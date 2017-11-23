Пешки в чужой игре

Дольщики «Зеленого острова» видят в делах нового инвестора след кинувшего их застройщика!

Очередное собрание с обманутыми дольщиками в пятницу 17 ноября провели представители бизнесмена Андрея ГУСАРОВА, выкупившего у «Сбербанка» участок под застройку в обнинском микрорайоне «Зеленый остров».

Столичные юристы предложили людям подписать мировое соглашение, однако конкретики, которую хотели бы видеть как обманутые дольщики, так и представители власти, опять не последовало.

РЕАЛЬНЫЕ КВАРТИРЫ ПРОХОДЯТ МИМО

Заключить мировое соглашение - именно с таким предложением представители Андрея ГУСАРОВА вышли в прошлую пятницу к дольщикам Однако имени будущего застройщика, ведь Гусаров неоднократно подчеркивал, что выступает как частное лицо, а заниматься строительством таковое не может, поэтому в деле обязательно появится субподрядчик, собравшиеся так и не услышали.

Если рассматривать ситуацию в рамках города, то решить проблему такого масштаба по силам только крупным застройщикам, и такие компании работают в Обнинске - «ПИК», «Остов», «ФСК-Лидер». Последняя даже готова была протянуть руку помощи, как оказалось, свое влияние здесь использовал губернатор.

- Намерения наши остались прежними, мы готовы предоставить квартиры людям в уже построенном доме и во вновь строящемся, который мы введем летом следующего года, но не все зависит от нас, - пояснил руководитель обнинского подразделения компании «Калуга-Лидер» Сергей КЛИМЕНКО. Но договориться по стоимости участка сторонам не удалось.

- Если идти по этому пути, то надо внести на депозит суда порядка 35 миллионов рублей. Эта разница возникла, потому что у «ФСК-Лидер» своя экономическая модель, она предполагает разрушение фундамента, а у Гусарова - своя, с сохранением фундамента. И с экономической точки зрения вторая модель более эффективна, - комментирует ситуацию заместитель главы администрации по вопросам градостроительства Андрей КОЗЛОВ.

СТРОИТЕЛЬСТВОМ ДОМА ЗАЙМУТСЯ БЕЛОРУСЫ?

А вот с точки зрения решения вопроса обманутых дольщиков, по мнению мэра Обнинска Владислава ШАПШИ, предложение «ФСК-Лидер» для администрации и дольщиков намного выгодней. Ведь властям таким образом удастся избавиться от «горячей точки», а людям - получить долгожданное жилье. Но последнее слово останется за залоговым кредитором - Гусаровым.

- Проблему дольщиков мы планируем решить в ближайшие сроки, до конца года, - уверяет представитель бинесмена Михаил МАЛИНОВСКИЙ.

Однако позже делает оговорку и добавляет, что до января 2018 собственник хочет утрясти лишь юридические формальности. А вот на строительство понадобится еще как минимум полтора года.

В администрации подтверждают, что ускориться не получится, пятнадцать месяцев на строительство дома такой площади - время оптимальное, причем «уложиться» в сроки по силам лишь крупным застройщикам. Но имени тех, кто выйдет на площадку, представители Гусарова озвучивать на публику не собираются.

- Нас тоже этот вопрос интересует, - говорит вице-мэр Андрей Козлов. - Нам назвали устно, но хотелось бы, чтобы официально они были представлены. Пока все, что могу сказать, что речь идет о крупной белорусской компании, которая работает в России.

« ТАМ ХИТРЕЦОВ ХВАТАЕТ СО ВСЕХ СТОРОН»

В свою очередь, дольщики хотят прописать сроки начала строительства и то, что участок не может фигурировать в качестве залога под будущие кредиты. Представители застройщика тут же возражают, что не смогут работать с банками, а люди вспоминают, что уже однажды пострадали от жадности «Сбербанка», из-за которого дело вообще не двигалось с мертвой точки. Да и предложение обнинской компании о выкупе участка тоже было отклонено.

- Я не могу анализировать, почему то или иное не свершилось, - комментирует Владислав Шапша. - Такую позицию занял «Сбербанк», он вообще изначально довольно неохотно шел на переговоры.

В свою очередь, городская власть и дальше намерена поддерживать людей. Так, предложенное мировое соглашение, которое юристы залогового кредитора утром разослали дольщикам, а вечером уже попросили документ подписать, тщательным образом изучили в мэрии и внесли свои правки.

- Если бы администрация действовала пассивно, не было бы ни «ФСК-Лидер», ни переговоров с Гусаровым. Все, что пока происходит в пользу защиты дольщиков «Зеленого острова», это все потому, что администрация активна и непосредственно участвует в этом процессе, - уверен Шапша. - В противном случае дольщики уже давно потеряли бы возможность реализовать что-либо, потому что там хитрецов хватает со всех сторон.

Согласны со словами мэра и ожидающие квартир люди, которые боятся, что их обманут во второй раз, ведь на последней встрече интересы Гусарова представляла юрист из фирмы «ПЭМ-Инжиниринг». Компания схожа с кинувшим людей застройщиком не только частью названия, ведь обещавший дольщикам рай в шалаше Александр ТЕРЕХОВ до сих пор руководит «ПЭМ-Инвестом», к слову, фирмы даже расположены в одном здании.

К тому же юристы «ПЭМ-Инжиниринг» постоянно представляют интересы «Комфортного города» в суде. Поэтому то, что услугой этой фирмы воспользовался Андрей Гусаров, дольщики не считают простым совпадением.

- Нас вводят в заблуждение касательно будущей достройки дома, - уверен активист Валерий ОВЧИННИКОВ.

Поэтому людям опять придется вести войну, чтобы отстоять свое право на оплаченные квадратные метры. И если подозрения дольщиков оправдаются, то, вероятно, не видать им жилья, как своих ушей.

А между тем, если бы «самый близкий банк» думал бы не только о своей выгоде, но и о людях, последние бы сегодня уже могли заниматься приятными хлопотами - оформлением готовых квартир в «Заовражье».

Евгения НИКИТИНА

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