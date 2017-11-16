Депутаты вызовут на ковер руководителей предприятий

На этой неделе депутаты приступили к рассмотрению проекта бюджета на следующий год. Среди изменений, которые повлияют на доходы, станет повышение налога на имущество для физических лиц, ведь с 1 января, согласно федеральному законодательству, рассчитываться он будет исходя из кадастровой стоимости объекта.

ВЛАДЕЛЬЦАМ КВАРТИР ПРИДЕТСЯ РАСКОШЕЛИТЬСЯ

О грядущих изменениях избранникам народа в среду подробно рассказала начальник отдела экономической политики мэрии Наталья ЧЕРНЫШ. По оценке специалистов, вместо 29 миллионов в казну может прийти в два раза больше денег, но есть и понижающие коэффициенты. Ведь переход к новой формуле растянется на пять лет, и всевозможные льготы, скорее всего, снизят эту цифру вдвое. Однако город все равно выиграет от новой схемы - ранее, когда налог рассчитывался исходя из инвентаризационной стоимости строения, многие его попросту игнорировали.

Депутат Михаил ЖУРАВЛЕВ поинтересовался у экономистов, насколько взлетит оплата для граждан, ведь если в этом году, например, частный дом на улице Московской оценивали в 300 тысяч рублей, то с нового года его кадастровая цена - полтора миллиона. По словам Черныш, разница составит несколько сотен рублей, тяжелее придется тем, кто живет в многоэтажках.

- Это большой казус кадастровой оценки, потому что жилые дома стоят гораздо дешевле, чем квартиры, - пояснила Наталья Викторовна. - У нас получилось, что весь новый жилой фонд имеет кадастровую стоимость ниже, чем старые дома.

К тому же, даже при одинаковом метраже квартир суммы налога могут отличаться на порядок. Поэтому экономисты не исключают, что, так же как и с землей, люди пойдут в суд, чтобы оспорить то, что им насчитали.

В этом году обсуждение главного финансового документа в Горсобрании проходит в режиме нон-стоп, однако парламентарии к такому жесткому графику оказались готовы.

- Мы с лета собирали предложения депутатов, поэтому они были заранее направлены в администрацию города, и мы надеемся, что они будут учтены в проекте бюджета, - пояснил журналистам еженедельника «ВЫ и МЫ» председатель бюджетного комитета Константин ПАХОМЕНКО.

Несмотря на то, что сам бюджет депутаты начали рассматривать только в этот четверг, уже в следующую среду пройдут публичные слушания. Однако ставить точку в вопросе на этом не собираются.

По словам Пахоменко, депутаты вновь вызовут на ковер директоров организаций, с которыми беседовали в прошлом году, и по результатам встреч внесут поправки в выделяемое финансирование.

Евгения НИКИТИНА

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