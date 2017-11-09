Александр Кудряшов: «Главное в нашей работе - не быть бездушным к людям!»

В этом году в России отмечается круглая дата - 100 лет со дня образования органов внутренних дел. Накануне профессионального праздника мы встретились с начальником ОМВД по городу Обнинску Александром КУДРЯШОВЫМ, который возглавил отдел в феврале этого года.

За это время в работе обнинских полицейских произошло много изменений - явных и незаметных для широкой общественности.

«В НАШЕЙ РАБОТЕ ПРОФИЛАКТИКА ИГРАЕТ ОГРОМНУЮ РОЛЬ»

- Александр Александрович, с первых дней после вступления в должность вы последовательно продвигаете ряд инициатив по повышению безопасности в городе.

Буквально на днях на заседании Горсобрания вы достаточно эмоционально говорили о нехватке видеокамер, и глава администрации вас поддержал в этом вопросе. 12 новых устройств в этом году уже установлены на въездах в Обнинск. Вы довольны таким результатом?

- По итогам девяти месяцев работы в Обнинске у меня есть четкое представление - на что нужно реагировать незамедлительно, а решение каких вопросов может быть более длительным. Конечно, установка 12 камер видеонаблюдения в городе - это неплохой результат. Но все же работать надо более «живыми» темпами. Я прекрасно понимаю, что в бюджете больших денег на это нет, однако если идет речь о безопасности граждан, а это именно такой случай, то вопрос надо решать незамедлительно, используя, в том числе, другие законные способы, которых, поверьте, немало.

Вообще, нельзя сказать, что город Обнинск в части криминогенной обстановки - оазис спокойствия. Честно признаюсь - когда переходил сюда работать из столицы, я был уверен, что преступности в Обнинске меньше.

- Что вас больше всего удивило в первом наукограде?

- Меня удивило большое число мошенничеств! Не секрет, что это один из наиболее распространенных видов преступлений. А схема, по которой работают преступники, повторяется.

Например, приходит смс-ка на мобильный телефон гражданина о блокировке банковской карты. И чтобы разблокировать счёт, надо позвонить на определенный номер, который указан в смс, что люди и делают. Там отвечает якобы оператор банка: «Вам нужно продиктовать восемь последних цифр карты».

Естественно, люди их диктуют, что делать категорически нельзя! Далее человека просят сказать пин-код и секретное слово, и все это граждане спокойно говорят, а потом удивляются, как у них все денежные средства списали!

- Я знаю, вы недавно провели встречу с представителями городских банков. Профилактическая работа помогает улучшить статистику такого рода преступлений?

- В нашей работе профилактика играет огромную роль. Во всяком случае, сотрудники банков после таких встреч стараются напоминать клиентам о необходимости быть бдительными и возможных мошеннических действиях.

К сожалению, в неделю у нас, как правило, фиксируется по два-три серьезных случая. Люди и по 300 тысяч направляют «в никуда». Суммы зачастую разнятся от одной до нескольких сотен тысяч рублей. Как правило, в основном жертвами мошенников становятся пенсионеры.

- Здесь, наверное, свою роль сыграл и переход на электронные деньги. Раньше старики получали пенсию наличкой и шли в кассы того же Сбербанка оплачивать квартплату, а теперь везде стоят терминалы...

- Поэтому очень важно постоянно напоминать людям о мошеннических схемах. И постоянно проводить разъяснительную работу. Если мы какое-то количество преступлений предотвратим благодаря профилактике, это уже будет хорошо. А практика показывает, что в конце года преступники всегда активизируются.

ТОП-5 ПРЕСТУПЛЕНИЙ НАУКОГРАДА

- Если составить своеобразный «рейтинг преступлений» Обнинска, получается, у нас лидируют мошенничества?

- Если взять по массовости, то на первом месте все-таки стоят кражи, потом идут мошенничества. За ними следуют выявление фактов незаконной миграции. Так, в Обнинске есть ряд лиц, которые постоянно регистрируют у себя приезжих.

- А на четвертом месте фальшивки?

- Нет. Надо отметить, что количество фальшивок в этом году в городе снизилось в два раза. На четвертом месте сегодня стоят нарушители статьи 264.1 УК РФ - повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

И замыкают пятерку - преступления с причинением тяжкого вреда здоровью. Их в общей массе общеуголовной статистики зарегистрировано действительно много. В основном, данные преступления происходят в результате совместного распития спиртных напитков.

- А как обстоят дела с расследованием резонансных уголовных дел? Есть ли подвижки хотя бы по каким-то из них? В частности, по убийству студентки ИАТЭ, которое произошло в прошлом году?

- Это жестокое преступление на особом контроле полицейских. Сегодня правоохранительными органами очень много делается, чтобы оно было раскрыто. Уверяю вас, что для этого предпринимаются все меры.

- Шансы есть?

- Конечно, есть! Вот недавно мы раскрыли преступление, совершенное в 2010 году. Ещё один недавний пример - арестована группа преступников, которые занимались кражами и грабежами денег, принадлежащих обнинским организациям. Эти «гастролёры» сюда приезжали периодически - так вот один из них был задержан в аэропорту, другого привезли из Москвы.

Подозреваемые арестованы и находятся в изоляторе временного содержания, проводится работа по установлению их причастности к совершению иным фактам преступной деятельности.

«ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ, ЧТО ГРАЖДАНЕ НАМ ДОВЕРЯЮТ!»

- В прошлом году МВД России проводило опрос среди населения, оценивающий уровень доверия к правоохранительной системе. И в целом по стране результаты были достаточно низкие. Как вам кажется, доверяют ли обнинцы полицейским?

- Хочется верить, что граждане нам доверяют. Во всяком случае, мы принимаем для этого достаточные меры. Ведь главное в нашей работе - не быть бездушным!

Все преступления не раскрыть, я это прекрасно понимаю, но очень важно в служебной деятельности не проявлять черствость к людям. Например, выезжают полицейские на квартирную кражу, надо понимать, что встречают вас хозяева, которым причинили материальный и моральный ущерб. Воры могли и не похитить чего-то ценного, но сам факт, что кто-то посмел проникнуть в твою квартиру - это уже отвратительно. А если еще и сотрудник полиции будет вести себя некорректно, конечно, у граждан останется неприятный осадок в душе.

В этой связи мною проводится работа с подчиненными. Надо понимать, что в отношении человека или семьи совершено преступление, поэтому полицейские должны проявить чуткость, понять людей и войти в их ситуацию, быть немного сдержаннее, даже к негативу, осознавая, что это эмоциональный всплеск.

- А вас слышат коллеги?

- Конечно, слышат. Потому что, на мой взгляд, сегодня отдел внутренних дел работает уже по-другому, приоритеты у сотрудников изменились.

- Последние несколько лет отдел буквально штормило - начальники менялись, то какие-то сокращения происходили, постоянные реформы...

Сегодня есть ощущение, что обнинские полицейские чувствуют себя как-то более спокойно и уверенно.

- Когда задачи понятны, прозрачны и выполнимы, работать становится легче. Я стараюсь не выносить на областной уровень существующие здесь проблемы и трудности, хотя их предостаточно, а проблемы решаем с руководителями служб и подразделений. Двери моего служебного кабинета всегда открыты как для личного состава, так и для граждан.

НЕКОМПЛЕКТ ПОЛИЦИИ - 25 ЧЕЛОВЕК

- Сколько сегодня сотрудников не хватает нашей полиции, чтобы закрыть все кадровые бреши? С теми же участковыми, например, хронически непростая ситуация, люди работают на пределе своих физических и моральных сил. Они фактически живут на работе...

- «Живут на работе», если можно применить такое сравнение, в большей степени сотрудники уголовного розыска. Тем не менее, у участковых уполномоченных служба тоже непростая, и не каждый полицейский готов пойти в это подразделение.

Некомплект в ОМВД на сегодняшний день составляет 25 человек. Мы готовы рассмотреть вопрос о приеме на службу молодых людей, которые хотят связать свою судьбу со службой в правоохранительных органах.

- Если говорить об укомплектованности подразделений, нельзя не вспомнить про отдел по борьбе с наркотиками. Там еще недавно на весь город было чуть ли не два человека.

- Сейчас в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОКОН) работают четыре сотрудника, в соответствии со штатом. Борьбу с наркотиками ведет ОКОН и отдел уголовного розыска. В то же время все наружные наряды полиции нацелены на пресечение данного вида преступлений.

«ОКОН» АКТИВНО ВКЛЮЧИЛСЯ В ПРОЦЕСС

- Вспоминая переход ОКОН в структуру МВД, можно сказать, что процесс этот был достаточно болезненным. Как раз начало активизироваться подполье, распространяющее всяческие смеси, появились многочисленные рисунки на домах, сейчас таких надписей заметно меньше. С чем это связано - лучше коммунальные службы стали работать или ОКОН включился в процесс?

- ОКОН не просто активно включился в процесс, это одна из боевых служб нашего подразделения. Если в прошлом году было раскрыто 27 преступлений, то в этом году их уже 51. По количеству задержанных лиц - если в прошлом году их было 19, то в этом - 37. Тяжких и особо тяжких преступлений в прошлом году было раскрыто 21, в этом году - 38. Выявлено 18 преступлений в составе организованных преступных групп, в прошлом году их было два.

Конечно же, вопросы есть, прежде всего, по преступлениям, совершенным удаленным способом через Интернет, хотя работают полицейские усиленными темпами.

«У МЕНЯ ЕЩЕ МНОГО ДЕЛ В ОБНИНСКЕ!»

- Вы в феврале, когда только пришли, поднимали вопрос о том, что в Обнинске очень много тонированных автомобилей.

Вот сейчас осень, и на федеральном уровне активно обсуждается новая тема - со знаками «Ш» - шипованная резина, за отсутствие которого теперь, якобы, хотят штрафовать более активно, чем раньше.

Его наши автомобилисты тоже не спешат вывешивать, будет ли наказание таким же строгим, как за тонировку?

- Что касается тонировки, с этим мы будем продолжать бороться однозначно. Темные стекла, особенно в ночное время, ухудшают видимость на дороге, а это может привести к трагедии, к беде в семье. Те, кто не хотят снимать пленку со стекол автомобиля, однозначно будут привлечены к административной ответственности.

По поводу знака «Ш», с 4 апреля 2017 года при отсутствии знака «Ш» на автомашине с шипованной резиной введена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей. Здесь я бы хотел сказать даже не о шипах, а о летней резине, на которой некоторые водители ездят зимой. На мой взгляд, если человек имеет автомобиль, он должен быть достаточно самосознателен и не забывать, что это источник повышенной опасности. Нужно уважать других участников дорожного движения и понимать, что у тебя тоже есть друзья, родственники, знакомые, которые могут попасть в ДТП по нелепой случайности или из-за того, что кто-то не посчитал нужным «переобуться». Так что, призываю всех соблюдать правила!

- Напоследок задам животрепещущий для вашего отдела вопрос. В Обнинске уже сложилась традиция, что новых руководителей буквально через несколько месяцев начинают активно «провожать». Причем это касается всех служб и ведомств. Вас эта участь тоже не минула.

Так, вам прочат скорый переход на новую высокопоставленную должность в Калугу. Можете подтвердить или опровергнуть эту информацию?

- (улыбается) Нет, я про это ничего абсолютно не знаю и никакие рапорты на вышестоящую должность не писал, мне должностей в Калуге не предлагали.

На самом деле, в Обнинске есть большой объем запланированной работы, который необходимо выполнить. Моё глубокое убеждение, что если человек меньше года проработал в должности, его не следует рассматривать в качестве претендента на вышестоящий пост.

- В эту пятницу отмечается ваш профессиональный праздник, с которым я вас и ваш коллектив искренне поздравляю!

- Спасибо! Я, пользуясь случаем, хочу сказать слова признательности нашим ветеранам, пожелать им крепкого здоровья! Отдельная благодарность и поздравления тем нашим коллегам, кто в настоящее время находится в служебной командировке на Северокавказском регионе.

Всем сотрудникам полиции, кто несет службу сегодня, хочется пожелать не только нести ее с честью и работать на совесть, но и находить время для личной жизни, встреч с друзьями.

Ну а на работе помнить про такие качества, как выдержка, профессионализм и справедливость. Мы же со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы наши сотрудники чувствовали себя комфортно!

Беседовал

Антон СУХАНОВ

КОРОТКО:

Мне кажется, сегодня руководители подразделений четко понимают и знают, что им нужно делать. Это важно - грамотно поставить задачу. От вклада каждого сотрудника зависит результат работы отдела. У людей появилась персональная ответственность.

Мы раскрыли много серьезных преступлений, в том числе и резонансных. Для меня принципиально важно, чтобы жестокие и тяжкие преступления были раскрыты, если уж мы их не смогли предотвратить...

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