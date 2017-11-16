Оксана Грицук: «Во всем нужна мера!»

За последние несколько лет наш город существенно изменился. Многие считают, что в лучшую сторону.

Но среди горожан есть и недовольные очередными дизайнерскими идеями специалистов мэрии.

Об этом наш корреспондент побеседовала с начальником отдела городского дизайна и рекламы Оксаной ГРИЦУК.

СОЗДАВАТЬ, НЕ РАЗРУШАЯ

- Оксана Анатольевна, как вы считаете, чего не хватает сегодня Обнинску в части совершенствования его дизайна?

- В своей работе я придерживаюсь принципа: создавать, не ухудшая и не нарушая в городской среде то, что когда-то было сделано до меня. Исторические здания должны гармонировать с современными элементами дизайна. И во всем нужна мера. Ведь улучшать можно до бесконечности - до такой степени, что получится даже испортить. Поэтому необходима сдержанность.

Конечно, хотелось бы дальше двигаться в деле благоустройства наших скверов, расположенных по улицам Лейпунского, Жолио-Кюри, в районе кинотеатра «Мир» и Вечного огня. Таких зон в городе очень много. Но необходимо создавать и какие-то новые зоны отдыха.

Было время, когда мы старались убирать лавочки, чтобы там не собирались асоциальные личности. А сейчас мы идем по пути создания комфортной среды. То есть стремимся, чтобы жителям было удобно, безопасно и даже интересно. Чтобы тем, кто вышел из дома погулять, было где присесть, отдохнуть и чем полюбоваться. Я люблю этот город, хотя он и не мой родной. И принцип: разрушить и построить заново - я не поддерживаю.

- Вы можете привести пример такого сочетания стилей: старого и нового?

- Изначально на Треугольной площади создавалась концепция Старого города. Но когда появился памятник первопроходцам атомной энергетики, он сам продиктовал подбор современного оборудования в этом месте.

НЕТ НАКАЗАНИЯ, НЕТ И ИНТЕРЕСА

- Многие городские учреждения и предприятия явно не стремятся улучшить внешний вид своих прилегающих территорий. Какая с ними ведется работа в этом направлении?

- Мы можем только давать им рекомендации. А руководителей торговых предприятий мотивировать тем, что создание каких-либо декоративных элементов на прилегающих к магазинам территорий, украшение витрин будут способствовать привлечению покупателей.

Встречи с предпринимателями по этому поводу нами проводятся. Мы даже несколько раз в год организовываем для них семинары, на которых рассказываем о новых тенденциях в дизайне.

Но с сожалением должна заметить, что отклик наши просьбы находят не всегда. Последние лет пять предприниматели жалуются на нехватку средств.

- Много ли в Обнинске особо злостных нарушителей, которые просто безобразно содержат свои прилегающие территории?

- Здесь хотелось бы отметить, что главным образом мы уделяем внимание магистральным улицам города: проспектам Ленина, Маркса, улицам Курчатова, Энгельса. И в меньшей степени обращаем внимание на второстепенные. Соответственно, и упор делаем на те торговые объекты, которые находятся вдоль центральных улиц.

В этом смысле нам немало проблем доставляют торговые объекты с очень большим количеством собственников. Это ТЦ «Фортуна», Дом быта и некоторые другие. Там хаотично размещены многочисленные вывески, сами фасады зданий непрезентабельны.

Конечно, проблема есть, и ее нужно решать. Интереса у многих предпринимателей к такой работе почему-то нет. Вот что удивительно: как нет наказания, так нет и интереса.

В ДЕБРЯХ ФОЛЬКЛОРА

- Недавно в Гурьяновском лесу были установлены фигуры зверей и мухоморов. Многие сразу стали критиковать их, уверяя, что такие статуи никак не вписываются в общую стилистику наукограда. Что вы ответите этим критикам?

- Критику я читала. Но тут надо учесть, что при благоустройстве какого-то объекта мы учитываем его комфортность, удобство и назначение. Изначально Гурьяновский лес считался местом для прогулок в спокойной тихой обстановке.

И когда мы пришли к идее устроить там дорожку, возникла некая фольклорная концепция с названием: «Там, на Гурьяновских дорожках». Отсюда и тематика скульптур, которые представляют собой сказочные персонажи - обитателей леса. А критикам я отвечу так: все должно быть уместно.

- А какие-то другие идеи на этот счет у вас были?

- Нам предлагали в соцсетях обратиться к европейскому опыту и разместить в Гурьяновском лесу арт-объекты. Возможно, это где-то и можно воплотить в жизнь, но не в таком месте точно.

Потому что когда попадаешь в Гурьяновский лес, ощущение такое, что ты находишься не в городе. Там тихо, сама атмосфера завораживает, и ты словно попадаешь в сказку.

- Но не по всему же городу у нас такая сказка. А между тем, лубочный стиль в наукограде проявляется довольно часто. Обнинск все-таки является городом науки. Может, и оформлять его нужно соответственно?

- Это не лубочный стиль, а русская национальная тематика! Некий патриотизм. Такие вещи диктует внутреннее состояние общества. Я этот момент ощущаю. Мы - русские люди. Можно смотреть на Европу, можно видеть в ней наше будущее, но у нас есть своя культура, которую нужно позиционировать и продвигать в массы.

- Какие еще дизайнерские нововведения ждут Обнинск в ближайшие годы?

- Все интересные проекты мы стараемся делать сюрпризом. А что касается перспектив на следующий год, то я сейчас занимаюсь изучением вопроса вертикального озеленения, ландшафтного оформления. В этом направлении мы будем двигаться в летний период.

Будем создавать арт-зоны. Я еще мечтаю о спортивных зонах для детей среднего школьного возраста. Считаю, что у нас в городе это пока не охвачено. А в целом я стремлюсь благоустроить все наши городские скверы. Они прекрасно спроектированы.

Там не надо менять саму геометрию, нужно лишь подобрать соответствующее оборудование. Так что планов много.

Беседовала

Инна ЕМЕЛИНА

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