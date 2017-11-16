Стоматолог как психолог

Обнинские медики профессионально «заговаривают зубы» юным пациентам.

На протяжении долгого времени как взрослым жителям наукограда, так и самым юным его горожанам лечить зубы приходилось в одном здании - на Ленина, 99.

Однако осенью этого года детское отделение переехало, правда, недалеко - через дорогу, на Ленина,106, где ранее предоставлялись платные услуги стоматолога.

О том, как сегодня лечат зубы маленьким пациентам, нашей редакции рассказал заместитель заведующего стоматологической поликлиникой КБ№8 Алексей МАЛЮКОВ.

«СТОМАТОЛОГ И БОЛЬ - ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ОСТАЛИСЬ В ПРОШЛОМ»

В здании детской стоматологии царит особенная атмосфера. Здесь все и вся ориентировано на маленьких пациентов, потому как эта категория нуждается в чуткости, тем более, когда речь идет о визите к стоматологу.

- Стоматолог должен быть еще и психологом, важно суметь правильно «заговорить зубы», чтобы у маленького пациента не осталось страха, пропало напряжение, и он смог полностью довериться доктору. К тому же, хочу отметить, что современные технологии и препараты позволяют проводить лечение зубов абсолютно безболезненно. Стоматолог и боль - понятия, которые пора давно оставить в прошлом, - начал беседу Малюков.

Сегодня в детской стоматологической поликлинике работают 4 кресла, что, как рассказывает Алексей Владимирович, позволяет проводить централизованные медосмотры. К тому же здесь появился свой собственный рентген-аппарат, благодаря которому специалистам не приходится «гонять» маленьких пациентов за снимками в общую поликлинику.

- Алексей Владимирович, ну, если признаться, то места в новом отделении не так уж и много, или дефицит в площадях пока не приходилось ощущать?

- Вы знаете, у нас, к счастью, не такой большой поток пациентов. Не было такого, чтобы собирались огромные очереди, и людям приходилось сидеть друг у друга на головах. Пока, признаюсь, места нам хватает, тем более что большинство пациентов приходит на прием по предварительной записи. Они спокойно сидят в фойе и смотрят телевизор, - пояснил Малюков.

Как уверил Алексей Владимирович, попасть к детскому зубному сегодня совершенно просто. Достаточно обратиться в общую регистратуру стоматологической поликлиники и записаться на прием. Время ожидания, как правило, не превышает недели. В большинстве случаев детки попадают на кресло уже через пару дней после обращения, с острой болью - сразу же.

Стоит отметить, что лечение в стоматологической поликлинике проводится бесплатно, по полису ОМС. Однако при желании родителей маленькому пациенту могут оказать и платные услуги.

ТАЛАНТЛИВЫЕ ПАЦИЕНТЫ

Сегодня в детской поликлинике маленькие пациенты могут получить абсолютно любое лечение, начиная от банального зубного пломбирования и заканчивая профилактикой образования кариеса.

Но если кариес у ребенка все-таки появился, то медлить с лечением больного зуба, как советует Малюков, категорически не стоит.

- Молочные зубы нужно также обязательно лечить от кариеса. Ведь кариес - это инфекция, и если ее не ликвидировать вовремя, то она распространится и дальше, и в большей мере нанесет вред здоровью ребенка и может воспрепятствовать дальнейшему формированию постоянных зубов, - объясняет стоматолог.

Образованию кариеса, как рассказал Алексей Владимирович, может способствовать как генетическая предрасположенность, так и неправильный уход за полостью рта.

- Конечно, на зубы очень влияет сладкое. Но ведь детский организм без конфет и печенья просто не может жить. Поэтому я всегда советую родителям устраивать для своих деток так называемый «сладкий день» - один раз в неделю. Второй вариант - контролировать каждый прием пищи, особенно сладкой. После него необходимо чистить зубы либо проводить механическую чистку с помощью поедания яблока или жуя жевательную резинку, - рассказывает зубной эксперт.

Ну а посещать детского стоматолога Малюков рекомендует не реже одного раза в год - это поможет своевременно выявить возможное заболевание.

Хотя маленькие пациенты обнинской стоматологической поликлиники, как показывает практика, на прием к местным специалистам готовы приходить и чаще. После лечения многие забегают сюда просто так, чтобы сказать докторам «спасибо», которое, как правило, выливается в творческий порыв.

- Да, детки в знак благодарности приносят нам свои рисунки. Мы даже решили организовать на территории поликлиники выставку. А спустя некоторое время подведем итоги и определим победителей. Призы у нас, конечно же, будут тематические - щетки, зубные пасты - в общем, все то, что сделает наших маленьких пациентов еще здоровее и улыбчивее.

Дарья ГУМЕРОВА

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