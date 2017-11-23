Южнокорейский бизнес идет в наукоград!

К жилищному строительству в Обнинске хотят присоединиться и иностранные инвесторы!

На днях Обнинск посетила делегация из Южной Кореи, которую пригласил в наш регион во время своего недавнего визита в Сеул губернатор Анатолий АРТАМОНОВ. В наукоград приехало руководство одной из самых успешных мировых строительных компаний «KYERYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL», которая уже 10 лет эффективно работает в Хабаровске. А теперь имеет планы и на наш регион.

КОРЕЙСКИХ ИНВЕСТОРОВ ПРИГЛАСИЛ АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ посетил Южную Корею в конце октября. В рамках рабочей поездки в составе российской делегации он побывал в столице этой республики - Сеуле, где принял участие в ряде деловых встреч.

В частности, с председателем Комитета при Президенте Республики Корея по экономическому сотрудничеству с северными государствами господином СОН Ен Гилем обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, организации взаимодействия с регионами России, налаживания контактов российского и корейского бизнеса.

Руководитель российской делегации - генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана ЧУПШЕВА положительно оценила результаты совместной работы. Она особо отметила успешный опыт размещения корейских компаний в индустриальных парках Калужской области.

На встрече с мэром Сеула господином ПАК Вон Суном российские гости познакомились с реализацией уникального проекта «цифровой мэрии» - digital-платформы. Ее применение позволяет отслеживать и своевременно реагировать на обращения жителей города и происшествия.

В ходе посещения «Сеул Стартап Хаба» - крупнейшего азиатского акселератора по поддержке инновационных проектов состоялbсь презентация Сеульского Агентства по развитию бизнеса и переговоры с представителями южнокорейских ассоциаций.

Следует отметить, что поездка проходит в рамках делового мероприятия «Бизнес в России: региональные возможности для корейского бизнеса». Его организаторами стали Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Фонд «Росконгресс» в сотрудничестве с Корейским агентством содействия торговле и инвестициям, Торгово-промышленной палатой Республики Корея и Корейской ассоциацией международной торговли. А представители целого ряда российских регионов, в том числе и Калужского, в процессе этого взаимодействия ознакомили иностранных инвесторов с экономическим потенциалом своих территорий.

Мероприятие призвано стать важным инструментом практической реализации договоренностей о всестороннем развитии сотрудничества России и Республики Корея, достигнутых в рамках встречи президентов Владимира ПУТИНА и МУН Чжэ Ина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке шестого сентября этого года.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫЗВАЛА ИНТЕРЕС

Анатолий Артамонов встретился в Сеуле с президентом Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (KOTRA) господином КИМ Чжэ Хоном. Приветствуя гостей, он отметил:

- Мы заинтересованы в развитии взаимоотношений с российским бизнесом. Для нас это важное стратегическое направление.

А руководитель российской делегации Светлана Чупшева уже тогда выразила уверенность, что многие корейские компании заинтересуются работой в России.

- Мы пригласили KOTRA и корейские компании в Москву для проведения презентации своих возможностей. Президент России Владимир Путин поставил задачу, чтобы наша страна вошла в двадцатку Doing Business. Мы упрощаем условия ведения бизнеса в нашей стране. Губернаторы лично курируют вопросы инвестиционной привлекательности, - сказала она в своем выступлении.

Ключевым событием программы визита стала презентация инвестиционного потенциала субъектов Российской Федерации «Бизнес в России: региональные возможности для корейского бизнеса». Предваряя выступления глав восьми субъектов, Светлана Чупшева рассказала, что ежегодно Агентство составляет рейтинг инвестиционной привлекательности, тем самым стимулируя работу по совершенствованию на местах условий для инвесторов.

Говоря об инвестиционном и экономическом потенциале Калужского региона, Анатолий Артамонов особо отметил, что уже сегодня пятая часть корейских инвестиций в Россию приходится на Калужскую область.

- Это свидетельство того, что корейские компании доверяют нашему региону. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии взаимоотношений и сделаем все возможное, чтобы ваш бизнес был успешным на калужской земле, - подчеркнул Анатолий Дмитриевич.

И уже меньше чем через месяц корейские гости посетили наш регион. Особенно насыщенной программа была у них в Обнинске.

НОВЫЙ МИКРОРАЙОН ВПЕЧАТЛИЛ ГОСТЕЙ

Гостей тепло встретил глава администрации города Владислав ШАПША. А в Доме Ученых их ждали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Егор ВИРКОВ с представителями городской администрации. Общение прошло в теплой, дружеской и деловой атмосфере.

Владислав Валерьевич рассказал об Обнинске, о его экономическом, научном и инновационном развитии, а также о спортивных достижениях наших жителей. Представители корейской стороны отметили, что в наукограде собраны все передовые технологии, и его научная атмосфера очень понравилась иностранцам. В свою очередь, гости рассказали о своей компании и продемонстрировали презентацию.

Чуть позже для них была проведена экскурсия по городу. Корейцы с большим интересом осматривали наукоград, задавали много вопросов. И особенно им хотелось побольше узнать о том, как у нас обстоят дела со строительством жилых комплексов. В связи с чем гостям показали недавно отстроенные и пока еще не завершенные микрорайоны. Такие как «Экодолье», «Борисоглебский», «Циолковский», «Заовражье».

В «Заовражье» члены делегации осмотрели недавно построенный многоэтажный дом. Следует заметить, что им очень понравилась планировка квартир и вид из окон этой высотки, где наш город был как на ладони. Гостей по их желанию даже провели на крышу, где они делали фото и видеосъемку города.

В ходе экскурсии Владислав Шапша рассказал, что микрорайон «Заовражье» должен стать самым современным и перспективным в Обнинске. Для комфортного проживания будущих новоселов внутренняя территория жилого комплекса будет обеспечена всеми необходимыми инфраструктурными объектами: детскими садами, школами, подземными парковками, поликлиникой, магазинами и т.д.

Мэр Обнинска также пояснил, что дома этой серии отличаются оптимальной планировкой и площадью квартир. Все квартиры в доме очень светлые. Такой эффект достигается за счет полуэркера из двух окон в большой комнате. Кроме того, жилые помещения в двухкомнатных квартирах выходят на разные стороны света, а к кухням прилегают застекленные лоджии. Для большего комфорта жителей прихожая дополнена кладовой-гардеробной.

В домах этого микрорайона предусмотрена система центрального отопления с установкой в квартирах батарей калориферного типа с терморегуляторами. Наружные стены обеспечивают повышенную звукоизоляцию и дают возможность насладиться в своем доме тишиной и покоем.

И, что особенно восхитило корейских гостей, так это наличие примыкающих к «Заовражью» лесных массивов, благотворно влияющих на экологию микрорайона и представляющих собой идеальное место для прогулок и отдыха на свежем воздухе. И то, что в шаговой доступности располагается Белкинский лесопарк, где находятся старинная Церковь святых Бориса и Глеба, а также каскад Белкинских прудов. Это делает территорию микрорайона привлекательной для приятной и комфортной жизни семей с детьми.

СЕРЬЕЗНАЯ КОМПАНИЯ С СЕРЬЕЗНЫМИ ПЛАНАМИ

Далее делегация побывала в спорткомплексе «Олимп». И это неспроста, ведь в Калуге корейцы собираются возводить спорткомплекс. Именно поэтому они решили посмотреть, как выглядит обнинский, каковы запросы и представления о комфорте жителей нашего региона.

Все это, конечно, пока в планах, но сам факт визита и столь повышенный интерес к нашему региону и Обнинску уже говорит о том, что многое из задуманного будет воплощено в жизнь. Тем более что строительная компания «KYERYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL» имеет достаточно высокую планку на мировом уровне.

Ее президент и собственник И Сынг Чан рассказал в свою очередь, что создана компания была еще в 1970 году и с тех пор неуклонно растет. В настоящее время она строит самые разные объекты, начиная от автомоек и заканчивая научными и промышленными центрами, а также автострады, мосты, тоннели и парки. Так что у нас ей будет где развернуться.

И работает она, разумеется, не только в Корее, но также в Индонезии, Непале, ОАЭ, Казахстане. На российский рынок компания вышла в 2006 году, успешно реализовав два проекта в Хабаровске.

Как признались сами гости, в Калужской области и Обнинске южнокорейских бизнесменов привлекает, прежде всего, географическое положение - близость к Москве, развитая экономика и хорошая транспортная инфраструктура, а также большой потенциал нашего региона.

Отвечая на вопросы обнинских журналистов, И Сынг Чан подчеркнул высокое качество жизни в нашем регионе и выразил сожаление, что его компания не пришла в Калужскую область раньше. Наукоград корейцам очень понравился. И Сынг Чан отметил, что у нас в городе прекрасное транспортное сообщение и удобная инфраструктура. Но при этом, прежде чем будут подписаны договора о сотрудничестве между сторонами, корейские экономисты и аналитики внимательно изучат рынок спроса и предложения жилья в наукограде.

И такой основательный подход к делу говорит лишь о том, насколько серьезны намерения корейских инвесторов и как долгосрочны их планы в Обнинске.

Инна ЕМЕЛИНА

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