеяло на себя».

- Здесь надо понимать, что собрались лидеры, и каждый из них привык доминировать в своем кругу.

- Не получится ли как в известной басне, где лебедь, рак и щука шли в разные стороны, а толку от этого не было?

- В ГНТС входят руководители, и каждый из них достиг успеха в своей области. В единую стезю нам удалось их свести, когда работали над стратегией развития города.

- Да над пунктами стратегии горожане тоже ёрничают. Город красивый, умный. Написать можно всё что угодно. Как это реализовать?

- Стратегия - это видение. Если исходить из реалий, то мы в сегодняшней жизни не можем знать какие возможности, появятся через три-пять лет. Поэтому нам важно озвучить желание, а потом к этому подтягивать существующие ресурсы. В качестве примера хочу напомнить, что три года назад при формировании стратегии города как наукограда ГНЦ РФ-ФЭИ не мог назвать новый прорывной проект, который в будущем даст новое качественное развитие города как ядерного центра.

Но уже в этом году мы были свидетелями создания в Обнинске Калужского кластера ядерных технологий, в основу которого лег целый пакет новых прорывных проектов.

ВЫПАСТЬ ИЗ НАУКОГРАДОВСКОЙ ПРОГРАММЫ ПРОЩЕ, ЧЕМ В НЕЁ ПОПАСТЬ

- Олег Николаевич, но ведь ГНТС - это совещательный орган, поэтому изменить как-либо ситуацию в Обнинске он вряд ли сможет...

- Теперь ГНТС обладает и законодательной инициативой. Сейчас идёт доработка закона «О науке». В Госдуме уже были внесены поправки, они немного облегчают ситуацию. Задача Совета отслеживать законодательство, дабы из него не выпадали Государственные научные центры (а у нас в городе их три), и чтобы из нового закона не выпали наукограды, потому что лет пять назад шла очень серьезная борьба, когда старались убрать такие институты развития науки.

Также члены ГНТС активно участвуют в разработке нового закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации», мы там пишем целые разделы.

- А какой теме будет посвящено следующее заседание ГНТС?

- 21 декабря этого года мы будем обсуждать реализацию стратегии развития Обнинска как наукограда Российской Федерации за 2017 год. Важно, чтобы параметры, которые заложены в документе, выполнялись, ведь вылететь из стези наукограда очень просто. Второй вопрос будет не менее значимым - рассмотрение концепции создания в Обнинске Музея мировой атомной энергетики.

- С какими проблемами приходится сталкиваться нашим инновационным предприятиям?

- Одна из них - дефицит кадров. В основном не хватает инженеров-конструкторов. Несмотря на сокращения, которые проводятся на одних предприятиях, другие испытывают реальный кадровый голод.

Но есть здесь и положительный момент - престиж технических специальностей опять растёт.

Беседовала

Евгения НИКИТИНА

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