Сергей Соколов: «Для семей с детьми в «Экодолье» созданы все условия!»

С каждым годом наш город становится больше. И одним из его самых красивых и благоустроенных микрорайонов сегодня стал комплекс «Экодолье».

Причем за последний год произошло немало знаковых событий: построены детский сад и парк Победы, начато строительство спортивной площадки, введен пропускной режим.

Не говоря уже о том, что сам этот проект подходит к своему завершению: поселок практически достроен, и скоро там уже не останется свободных домов и таунхаусов. Сегодня в гостях у «ВЫ и МЫ» - руководитель компании-застройщика «Экодолья» Сергей СОКОЛОВ.

САДИК ОТКРОЕТ СВОИ ДВЕРИ В СЕНТЯБРЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА

- Сергей Михайлович, жители поселка с нетерпением ждали детского сада. И вот обещанный социальный объект построен. Или почти построен? Когда туда можно будет приводить малышей?

- Инвестиционный контракт мы выполнили. Двухэтажный детский садик на 80 мест построен, и уже в начале 2017 года мы передали его на баланс городской администрации. Так что работы по внутренней отделке и благоустройству территории выполняет уже город. Надо отметить, что делает это он достаточно быстро. Соответственно, и оснащать объект также будет обнинская мэрия. Речь идет о закупке мебели, инвентаря, детских игрушек и так далее.

- Здание уже отапливается?

- Да, отопление туда подали еще год назад. Но хотелось бы сказать, что это дошкольное учреждение очень просторное. Оно построено в соответствии с последними строительными нормами: там достаточно большие группы, актовый зал и прочее. Очень комфортная планировка. Площадь садика составляет 2 тысячи 200 квадратных метров. Кроме того, здание было построено по энергоэффективным технологиям. Да и безопасность малышей в нем предусмотрена как нельзя лучше. Эвакуационные пути соответствуют самым жестким нормам и требованиям. А это тоже немаловажно.

- Все это, конечно, хорошо. Но когда детский сад распахнет свои двери для малышей?

- В конце текущего года должны быть завершены отделочные работы. Поэтому с уверенностью можно сказать, что функционировать садик начнет уже в сентябре следующего года. То есть в новом учебном году.

- На какой возраст детишек рассчитан детский сад?

- Сюда придут ребята от трех до семи лет. Причем, приоритетное право попасть туда будут иметь малыши, проживающие в «Экодолье». Во вторую очередь попадут детишки из других районов города. Это в случае, если останутся свободные места. Но данный вопрос уже будет регулировать управление общего образования города.

КОМФОРТНО И БЕЗОПАСНО!

- Сергей Михайлович, если открывается такой прекрасный детский сад, то и для молодых семейных пар «Экодолье» теперь будет особо привлекательно.

- Среди наших покупателей много молодых семей. Для тех, у кого маленькие дети, в поселке созданы все условия. И как раз сейчас мы продаем таунхаусы по минимальной цене, от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Площадь одного дома составляет 88 квадратных метров и к нему прилагается еще и собственный земельный участок. У нас введен пропускной режим, установлены камеры видеонаблюдения на основных улицах микрорайона. В дальнейшем будет введено и патрулирование улиц. Так что за своих детей жители «Экодолья» могут быть спокойны.

- Но ведь строительство поселка подходит к завершению. Значит, эти недорогие таунхаусы у вас последние из нераспроданных?

- Еще пока не последние, но таких цен уже точно не будет: грядет повышение. С нового 2018 года таунхаусы будут стоить от 2 миллионов 950 тысяч рублей.

- Раз повышаете цены, то со спросом у вас, наверное, все в порядке?

- Наши дома приобретают охотно, я не вижу причин покупать жилье такой площади у других застройщиков - преимущества как в цене, так и в качестве жизни очевидны. В настоящее время у нас осталось около семи-восьми индивидуальных домов и около 60 секций таунхаусов. Мы аккредитованы в нескольких основных банках. Так что у покупателей есть выбор. Они могут приобрести жилье как с предчистовой отделкой со всеми коммуникациями, так и с полной чистовой отделкой. Затраты на отделку, что немаловажно, можно включить в общую ипотеку.

- А на каком уровне у вас оказываются коммунальные услуги? Сейчас это больная тема.

- Данному вопросу мы уделяем большое внимание. У нас очень качественное обслуживание. Территория поселка всегда чистая. Это видно. И при том, что здесь маленькая плотность населения, а общедомовой прилегающей земли много, жители каждого таунхауса платят за ремонт и содержание жилья, куда входит и вывоз мусора, всего две тысячи триста рублей в месяц плюс за электричество, газ и воду.

В итоге общая стоимость получается около 5,5 тысяч рублей в месяц, что очень неплохо даже для многоквартирных домов, в которых коммунальные услуги должны быть априори дешевле. Микрорайон «Экодолье» стал одним из самых престижных мест для проживания в городе Обнинске. Кругом зелень, чистота. И при этом жилье мы продаем недорого.

Хотя продукт, который мы предлагаем, гораздо лучше, качественнее и дороже многоэтажной застройки. Так что сегодня у людей есть уникальная возможность до нового года приобрести трехэтажный таунхаус с землей всего за 2 миллиона 805 тысяч рублей в одном из лучших районов Обнинска.

Беседовала

Инна ЕМЕЛИНА

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