Битва за рекламу

В Обнинске чиновники пытаются обуздать бизнес!

Обилие рекламы уже давно стало притчей во языцех для обнинцев. Каждый предприниматель, открывая торговую точку, хочет поразить жителей и начинает с кричащей вывески.

Нередко бизнесмены действуют по принципу: чем чуднее, тем моднее. Глава обнинской администрации Владислав ШАПША несколько недель назад дал поручение подчиненным навести порядок в этом вопросе. Мы попытались узнать, как они выполнили требования градоначальника.

«ЭТО ПРОСТО КАКОЕ-ТО УРОДСТВО!»

Поводом для такого крутого поворота стала приближающаяся реконструкция улицы Лейпунского, которая вдоль и поперек исполосована всевозможными безвкусными вывесками.

Как оказалось, изобретать велосипед власти не придется, угомонить креативный бизнес вполне по силам существующим Правилам благоустройства. Ведь нарушений, с точки зрения рекламы, на той же улице Лейпунского предостаточно.

- Так, в Правилах благоустройства прописано, что если это жилые многоквартирные дома, то вывески не должны быть расположены выше второго перекрытия, запрещено затягивать окна, - поясняет начальник отдела дизайна и рекламы Оксана ГРИЦУК. - Причем спрашивать жильцов, нравится ли им такая «боевая раскраска» дома, бизнесмены не обязаны, ведь Закон о защите прав потребителя говорит, что торговцы должны заявить о себе.

- Это просто какое-то уродство!- негодует жительница Обнинска Марина КОЛОКОЛОВА. - Тоже мне «ворота в город» называется, посмотришь, что здесь творится, и сразу понимаешь, в каком дремучем лесу мы живем!

ЧИНОВНИКОВ ОБВИНЯЛИ В ВОРОВСТВЕ

Документ каждый трактует по-своему, в администрации уверены, что для выполнения федеральных норм достаточно единой вывески с указанием названий предприятий, а бизнесмены хотят повесить каждый свою - поярче и побольше. С такой проблемой в свое время столкнулся ТЦ «Капитал».

- Меня очень смущает большое количество вывесок на фасаде, обычно место там получают якорные арендаторы. Все остальные «уходят» внутрь. А у нас получается, что, занимая 10 квадратных метров, все хотят «выйти» на фасад, хотя визуально информация там не воспринимается, - уверяет Оксана Анатольевна.

Однако надеяться на то, что доводы чиновников услышат все без исключения, не приходится. Ведь с теми же штендерами, за истребление которых уже не первый год ратует город, ситуация обстоит непросто.

- Сейчас поправки внесли, которые вообще запрещают их, потому что раньше, когда запрет касался муниципальной земли, предприниматели просто уходили в рамки своего землеотвода и ставили там конструкции, - рассказывает Грицук.

Чиновники штендеры убирали, а через несколько часов к ним наведывались стражи порядка, и сотрудникам администрации приходилось оправдываться, что воровать конструкцию они не собирались.

БЕГ ПО КРУГУ

Хотя есть в городе и другие примеры: так, например, при благоустройстве Треугольной площади предприниматели пошли навстречу городу, да и на проспекте Маркса новые арендаторы ограничились световыми буквами, по аналогии со столицей.

Однако в упорядочивании рекламы на улице Лейпунского этот пример вряд ли уместен, просто потому, что центральной она не является.

- Мое видение, что при разработке проекта благоустройства улицы Лейпунского надо вставлять туда и оформление фасадов. И тогда можно было бы обозначить и цветовую гамму, определить количество и место размещения вывесок, - поясняет начальник отдела городского дизайна Оксана ГРИЦУК.

Однако потом придется лишь положиться на добрую волю арендаторов, ведь вкладываться в облагораживание домов город не может, а судебные тяжбы могут длиться годами.

Зная об этом, многие предприниматели нередко предпочитают многочисленным штрафам смену места дислокации. А когда на освободившиеся площади приходит другой бизнес, история повторяется вновь.

Евгения НИКИТИНА

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