Обнинские архитекторы решили «поиграть» с красками исторического наследия

Не так давно в Правила землепользования и застройки были внесены изменения. Коррективы коснулись внешнего вида старой части города, согласно которым, все дома 50-60-х годов постройки должны предстать в едином цветовом решении - охровом. За эталон приняли дом №4 на улице Горького.

Однако спустя год эксперты свое мнение резко поменяли. Так, например, недавно один дом в Старом городе примерил на себя нежно-бежевый наряд. И куда только делось то самое архитектурное единство, за которое так переживали обнинские борцы за историческое наследие?

ПРИМЕНЯТЬ ПРАВИЛО НАЧАЛИ С ИСКЛЮЧЕНИЙ

Согласно новым требованиям, которые благополучно в свое время поддержали и местные «парламентарии», историческое наследие наукограда, сконцентрированное в старой части Обнинска, должно было полностью пожелтеть, а с фасадов сталинских домов обещали ликвидировать даже кондиционеры, дабы не «портить» столь важное архитектурное наследие какими-то там уродливыми коробками.

Однако как только планы достигли стадии реализации, в новых правилах, как по закону жанра, появились исключения. Первым стал дом на улице Осипенко (сразу за зданием мэрии). Вопреки новым архитектурным требованиям фасад буквально на днях выкрасили в «слоновую кость». И этот цвет, надо сказать, пожалуй, даже дальтоник отличит от того, который сегодня имеет эталон - дом на Горького, 4. Последний своим цветовым решением, скорее, напоминает «персик».

Однако, как прокомментировала начальник Управления архитектуры Ольга Лапина, это вовсе не ошибка.

- Понимаете, когда дело дошло до покраски, мы поняли, что в персиковый цвет можно выкрашивать дома, которые имеют архитектурный декор. А вот такие простые строения, как на улице Осипенко, будут гораздо лучше выглядеть в более спокойных тонах. А здания, как на Горького, 4, имеют определенные элементы, которые мы выкрашиваем в белый, потому и фоновый цвет должен быть несколько насыщеннее. Тем более что в таком же стиле выполнено архитектурное оформление корпусов Физико-энергетического института, - прокомментировала Лапина.

О ЕДИНСТВЕ ЦВЕТА УЖЕ ЗАБЫЛИ?

Но стоит отметить, что появятся в Старом городе и еще более яркие дома - ярко-желтые. К примеру, в такой цвет было выкрашено здание на Гоголя, 4. Как пояснила Ольга Ивановна, именно этот дом стал первым экспериментом с пробами красок.

- В таком цвете этот дом выглядит очень даже неплохо. Даже в пасмурную погоду он добавляет настроения. Аналогичные строения, которые находятся поблизости от него, мы тоже думает выкрасить в такой же яркий цвет.

Лапина пояснила, что сделать цветовые исключения они были вынуждены уже тогда, когда дело дошло непосредственно до покраски.

- Понимаете, мы выходили с подрядчиком, и он при нас выкрашивал фасады. Мы смотрели, как то или иное здание смотрится в определенном цвете в натуре. Потому и пришли к такому выводу, что в Старом городе у нас будут преобладать три оттенка, но все они являются вариациями охры, - добавила Лапина.

А вот лишат ли обитателей домов 50-60-х годов выпуска цивилизационных благ в виде кондиционеров, о ликвидации которых изначально шла речь, пока остается вопросом открытым. Как справедливо отметила Ольга Ивановна, прежде чем требовать что-либо от жителей, вгоняя их в какие-то рамки, необходимо разработать определенную систему, которая не скажется негативным образом на комфорте обитателей того самого «исторического наследия».

Дарья ГУМЕРОВА

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