Вне зоны доступа

Абоненты из Обнинска не могут положиться ни на одного из операторов сотовой связи?

Надо сказать, что качество сотовой связи в Обнинске в последнее время оставляет желать лучшего. Причем касается это практически всех мобильных операторов, о чем свидетельствуют периодические жалобы, поступающие к нам в редакцию со стороны абонентов.

Именно поэтому журналистами «ВЫ и МЫ» в официальной группе «Обнинск» социальной сети «Вконтакте» был запущен специальный опрос, в рамках которого все желающие могли высказать свои претензии и пожелания к тому или иному оператору сотовой связи.

Надо сказать, что к виртуальной беседе подключились и представители некоторых мобильных компаний, правда, толку от их участия оказалось мало.

СЕТИ НЕТ, И НЕ БУДЕТ?

В адрес операторов хвалебных песен со стороны горожан так и не прозвучало. В одну претензионную линейку, судя по отзывам абонентов, сегодня можно поставить работу сразу четырех компаний: МТС, Мегафон и ТЕЛЕ 2 и Билайн.

Начнем с анализа «зеленого» оператора. Жалобы на Мегафон поступали неоднократно. Буквально летом мы рассказывали о том, что абоненты этой сети частенько оказываются вне зоны доступа, причем происходит это сразу в нескольких районах наукограда.

Как прокомментировала представитель компании Екатерина МАРТЫНЕНКО, проблемы со связью возникают, как правило, летом из-за большого наплывала в Калужскую область дачников. Однако несмотря на то, что сезон садов-огородов уже давно миновал, качество работы этого оператора продолжает желать лучшего. Иначе как объяснить появление столь отрицательных комментариев в сети?

- Мегафон периодически вообще не работает, причем в разных районах. Раньше было безупречно, а сейчас бесит! - высказывается Сергей МАЗКА.

Впрочем, шанс на исправление у Мегафона еще есть, потому, как Мартыненко рассказала, что к концу текущего года в Обнинске должно появиться более десятка новых базовых станций 3G. Правда, если взглянуть на календарь, сразу хочется посоветовать представителям этой компании поторопиться, иначе новый год абонентам придется встречать вне зоны доступа.

А вот на полосатого оператора - Билайн, обрушился целый шквал недовольств.

- Билайн хромает за городом (возле Жукова). Зачастую телефон вообще пишет «нет сети»! Причем техническая служба оператора в курсе! - рассказывает Мария МУРАТОВА.

Поддержали женщину сразу несколько коллег по сотовому несчастью. В их числе оказалась и Яна ГОРБАЧЕВА, которая пояснила, что абонентам Билайн общаться стало практически невозможно, причем длиться это уже далеко не первый месяц.

- Я беседовала с технической службой этой компании еще в августе и отвечала на их вопросы, только после этого ничего не изменилось. И, как я уже писала, проблемы со связью у Билайна не только в одном районе, а на большей части области! - уверяет девушка.

ОПЕРАТИВНЫЙ ЛАЙФХАК

Надо сказать, что появление представителей Билайн не заставило долго ждать. Правда, толку от него оказалось мало. Сначала собеседник с корпоративным именем «Билайн Россия» решил перевести дискуссию в официальный формат, попросив недовольных абонентов выслать ряд данных, начиная от ФИО, и заканчивая техническим описанием места проживания и моделью мобильного устройства.

Такие манипуляции, как пояснил представитель компании, необходимы для того, чтобы провести соответствующую проверку на предмет качества сотовой связи в конкретном районе Обнинска. Однако эти условия вызвали еще больше возмущений со стороны абонентов.

- Что-то слишком много данных нужно отправить, я вот, например, запутался даже. Вы на слово поверить не можете? Думаете, человек обманывает и не является вашим абонентом? - возмутился пользователь Илья ЛОЧКАНОВ.

Тогда «Билайн Россия» начал раздавать свои клиентам «лайфхаки». Впрочем, назвать такие советы профессиональными едва ли возможно. Смех, да и только.

- В вечернее время может увеличиваться нагрузка на сеть, но есть один секрет, как ее самостоятельно восстановить: включаете авиарежим в телефоне, потом отключаете мобильное устройство на пару минут, включаете и снимаете авиарежим. Телефон сам найдет свободный канал, - позаботился о своих абонентах полосатый оператор.

Надо сказать, что более дельных вариантов помощи представители Билайн предложить так и не смогли. Впрочем, как и такой оператор, как МТС, который на все высказанные претензии относительно плохого качества сотовой связи предложил недовольным перейти в «приватную» беседу и все претензии писать исключительно «в личку».

СВЕЖО ПРЕДАНИЕ...

Не отстает от вышеперечисленных «лидеров» и ТЕЛЕ2, абоненты которого рассказывают, что в последнее время в Обнинске появились самые настоящие аномальные зоны, в которых сотовая связь просто пропадает.

- У меня в квартире ТЕЛЕ2 вообще не ловит (девятиэтажки возле «Коробейников»)! - поделилась Виктория КРАМОРОВА.

Впрочем, как оказалось, улица Курчатова - далеко не единственное место, где пропадает сотовая связь.

- В начале августа мы с семьей переехали на Королева, 1, - рассказывает обнинец Олег КУЧЕРОВ. - В новом месте жительства мне нравится все, кроме того, что телефон в квартире практически не ловит. Это я молчу еще про мобильный интернет, пользоваться которым, находясь дома, я не могу. Такая же ситуация складывается и у жителей Ляшенко, 2 - убедился лично. И это 21-й век! Звонил на телефон горячей линии, меня выслушали и сказали, что обязательно предпримут меры. Пошел четвертый месяц - результата ноль!

Как пояснили журналистам нашего еженедельника в официальном представительстве компании ТЕЛЕ2, полученная ими информация будет проверена в ближайшее время.

Однако более трех месяцев назад точно такую же фразу представители компании бросили своему абоненту Кучерову, а воз и ныне там. Посему, верить в оперативность компании, как, затруднительно.

Судя по отзывам потребителей и по реакции тех операторов, кто сегодня принимает в свой адрес критику, следует сделать выводы, что пока полагаться ни на одну из компаний сотовой связи жителям первого наукограда, увы, не приходится. Остается лишь ждать, что хотя бы кто-то из вышеперечисленных операторов сотовой связи все-таки наладит свою работу.

В противном случае все они рискуют потерять своих клиентов, часть которых уже переходит на сторону менее критикуемых операторов, как, например, Yota - в ее адрес в нашем опросе прозвучал лишь один отзыв, зато положительный.

Дарья ГУМЕРОВА

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