16.11.2017

Иллюзия безнаказанности



Обнинским подросткам расскажут об ужасах наркоторговли.

О том, что первый наукоград сегодня буквально кишит распространителями «дури», известными в народе как закладчики, не знает разве что ленивый.

Весной текущего года двоих таких правоохранители задержали в поселке «Свой дом» благодаря неравнодушию местных жителей во главе с руководителем одноименной управляющей компании Артемом АШВАРИНЫМ, который не только «поймал» в объектив камер видеонаблюдения закладчиков, не один месяц «минировавших» коттеджный поселок, но и обратился за помощью к журналистам нашего издательства.

После того, как эта история получила широкую огласку, за нее всерьез взялись полицейские, несколько дней просидевшие в засаде. Результат - двое задержанных закладчиков.

 

ЗАКЛАДЧИКА ПОЙМАЮТ - ВОПРОС ВРЕМЕНИ!

Однако, как показывает практика, распространителей наркотиков такие повороты событий нисколько не пугают, причем в закладчики записывается все больше и больше молодых людей, осознанно (а может, и нет) губящих свои судьбы. С попыткой предотвратить эту массовую «вербовку» снова решил выступить Артем Ашварин, выступив с инициативой провести разъяснительную работу среди молодежи.

Прежде чем приступить к делу, мужчина не поленился изучить ряд статей Уголовного кодекса и статистику преступлений.

- С начала 2016 года Обнинским Городским Судом было вынесено больше 100 обвинительных приговоров по уголовным делам за хранение и распространение наркотических средств! Причем большинство фигурантов - молодые люди и девушки до 25 лет, - рассказывает Артем. - В последнее время в закладчики идут и несовершеннолетние. В Екатеринбурге был случай, когда торговцы, привлекая девочку лет 12, рассказывали, что она должна просто разбрасывать по району пластилин. Хорошо, что о таком предложении ребенок сообщил родителям. Там же под уголовную статью попали две девушки лет 16-ти. Одна из них делала закладки, а вторая выполняла роль так называемого координатора, то есть наркотики в руках не держала, а лишь сообщала покупателям где их найти, потому была уверена в собственной безнаказанности. Однако в результате обе получили по реальные сроки - 3,5 и 3 года реального лишения свободы соответственно!

По мнению Артема Ашварина, «профессия закладчика» все больше начинает молодеть. А идут в нее, как правило, по трем причинам - не самые лучшие взаимоотношения в семье, неполное осознание (или абсолютное его отсутствие) ответственности, ну и, конечно, жажда легких денег.

- Конечно, закладчикам платят очень даже неплохие деньги. При этом сами торговцы в прямом смысле пудрят распространителям мозги, рассказывая, что их деятельность более чем безопасна, а в случае чего ему (закладчику) они обязательно помогут, мол, потому что «там» у них все схвачено. Все это самый настоящий бред! Закладчика обязательно поймают - вопрос времени, - уверен Ашварин.

 

СЛЕНГ КАК СПОСОБ ПРОНИКНУТЬ В ПОДСОЗНАНИЕ

Потому рассказать обо всех «тонкостях» этой опасной профессиональной деятельности Артем решил посредством создания специальной листовки, в которой идет полное описание уголовных последствий, избежать которых никогда не позволит действующее законодательство.

Примечательно, что весь информационный текст построен на сленге, который с психологической точки зрения оказывает лучшее воздействие на сознание молодежи, нежели рядовая манера общения.

Распространять такие брошюры Артем намерен в учреждениях образования и в некоторых общественных организациях. В настоящее время соответствующие переговоры он проводит с городской администрацией, и с Управлением общего образования в том числе.

- Важно, чтобы, например, в школах к моим визитам были готовы, потому необходимо достигнуть определенных договоренностей с вышеуказанными органами, -  объясняет автор идеи.

Проект был представлен и на одном из заседаний Общественного Совета, члены которого не смогли не оценить рациональность этой идеи.

 Надо сказать, что инициатива Артема уже получила поддержку и от самих правоохранителей.

- Сотрудники обнинской полиции полностью поддерживают эту идею, - говорит пресс-секретарь ОМВД по городу Обнинску Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА. - Это хорошая помощь нам, потому как мы тоже уделяем особое внимание всевозможным памяткам и профилактическим акциям. Кроме того, вполне вероятно, что такие меры психологического воздействия вполне помогут молодым людям не стать пешкой в чужой игре и не сломать собственную судьбу.

А в том, что листовки, написанные языком молодежи, помогут достучаться до подростков, никто из участников этого важного дела не сомневается.

Дарья ГУМЕРОВА

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