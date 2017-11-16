16.11.2017

Косяки застройщика в «Молодежном» будут устранять за бюджетные деньги?



О проблемах кабицынского микрорайона «Молодежный» наша газета рассказывала неоднократно. Однако поток жалоб не уменьшается, и примечательно, что в своих бедах люди винят не управляющие организации или местную власть, а застройщика.

 

НОВЫЙ ОБНИНСК ИЛИ СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ?

История Елены ЦОЙ мало чем отличается от остальных. Когда многодетная семья решила обзавестись собственным жильем, естественно, важную роль играла стоимость квартиры, а цены в «Молодежном» были на тот момент очень привлекательные.

- Район новый, зеленый, квартиры, конечно, не ахти, но жить можно, - вспоминает Елена свои первые впечатления.

Да и к тому же сам застройщик - корпорация «Русская недвижимость» - называет «Молодежный» не иначе как «новый Обнинск», видимо, по аналогии со столицей. Однако уровень жизни у новоселов не дотягивает не то что до Москвы, но даже близко не приближается к наукоградовской планке

- Мы живем в нечеловеческих условиях уже год, у нас нет ни нормального подъезда к дому, освещения нет! Детской площадки, которую обещали, тоже нет, - негодует женщина.

Так что с наступлением осенней распутицы дети вынуждены месить грязь, добираясь со школы домой. Поэтому аналогии с Москвой у новоселов точно не возникает, а вот чувство, что живут они в захудалой деревне, есть. Да и другие проблемы, которые уже можно сказать характеризуют застройщика тоже налицо.

- Дом, видимо дает усадку, поэтому на стенах появляются трещины, у нас трещины в оконной раме. Есть гарантийные обязательства, мы обращались к застройщику, но они ничего так и не сделали, - жалуется Цой.

 

ЖИТЕЛИ УСТАЛИ ОТ ПУСТЫХ ОБЕЩАНИЙ

Хотя, по словам женщины, сам руководители «Русской недвижимости», когда приезжали на встречу с жителями, обещали косяки устранить, но, видимо, обещанного людям придется ждать три года, главное, чтобы застройщик успел уложиться в гарантийный период, а то ведь потом все взятки гладки.

- Хотелось, чтобы он  до конца выполнил свои обязательства, - говорит женщина.- Мы же за квартиры ему честно заплатили, и дом наш был сдан еще в декабре прошлого года.

Кстати, сама сдача тоже была затяжной, по договору получить ключи от своих квартир владельцы должны были в октябре прошлого года, но счастье улыбнулось им лишь под новый год. Положенную по закону компенсацию фирма обещала людям выплатить, однако после вежливого «ждите» денег так и не последовало.

Сэкономила компания и на системе антиобледенения, которая, по словам Елены, есть во всех домах микрорайона, кроме последнего. Да и забор, который люди видели собственными глазами в проекте, оказался чужим и ненужным дому, находящемуся в нескольких метрах от дороги.

 

«НАДО ЭТИ ДОМА ВКЛЮЧАТЬ В ПРОГРАММУ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Глава администрации совхоза «Боровский» Антон МАСНЯК о ситуации с домом 1 «А» в микрорайоне «Молодежном» знает не понаслышке. По словам Антона Александровича, обещаний покупателям в свое время застройщик давал много, часть из них, под гарантийное письмо, фирма надеялась выполнить летом, но не позволили финансы.

- Когда будут выполняться работы, очень трудно сказать, потому что у застройщика большие долги по разным вопросам, в том числе и по жилищно-коммунальным услугам. Долгое время фирма решала, что делать - площадки с асфальтом покупать или за газ долги оплатить, выбрали последнее, - комментирует Антон Александрович.

Поэтому понять, осилит ли застройщик обещанное благоустройство, и если да, то когда он его сделает, сложно. В свою очередь, администрация ведет претензионную работу и старается хоть чем-то порадовать жителей. Так, скоро вдоль дороги появится аллея из елок. Это, конечно, приятно, но вряд ли деревья заменят обещанный асфальт.

- По большому счету, надо дома эти включать в программу «Комфортная городская среда» и таким образом благоустройство делать, - уверен Масняк.

Конечно, таким образом часть проблемы решить можно, но почему «подтирать» за застройщиком должны на деньги из бюджета - неясно.  В свою очередь, новоселы могут начать судебные тяжбы с компанией, и, видимо, чем раньше они заявят о своих требованиях, тем быстрее дело сдвинется с мертвой точки.

Евгения НИКИТИНА

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