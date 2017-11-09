«Да идите вы... в Москву»

Попавший в ДТП автовладелец год не может дождаться выплат по ОСАГО!

Казалось бы, сегодня автомобилисты должны чувствовать себя защищенными в случае ДТП. Речь, конечно, идет о тех случаях, когда водитель не виноват в аварии.

Ведь по новым правилам бегать за страховой компанией виновника больше не надо. Только оказывается теперь автовладельцам приходится выбивать положенные выплаты в своей «страховой», причем делать это годами.

В ГИБДД ПОВЕРИЛИ ТАКСИСТУ НА СЛОВО

История жителя Обнинска Алексея ФЕДОТОВА, который совершенно случайно попал в ДТП у себя же во дворе, весьма показательна. Все произошло ранним утром 23 декабря прошлого года. Его «четверка» в тот момент никуда не ехала, что позже подтвердят и свидетели, однако в ГИБДД мужчину признали виновным и даже выписали ему штраф: 500 рублей

- Было темно, - вспоминает Алексей Михайлович. - Но я заметил, как во двор заехало такси. Мой автомобиль стоял возле третьего подъезда, а такси подъехало к первому. Уже сидя в салоне, я почувствовал удар. Как оказалось, таксист начал сдавать задним ходом и врезался в мою машину. Причем водитель ни посигналил, ни включил «аварийку». А так как задняя дверь у меня была открыта, то она и пострадала.

По словам мужчины, когда приехали полицейские водитель такси изложил свое видение ситуации. Якобы Федотов открыл дверь прямо перед носом таксиста. Поэтому стражи порядка составили протокол, где виновным в ДТП значился владелец четверки. Но сдаваться Алексей Михайлович не стал и отправился добиваться восстановления справедливости в суд.

ДЛЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ РЕШЕНИЕ СУДА НЕ УКАЗ?

Однако и в ходе судебного процесса Федотову пришлось столкнуться с рядом бюрократических препонов. В частности, как он рассказывает, суд направил в ГИБДД запрос на получение оригинала протокола данного ДТП. Его прислали (только вдумайтесь!) через три с половиной месяца.

В то время как по правилам дается всего два месяца на то, чтобы установить виновника аварии. Так что все сроки давности в этой ситуации прошли, и полицейские лишь развели руками.

Тем не менее, Алексей Михайлович привел в суд свидетеля и доказал, что его вины в случившемся нет. Фемида вынесла решение в его пользу. Казалось бы, теперь можно спокойно идти в страховую компанию и требовать выплаты по ОСАГО. И вот тут для мужчины началось самое неприятное.

- В страховой компании «РЕСО-Гарантия», где был застрахован автомобиль, мне заявили, что не могут оплатить страховку, так как виновник ДТП не определен. Также от меня потребовали предоставить машину с помятой дверью. Но, поймите, прошло уже девять месяцев. Не мог же я столько времени ездить на автомобиле с изуродованной дверью и тем более возить в нем свою семью, - недоумевает Федотов.

- Теперь вам, видимо, придется судиться уже со страховой компанией, - высказали предложение наши журналисты.

- Я готов, но мне не предоставляют в страховой компании никаких письменных объяснений. Общаются со мной только в устной форме. С чем я пойду в суд?! Я одного понять не могу: для чего нас, автомобилистов, обязывают оплачивать страховку, если страховые случаи все равно игнорируют?

НЕТ ПОМЯТОЙ ДВЕРИ - НЕТ ДЕНЕГ

Признаться, беседа с руководителем обнинской фирмы «РЕСО-Гарантия» Галиной ОКУНЕВОЙ нас обескуражила. Алексея Михайловича она сразу же вспомнила, но заявила, что помочь ему ничем не может.

- Мы не филиал, а подразделение от Москвы. И мы здесь для того, чтобы продавать продукт. А все, что касается осмотра машины, выплат, решений, - всем этим занимаются в Москве. Мы на эту ситуацию никак не влияем. Наша работа заканчивается на приеме документов.

- А что бы вы порекомендовали клиенту? - пытались выяснить мы.

- Мы ничего не рекомендуем, - ответила Галина Александровна. - И не вникаем в суть этого дела. Мы - продающая структура.

А вот сотрудница страховой компании Наталья НИКИТИНА, которая непосредственно занималась вопросом Федорова, пояснила, что вся проблема в том, что автомобиль не был предоставлен к осмотру.

- Я, как человек, его очень хорошо понимаю. Но есть определенная процедура, которую нужно провести, как того требует законодательство.

Однако известный обнинский адвокат и по совместительству заместитель председателя Общественной палаты Калужской области Сергей БАБИЦЫН был весьма удивлен такими действиями страховой компании.

Как оказалось, автомобиль к осмотру предоставлять вовсе необязательно, так как сам факт ДТП был зарегистрирован полицией и в протоколе указано, какие повреждения получила машина. И то, что страховая компания не дает Федотову письменный отказ в выплате по ОСАГО, тоже является грубым нарушением.

- Есть определенный алгоритм действий в этой ситуации, - рассказал Сергей Владимирович. - Клиент должен подать в страховую компанию письменное заявление с просьбой выплатить страховку. Его обязаны принять, зарегистрировать и на него обязаны ответить: либо предоставить письменный мотивированный отказ, либо выплатить полагающиеся средства. Если же в страховой компании отказываются отвечать письменно, клиент вправе обратиться по этому поводу в прокуратуру.

По всей видимости, мытарства автомобилиста на этом не закончатся. Естественно при такой ситуации любой человек плюнет на эти выплаты и перестанет стучаться в закрытые двери «РЕСО-Гарантия».

Не исключено, что именно этого и добиваются страховщики. Ведь как они сами говорят, их дело - продавать полисы ОСАГО, а выплачивать по ним деньги - оказывается совсем необязательно.

Инна ЕМЕЛИНА

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