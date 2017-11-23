В школы и садики наукограда нагрянули ревизоры!

Чем кормят школьников и воспитанников наукограда, на этой неделе решили проверить журналисты нашего еженедельника, отправившись в рейд по некоторым учреждениям общего образования вместе с членами профильной комиссии.

Ревизорами системы питания в Обнинске сегодня выступают: начальник отдела развития образования Елена ЛЮБОЧКИНА, ведущий технолог по детским дошкольным учреждениям Людмила СУКСОВА и депутат Юрий ФРАЙ.

СЛАДКИЙ НЕДОЧЕТ

До конца года ревизоры должны посетить все школы и сады наукограда. Повторная проверка пройдет уже во втором полугодии текущего учебного периода. По состоянию на середину недели члены комиссии посетили три учреждения - школу №16, лицей «Держава» и детский сад «Калинка». Надо сказать, что ни один из трех объектов серьезных нареканий в плане организации питания не вызвал.

- 16-я школа меня приятно удивила, - делится впечатлениями Юрий Фрай. - Видно, что в этом учреждении питанию детей уделяют большое внимание. Мы протестировали не только продукты, но и санитарное состояние столовой, камер хранения, кухни и процесс подачи еды. Заметно, что здесь регулярно проводится косметический ремонт, хотя нельзя не отметить, что средств на подобные мероприятия школам сегодня выделяют немного.

Единственным, хоть и сладким, но недочетом оказалось сгущенное молоко, которое подают здесь школьникам в качестве добавки к десертам.

- Молоко выполнено по ГОСТу, но в составе указан заменитель молочного жира. А это не есть хорошо. Одно дело, когда семья решает, какие продукты приобретать, - они исходят из собственных предпочтений и бюджета. А за то, чем кормят детей в общеобразовательных учреждениях, ответственность несем мы, - прокомментировал депутат.

Однако, по мнению начальника отдела развития образования Елены Любочкиной, ничего критичного в таком сгущенном молоке нет, потому как произведено оно по ГОСТу.

- По окончанию всех проверок нами будет составлены справки и рекомендации, которые мы адресуем поставщику, - пояснила Любочкина.

К слову, обнинских школьников сегодня кормит одно предприятие - ООО «ПК «Обнинский», которое предоставляет, так сказать, полный пакет питательных услуг, начиная от продуктов и заканчивая приготовлением завтраков и обедов. При этом меню во всех школах наукограда одинаковое.

МЕНЮ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ СОСТАВЛЯЕТ ОДИН И ТОТ ЖЕ ЧЕЛОВЕК

Одинаковый рацион сегодня и у дошкольников. Только вот продукты в детские сады поставляют разные предприятия, а именно те, которые выигрывают тендер. А готовят блюда уже непосредственно повара, числящиеся в штате образовательного учреждения.

Меню для обнинских дошколят более 20 лет составляет один и тот же человек - технолог Людмила Суксова, с которой журналисты познакомились во время проверки в детском саду «Калинка».

- Я ежедневно разрабатываю меню. Причем, у воспитанников яслей оно одно, у деток постарше - несколько другое. Питание разнообразно и полностью сбалансировано. Кроме того, оно согласовывается с главным санитарным врачом. Примерно раз в месяц я посещаю каждый детский сад и снимаю пробу, чтобы понимать, какие рекомендации дать поварам, - рассказывает технолог.

Впрочем, ознакомиться с меню может каждый родитель - оно вывешивается непосредственно при входе в дошкольное учреждение. При этом в нем указан не только перечень блюд, но и количество содержащихся жиров, белков, углеводов и прочих веществ, необходимых растущему организму. В день нашего визита, к примеру, дошколят потчевали рассольником и ленивыми голубцами. Надо сказать, что такими порциями, которые подают сегодня на обед этим малышам, накормить можно даже взрослого. Однако детки, как рассказывают сотрудники «Калинки», отсутствием аппетита не страдают - первое едят за милую душу. Ко вторым блюдам у них претензий больше. В числе лидеров числятся котлеты, макароны с сосисками, плов, сырники и творожная запеканка. Недолюбливают малыши рыбу и всевозможные новшества.

- Вот ввела я недавно в меню морковно-яблочную запеканку, а дети ее практически не едят. Теперь надо думать, чем заменить. Вообще, хочу сказать, что дошколята едят в основном то, чем привыкли питаться дома, - комментирует Суксова.

Замечания, как рассказывает технолог, у нее, как у эксперта детского стола, естественно, возникают. Но, как правило, они не критичны. Показателем качества в данном случае служат довольные и сытые дети.

А случаев отравления в общеобразовательных учреждениях не было уже много лет. По крайней мере, так журналистам, стуча по дереву, заявили эксперты по детскому питанию, налив в знак уверенности тарелку супа.

Дарья ГУМЕРОВА

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