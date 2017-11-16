Обнинские маршрутчики уверены, что справиться с давкой можно, только повысив цену за проезд!

Несмотря на бодрые рапорты чиновников, которые во всеуслышание заявляют, что вопрос с нехваткой маршруток в городе решен, тема не теряет своей актуальности. И порой доехать из точки А в точку Б в Обнинске ой как не просто.

ЗДРАВСТВУЙ, СОВЕТСКОЕ ПРОШЛОЕ!

Конечно, надо отдать должное, что по тридцать минут заветного транспорта на остановках горожане не ждут, однако с введением изменений с первого июня, разрешающих сидеть за рулем маршрутки только водителям с российскими правами, горожане окунулись в советское прошлое.

Ситуация, когда не то что сесть, а даже зайти в транспортное средство невозможно, потому что людей там, как селедок в бочке, уже давно стала нормой.

- Я ехала в рабочий день с остановки «ДК ФЭИ». Вышла часов в пять, может быть, минут пятнадцать шестого, и обомлела. Маршрутки сновали туда-сюда, однако все они были заполнены так, что даже на ступеньку зайти было невозможно, - вспоминает жительница города Раиса НОВИКОВА.

По словам женщины, пропустив шесть маршруток под номерами два и три, она все-таки смогла втиснуться в салон, но стоять, подпирая дверь, ей пришлось до самой «Музыкальной школы».

- И так происходит каждый день, сотрудники ФЭИ заканчивают работу, выходят и все хотят уехать домой, думаю, что и по утрам ситуация не лучше. Единственное, что радует, так это сознательность молодых людей, которые всегда уступают женщинам место, - говорит Новикова.

Аналогичные проблемы возникают и на других маршрутах. Так, например, ехать из кинотеатра до дома поздним вечером часто приходится стоя. Здесь, как говорится, проверено на себе.

ПОПУЛИЗМ ИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ?

Конечно, можно без устали штрафовать маршрутчиков за перегруз в салоне, но оставлять людей на остановках в дождь - тоже не вариант.

Депутат Горсобрания Александр СИЛУЯНОВ считает, что, запретив работать на маршрутках приезжим водителям, законодатели лишили транспортных бизнесменов дешевой рабочей силы. Так что теперь среди предпринимателей разыгралась настоящая битва за водителей. Правда, борются за них не обнинские транспортники, которые могут предложить фактически одинаковую зарплату, а столичные.

- Конечно, уехать в Нару и работать там водителем намного выгодней, - считает Александр Юрьевич. - Потому что там проезд стоит уже рублей пятьдесят, по-моему, а у нас до сих пор шестнадцать.

По словам Силуянова, сейчас маршрутчики работают на пределе возможностей, потому что требования к ним вместе с ценами на запчасти и бензин растут, а тарифы остаются прежними.

- Идя на поводу каких-то популистских вещей, что, мол, у нас цены на проезд дешевые, мы начинаем терять в безопасности,- уверен Александр Силуянов.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ УВЕРЯЮТ, ЧТО РАБОТАЮТ НА ПРЕДЕЛЕ

Но, с другой стороны, если с водителями вопрос стоит так остро, напрашивается другое решение проблемы - покупка маршруток большей вместимости. Здесь, как говорится, можно убить двух зайцев сразу: и число рабочих мест не увеличивать, и пассажиров спокойно перевозить.

Однако, по словам заместителя главы администрации Обнинска по экономике Геннадия АНАНЬЕВА, настаивать на этом мэрия не может, так как по условиям конкурса транспортные средства были уже определены. Однако Геннадий Евгеньевич не исключает, что при разработке документации к следующему конкурсу вопрос замены автопарка может быть поднят вновь.

В свою очередь предприниматель Андрей НОВИКОВ, обслуживающий третий маршрут, уверяет, что с водителями решить проблему удалось даже раньше, чем он надеялся. Сегодня на линии работает столько же маршруток, как и до введения изменений с правами. О непростой ситуации в часы пик Новиков знает, и готов идти навстречу, сокращая интервалы, а вот тратиться на транспорт большей вместимости он не готов.

- Такие микроавтобусы в городе есть, они ходят под номером шесть. Их стоимость дороже в три раза, чем у маршруток, и в обслуживании они дорогие, - объясняет Андрей Викторович. - Надо цену билета поднимать, чтоб он стоил рублей 35, тогда можно об этом задумываться.

Александр Силуянов, говоря о стоимости проезда, сравнил цены в наукограде с тарифами областного центра:

- В Калуге, например, проезд стоит 22 рубля, а у нас, потому что мы ближе к Москве, - 16. Абсурд! Можно, конечно, обескровить перевозчиков, потом выкинуть их и взять других. Можно и по такому пути пойти...

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА СКАЗАТЬ СВОЕ СЛОВО!

По словам парламентария, разрулить ситуацию должна исполнительная власть. И если чиновники не хотят повышать цены на проезд, то тогда в часы пик должна быть задействована «тяжелая артиллерия» - автобусы МП «ПАТП».

Но даже если автобусы и выйдут на линию, вряд ли горожане «проголосуют рублем» за них, прежде всего потому, что они «ползут, как черепахи». Ежегодно из бюджета город выделяет деньги на поддержку муниципального предприятия, но в его развитие уже много лет никто не вкладывался.

Вряд ли чиновники пойдут на поводу у бизнеса и согласятся повысить тариф. Ведь не в лучшем экономическом положении находятся сегодня не только маршрутчики, но и сами горожане, зарплата которых, в отличие от цен в магазине, не растет. Поэтому злить народ никто не будет.

А значит, ситуация останется прежней, люди будут штурмовать маршрутку, водители закрывать глаза на давку в салоне, а власть - изображать видимость работы.

Евгения НИКИТИНА

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