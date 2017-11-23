Коммунальщиков Обнинска запугали горожане?

Несколько недель подряд сторонники и противники установки декоративных фигур в Гурьяновском лесу горячо отстаивали в социальных сетях свое мнение.

Со временем споры сошли на нет, да и «зверье», облюбованное детьми, стало частью города.

Однако ведя словесные баталии по пустякам, спорщики, как это часто бывает, упустили главное.

ЧИНОВНИКИ НЕ ХОТЯТ ВИДЕТЬ ПРОБЛЕМУ В ЛЕСУ?

После того, как в Гурьяновском лесу появились дорожки из щебня, обнинцы ринулись своими глазами оценить их надежность и долговечность. Теперь по выходным здесь яблоку негде упасть, столько народу прогуливается по лесу. Действительно приятно пройтись по живописной местности, поэтому большинство горожан с тропы не сходят и в лес не углубляются. В противном бы случае их ждал неприятный сюрприз.

- Это просто ужас какой-то!- возмущенно рассказывает жительница Обнинска Елена СОЛОВЬЕВА. - Я недавно зашла в лес, а там просто кучи поваленных деревьев, валяются даже спиленные. Я такого количества бурелома там никогда раньше не видела!

При желании в городском лесу легко можно снять фильм ужасов без декораций. И что же, получается, по краям Гурьяновского леса коммунальщики порядок навели, а внутри кучи никто не заметит, поэтому их можно и не убирать?

ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДСВЕТКА ВЫЗВАЛА БУРЮ В СТАКАНЕ ВОДЫ

С вопросом, была ли запланирована вырубка деревьев в лесу, чтобы расчистить место под дорожки, мы обратились к главному хозяйственнику города Вячеславу ЛЕЖНИНУ.

- Вырубаются только аварийно-опасные деревья, которые мы тут же убираем, но, естественно, приступая к работам по «Городской среде», мы вывозили деревья, которые проходят вдоль дорожки и угрожают безопасности, - заверил Вячеслав Вячеславович.

Вице-мэр отметил, что наличие бурелома в лесу для него не является секретом, да и «зеленое сердце Обнинска» с годами не молодеет, а значит, аварийных деревьев там становится все больше и больше, но вырубать их коммунальщики боятся.

- Поймите, мы как между двух огней: одни нас ругают за то, что мы пилим, другие говорят - пилите, и каждый раз находиться в такой ситуации довольно неприятно, - объясняет Вячеслав Лежнин.

По словам заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства, даже тема предстоящей новогодней подсветки леса вызвала общественный резонанс, поэтому властям пришлось доказывать горожанам, что декоративное освещение не помешает спать птицам.

В свою очередь, Вячеслав Вячеславович пообещал навести порядок внутри леса. Однако, распилив упавшие деревья, выносить их приходится вручную, поэтому быстро такую работу не сделаешь.

Ведь оставлять надолго трухлявые стволы тоже нельзя, именно в такой среде очень привольно чувствуют себя вредители. Так что будем надеяться, что уже скоро коммунальщики приступят к выполнению своих обещаний.

Евгения НИКИТИНА

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