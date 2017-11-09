«ПИК-Комфорт» обещает новым собственникам коммунальный рай

Переполох в коммунальной отрасли Обнинска вызвал недавний переход УК «ЖКУ» под крыло «ПИК-Комфорта». О сделке заявляли столичные коммунальщики, а вот Григорий ВАЙНШТЕЙН, наоборот, говорил, что сотрудничает лишь с расчетным центром компании.

Чтобы расставить все точки над «i», с обнинской прессой встретился гендиректор компании «ПИК-Комфорт» Игорь ФАРБЕР, однако, несмотря на то, что пресс-конференция длилась долго, вопросов меньше не стало.

ЗАПУТАННАЯ СХЕМА КОММУНАЛЬНОГО МИРА

В самом начале Фарбер рассказал о работе компании, которую он представляет, в духе «жить стало лучше». Однако обнинцы не восприняли эту речь и сразу перешли ко второму пункту вопроса: как сделать так, чтобы «жить стало веселей»?

Причем первыми этой темой озадачились энергетики, которым приобретенная «ПИКом» УК «ЖКУ» задолжала чуть меньше пятидесяти миллионов рублей. Несмотря на то что «ПИК-Комфорт» на всех углах кричит о сделке, в учредителях УК «ЖКУ» значится совсем другая организация.

- Согласно выписке из налоговой, учредителем этой компании значится «ЖКХ «Столица», ее учредителем, в свою очередь, является ЖУРАВЛЕВ Евгений Владимирович. Какое отношение он имеет к «ПИК-Комфорту»? - поинтересовался заместитель директора МП «Теплоснабжение» Игорь РАУДУВЕ.

Ответ столичного гостя буквально потряс собравшихся:

- Журавлев Евгений Владимирович является действующим сотрудником группы компаний «ПИК», куда входит «ЖКХ Столица», - заявил Фарбер.

ВАЙНШТЕЙН НА ВЫКИНШТЕЙН?

Причем, по словам гендиректора «ПИК-Комфорт», буквально в течение недели учредитель УК «ЖКУ» опять изменится. Такая метаморфоза не вдохновила энергетиков, ведь предъявлять свои требования, если с новым собственником не удастся договориться, придется самому юридическому лицу. И тайные связи УК «ПИК-Комфорт» и «ЖКХ «Столица» никого интересовать не будут.

А вот обычных горожан больше всего волновал кадровый вопрос: какую роль в управляющей компании теперь играет бывший учредитель Григорий ВАЙНШТЕЙН?

- Вайнштейн теперь менеджер, обычный сотрудник. Может ли так случиться, что мы с ним расстанемся? Может. Может ли так случиться, что мы продолжим сотрудничество? Да. Его показатель эффективности - отношение клиентов к компании, которое должно улучшаться, - резюмировал Фарбер.

Столичный гость не скрывал, что «ПИК-Комфорт» планирует расширяться на обнинском рынке. Ведь если в первом наукограде управляющая компания выступала спутником конкретного застройщика, то в других регионах доля пиковских новостроек составляет всего лишь четверть от общего жилого фонда, который обслуживает коммунальный гигант.

НЕ ВИНОВАТЫЕ МЫ...

В свою очередь, вхождение столичной компании на рынок обнинцы запомнят надолго. Мало того, что горожанам пришлось впервые столкнуться с фактом продажи управляющей компании «вместе в жильцами», так еще и отсутствие какой-либо информации и некорректные платежки «подмочили» репутацию «ПИК-Комфорт».

- Это случилось не потому, что мы захотели в такой форме входить, - поясняет Игорь Аркадьевич, - но другого выхода у нас не было. Так получилось потому, что ЕИРЦ Калужской области был банкротом.

И здесь Фарбер явно играл на публику, потому что, несмотря на финансовые трудности ЕИРЦ, процедура банкротства в отношении компании запущена не была. Да и за два месяца между покупкой и началом обслуживания домов УК «ЖКУ» у «ПИК- Комфорт» было достаточно времени, чтобы нивелировать трудности для клиентов. Но и здесь господин Фарбер винит других:

- В «ПИК-Комфорте» к ситуации оказались готовы, проблема в том, что в ООО «ЖКУ» находятся те люди, которые там и работали, и иногда сотрудники берут на себя чуть больше, чем могут сделать. Это правда.

В общем, ведут себя «пиковцы» пока как обычный расчетный центр, забывая, что теперь именно они отвечают за то, чтоб коммунальная жизнь в принятых недавно домах протекала без сучка, без задоринки.

НЕ ТОЛЬКО ОТРЕМОНТИРУЮТ, НО И НАКОРМЯТ

Чтобы окончательно поразить собравшихся, Игорь Фарбер заявил, что их политика - ремонт подъездов каждые пять лет. А еще в следующем году в нескольких дворах будут установлены детские площадки.

И тут столичные коммунальщики перехитрили сами себя: с одной стороны, они утверждали, что не будут повышать тарифы (а сделать это в одностороннем порядке попросту невозможно), но с другой, не скрывают, что выйдут с этим вопросом в народ. И тот, кто выберет низкую плату, - получит соответствующее обслуживание.

- УК вполне может зарабатывать на дополнительных услугах. И они могут быть не коммунального плана, - заявил Фарбер,- например доставка воды и продуктов питания.

В общем, вывод напрашивается только один: столичные коммунальщики пытаются объять необъятное. Не разобравшись до конца в коммунальной специфике, они засматриваются на сферу обслуживания. Здесь, как говорится, за двумя зайцами...

Евгения НИКИТИНА

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