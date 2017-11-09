Сделал - расскажи народу!

Обнинские депутаты заочно поспорили с Геннадием Скляром.

На днях депутат Государственной Думы от Обнинска Геннадий СКЛЯР заявил о необходимости введения практики отчетов депутатов всех уровней перед общественностью.

Собственно говоря, это было бы вполне логично. Ведь общественность - это самые активные и инициативные представители того самого электората, который и избирает данных депутатов.

А вот как сами народные избранники относятся к данной идее?

«ЛУЧШЕ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ»

Геннадий Иванович считает, что такие отчеты позволят людям узнать о конкретных результатах работы депутатов и послужат своего рода площадкой для обсуждения волнующих общество острых вопросов. В качестве примера такой практики Геннадий Скляр напомнил о своем отчете перед Общественной палатой Калужской области, который состоялся недавно. Кстати, немало единомышленников у него нашлось и среди депутатов обнинского городского Собрания. В частности, Роман АНЦИФЕРОВ уверен, что именно так и нужно взаимодействовать с электоратом. - На мой взгляд, если депутаты избирались по одномандатному округу, то они должны отчитываться перед общественностью о выполненной работе. Почему бы нет? - отметил Роман Георгиевич - Это нормальная практика. И обнинские депутаты работают именно так. Нашу деятельность можно отследить по всем заявкам и обращениям граждан.

Однако что касается формы взаимодействия, Анциферов был категоричен: в письменной. По мнению Романа Георгиевича, устраивать какие-то собрания с жителями по этому поводу менее эффективно, нежели предоставлять им подробные отчеты. Во-первых, далеко не все будут приходить на такие встречи: кто-то вдруг заболел, кто-то на работе и так далее.

А, во-вторых, диалоги на таких мероприятиях не всегда бывают конструктивными. В то время как письменные отчеты помогут заострить внимание на конкретных вопросах.

НЕ ОТЧЕТЫ, А КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА

Но, как выяснилось, не все обнинские депутаты выразили согласие с Геннадием Скляром в этом вопросе. Возникли расхождения по ряду моментов. К примеру, заместитель председателя Горсобрания Владимир НАВОЛОКИН выразил уверенность, что судить о депутате надо по делам, которые и так видны. - Самый хороший отчет депутата перед избирателями - это дела, которые он делает для тех, кто за него проголосовал, - подчеркнул Владимир Васильевич. Такого же мнения придерживается и его коллега Марина ХОМЕНКО. - Я встречаюсь со своими избирателями тогда, когда они обращаются ко мне с какими-то проблемами. Конкретных дат мы не назначаем, - призналась Марина Алексеевна. - Скажем, позвонили мне жители моего округа с просьбой и тут же я начинаю заниматься решением данного вопроса. И мои избиратели знают, что я сделала для них. Так что никаких отчетов по итогам проделанной работы я не готовлю. А собирать людей, чтобы отчитаться - это вообще нереально.

Одним словом, в данном вопросе общего мнения быть не может. И здесь свое веское слово должны сказать законодатели. Хотя учитывая, что в последнее время парламентарии голосуют единогласно «за», хочется знать, что же они при таком подходе смогли сделать для своих избирателей, какие выдвинули инициативы?

Инна ЕМЕЛИНА

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