Коммунальное безумие

Должникам за услуги ЖКХ хотят отключать коммуникации за долг в тысячу рублей!

В ближайшее время потребителей жилищно-коммунальных услуг, а значит, всех нас, ждет еще одна грустная новость.

Теперь отключать воду, газ и электричество коммунальщики смогут жильцам, имеющим долг всего в одну тысячу рублей.

И таким образом без коммуникаций рискуют остаться очень и очень многие.

А НЕ БУДЕТЕ ПЛАТИТЬ, ПЕРЕКРОЕМ ГАЗ

Обнинская муниципальная управляющая компания МП «УЖКХ» уже несколько месяцев практикует в своих домах установку заглушек на систему водоотведения в квартирах должников. Но эта жесткая мера применяется только в отношении самых злостных неплательщиков. Тех, кто не платит уже несколько месяцев. И с кем неоднократно велись разъяснительные беседы. Теперь же вопрос будет решаться безо всяких уговоров.

Дело в том, что в Постановление правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» в сентябре этого года внесены изменения.

Теперь пункт о неплательщиках звучит так: «Под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается наличие у потребителя задолженности по оплате одной коммунальной услуги в размере, превышающем сумму двух месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги...»

Иными словами, отключить газ, электричество, горячую воду и перекрыть канализацию могут теперь в том случае, если долг за одну из этих услуг превысил две среднемесячные оплаты. Эксперты подсчитали, что среднемесячная плата за одну из этих услуг равна примерно 500 рублей, то есть сумма долга, за которой последует отключение, теперь составляет в среднем одну тысячу рублей.

И еще один важный нюанс: долг коммунальщики могут перекинуть на ту услугу, которую им удобнее всего отключить.

«БЕЗ ВЕСКИХ ОСНОВАНИЙ НЕ ОТКЛЮЧАТ»

А тем временем долги за жилищно-коммунальные услуги у наших граждан растут, как грибы после дождя. Только в муниципальной управляющей компании МП «УЖКХ» более тысячи должников, которые на сегодняшний день не оплатили 24 миллиона рублей.

Тем не менее, директор этого предприятия Сергей ВОЛОТОВСКИЙ считает, что не стоит применять к людям столь жесткие меры. - Такой законопроект, конечно, имеет право на жизнь. Проблему долгов решать необходимо. Но все-таки одна тысяча рублей - это не та сумма, из-за которой уже нужно прибегать к крайним мерам. Ведь такая задолженность может образоваться всего за месяц. Я все-таки считаю, что ужесточать меры надо в случае неоплаты за жилищно-коммунальные услуги в течение двух-трех месяцев, - сказал нам Сергей Васильевич. А представитель комплекса коммунального хозяйства мэрии - начальник отдела по реализации жилищной политики Юлия БАРГАЕВА считает, что данное постановление необходимо внимательнее изучить. - Без веских оснований коммуникации никто не отключает, - пояснила она. - В любом случае перед применением таких мер с должниками проводятся предварительные процедуры. Существует порядок уведомления неплательщиков. Для начала люди будут предупреждены о том, что им отключат воду или электроэнергию, а уж потом, если они не закроют долги, эти меры последуют.

Юлия Баргаева проинформировала, что в нашем городе к таким методам борьбы с должниками прибегла пока только одна управляющая компания - вышеупомянутая нами МП «УЖКХ». Другие обслуживающие организации только собираются это делать.

Принесет ли это ожидаемый эффект, учитывая, что уровень жизни населения оставляет желать лучшего? Вряд ли.

Инна ЕМЕЛИНА

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