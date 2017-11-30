Обнинские чиновники боятся мечтать?

Уже давно заседания Горсобрания проходят по скучному и однообразному сценарию. В этот раз разрядить обстановку смог председатель контрольно-счетной палаты Геннадий АРТЕМЬЕВ. Его заключение по бюджету будущего года некоторые назвали настоящим манифестом.

Фраза «скромное обаяние базового бюджета», а именно такую оценку главному финансовому документу Обнинска дал председатель КСП безусловно, войдет в историю. Как оказалось обнинские экономисты перестали ставить перед собой высокие цели. Так, на федеральном уровне разрабатывается стратегия развития в трех вариантах - базовый, альтернативный и целевой и даже на региональном уровне этот документ имеет две формы.

А вот обнинские чиновники предпочитают не лезть на рожон и показывают цифры, которые, особо не напрягаясь, смогут достигнуть. И дело даже не в том, что в администрации не могут сделать большего, они как раз делают, но составляя документы, предпочитают осторожничать. Ведь, посудите сами, если власти удастся преодолеть планку, то честь ей и хвала. А вот если не дай бог, показатели не будут выполнены? Представляете, какой скандал разразится? Тут и головы могут полететь и кресла освобождать придется.

Но то, что хорошо для спокойствия чиновников, не лучшим образом отражается на развитии города.

- Если рассматривать прогноз, как базовый, то, безусловно, нужен целевой сценарий, в котором бы были отражены показатели стратегии развития города Обнинска, которые мы должны достигать при вложении тех или иных бюджетных средств, - уверен Артемьев.

Таким образом, в администрации смогут не только говорить о светлом завтра, но и делать реальные шаги по приближению к заветной цели.

К тому же город, который гордится статусом наукограда, рассуждая о завтрашнем дне, не учитывает достижения предприятий научно-производственного комплекса. А здесь уж и вовсе какой-то диссонанс получается.

Евгения НИКИТИНА

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