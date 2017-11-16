ОАО «РЖД» опять «кидает» Обнинск?

Долгие годы жители Обнинска возмущались по поводу безобразного состояния моста через железную дорогу.

Поэтому народ очень воодушевился, когда в августе стало известно, что вот-вот начнется его ремонт. Люди радовались тому, что, наконец, уродливый железобетонный объект больше не будет портить внешний вид города.

Оптимизм внушали и наши городские чиновники, информирующие, что случится это уже очень скоро.

ОЧЕРЕДНОЕ УРОДСТВО ОТ «РЖД»

То, что мы наблюдаем сейчас, можно охарактеризовать простой фразой: «Одно уродство заменили на другое». Потому что изначально представителями обнинской администрации было обещано, что мост «РЖД» отремонтируют к 1 ноября. Затем сроки перенесли на 25 ноября. И вот до этого дня осталось уже чуть больше недели, а на месте ремонтных работ, как говорится, и конь не валялся. Такое впечатление, что дело вообще не сдвинулось с мертвой точки.

- А чего удивляться? - считает обнинская пенсионерка Вера Сергеевна ПОНОМАРЕВА, проживающая на улице Красных Зорь. - Рабочих там практически не видно. Я каждый день бываю на вокзале - хожу по магазинам. И процесс ремонта моста наблюдаю очень редко. Чаще всего там никого нет.

Хотя давно известно, что ремонтом должен заниматься столичный подрядчик ООО ИСК «Ресурс-интеграция». А не торопится он, судя по всему, потому, что его никто не контролирует. Ведь мост этот является собственностью «РЖД», значит, и занимается данным вопросом не мэрия, а руководство железной дороги.

БОЛЬШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАСКАЧАТЬ ТЯЖЕЛО

В пресс-службе монополии не сразу вспомнили, о каком мосте идет речь.

- Знаете, сколько у нас таких объектов по всему ЦФО? - заявили нам в департаменте по связям с общественностью ОАО «Центральная ППК».

Тем не менее, обещали разобраться в причине задержки строительных работ. По опыту мы уже знаем, что разбираться они будут еще дольше, чем этот мост ремонтируется.

Наши догадки дипломатично подтвердил и глава администрации наукограда Владислав ШАПША.

- ОАО «РЖД» - организация большая, поэтому все ремонтные работы у них, как правило, затягиваются, - прокомментировал он. - По этой же причине с ними сложно взаимодействовать. Дело в том, что мы контролируем этот объект, нас тоже беспокоит тот факт, что сроки не выполняются. Поэтому постоянно пишем в «РЖД» письма, торопим их...

В настоящее время мэрия ждет очередной ответ от железнодорожников. Те пока молчат.

Инна ЕМЕЛИНА