Обнинцев вынуждают делать платные прививки от полиомиелита?

Здоровье - пожалуй, самое важное для любого человека. А когда речь заходит о здоровье детей, здесь уже родители готовы пойти на любые траты.

Причем на этом человеческом чувстве нередко играют медики, вынуждая людей раскошелиться на дорогое лечение и препараты.

СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ КАК ПОВОД РАСКОШЕЛИТЬСЯ

И Обнинск в этом плане не исключение. Так, к нам в редакцию на этой неделе обратилась местная жительница Ольга ВТУРОВА, которая пошла со своей годовалой внучкой в поликлинику, чтобы сделать прививку.

- Существует календарь прививок, но мы немного отстаем от него. Поэтому когда мы зашли к врачу, она спросила: «Какую прививку будете делать?» Я говорю: «Ну, давайте АКДС». На что педиатр ответила: «Хорошо, а то у нас полиомиелит платный», - рассказывает Ольга Юлиановна.

Поначалу женщина не придала этому значения, однако в прививочном кабинете ее огорошили, что делать прививку от полиомиелита ребенку придется за деньги при любом раскладе.

- Я удивилась: «С чего она платная-то, если эта вакцинация должна пройти в рамках обязательного медицинского страхования?» А мне ответили, что ждать бесплатной вакцины придется весь следующий год, потому что больница закупила французский препарат, - вспоминает Втурова.

Раскошелиться женщине предложили на две с лишним тысячи рублей. Однако возмутила ее даже не сумма, а то, что у некоторых родителей просто может не быть денег, чтобы обезопасить детей от страшной болезни, которая на первых порах протекает практически бессимптомно, а впоследствии может привести к параличу.

ЕСТЬ ВСЕ И ДАЖЕ БОЛЬШЕ

С просьбой прокомментировать ситуацию журналисты обратились к главному врачу обнинской клинической больницы Владимиру ПЕТРОВУ, который заверил, что проблем с бесплатными прививками от полиомиелита нет:

- В детской поликлинике КБ №8 ФМБА России "ЖИВАЯ" (ЖПВ) вакцина против полиомиелита есть в достаточном количестве. Однако в последние годы чаще стала использоваться инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ), которая применяется для первой вакцинации, в последующем ревакцинация проводится все равно ЖПВ. Эта вакцина, как и все другие, входящие в календарь прививок, поставляются Минздравом РФ согласно плану-графику, утвержденному на год.

Так, вакцина ИПВ поступит в Обнинск в ноябре. Однако есть в больнице и французский аналог «Пентаксим», которым прививают за деньги, но здесь выбор, по словам Петрова, остается только за родителями.

Так-то оно так, но только когда последним медики рассказывают всяческие страшилки, люди, не задумываясь, расстаются со своими честно заработанными, понимая, что другой альтернативы у них просто нет.

Евгения НИКИТИНА

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