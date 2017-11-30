Среди обманутых дольщиков произошел раскол?

В прошлом номере еженедельник «ВЫ и МЫ» рассказывал о том, как решается вопрос с дольщиками «Зеленого острова», которые так и не получили обещанных квартир.

После выхода публикации в свет к нам в редакцию обратилась Наталья КОЛЕСОВА. Женщина также вложила свои деньги в проблемный долгострой, однако у нее свое видение решения проблемы.

ПЕРЕЕЗЖАТЬ ИЗ ЦЕНТРА ГОРОДА ГОТОВЫ НЕ ВСЕ

С одной стороны, «синица в руках» - предложение «Калуга-Лидер» предоставить квартиры дольщикам в «Заовражье» уже сейчас, а с другой - обещание нового залогового кредитора достроить на существующем фундаменте дом через 15 месяцев. Цена вопроса - 35 миллионов, которые должны выплатить в виде отступных люди. То есть фактически каждый дольщик должен найти еще по миллиону. Согласитесь, сумма не маленькая. Однако не только это волнует людей.

- У половины дольщиков оплачены в долгострое не только квартиры, но и машиноместа на парковке в цокольном этаже дома. ФСК "Лидер" заявил, что готов предоставить только квартиры, а вопросы с парковками они решать не будут, - пишет о нюансах Наталья Колесова.

Да к тому же, по словам женщины, далеко не все дольщики в восторге от перспективы заселяться в «Заовражье». Понять людей можно, все-таки «Зеленый остров» находится в центре города, который после введения «Циолковского» и строительства конгресс-холла, а может быть, и парка, станет точкой притяжения. Поэтому переезжать из перспективного района на окраину люди не торопятся.

Но присутствие на последней встрече юриста «ПЭМ-Инжиниринг» взбудоражило дольщиков. Ведь им хорошо известно, что именно эта компания представляла интересы кинувшего их Терехова в суде, и если теперь компания каким-либо образом связана с новым залоговым кредитором, это вызывает предположение, что дольщиков пытаются обмануть во второй раз.

«ГЛАВНОЕ ДЛЯ ДОЛЬЩИКОВ - ИМЕТЬ ПЕРСПЕКТИВУ»

А, по словам Колесовой, на встрече, которую провел конкурсный управляющий, юристы «ПЭМ-Инжиниринг» представляли свою фирму, которой тоже задолжал «Комфортный город».

- Вот вы говорите «тень Терехова», мы не обладаем такой информацией. Главное для дольщиков - это иметь перспективу, подкрепленную определенными гарантиями, - комментирует ситуацию заместитель главы администрации по градостроительству Андрей КОЗЛОВ.

При этом, по словам Андрея Петровича, подписание мирового соглашения - самый короткий путь решения вопроса, надо лишь оговорить все гарантии на случай, если не будут соблюдены сроки строительства. И такое поручение мэр Обнинска Владислав ШАПША юристам администрации уже дал.

- Они называют застройщика, по нашим данным, это белорусская компания, которая занимается строительством в Калуге, но де юре они не могут подписать договор с застройщиком, пока не подписано мировое соглашение с дольщиками, - объясняет последовательность действий Андрей Козлов. - Весь земельный участок обременен, в том числе и правами дольщиков, это тоже некая, на наш взгляд, гарантия, что деваться ему некуда. Там, кстати, весьма большой участок, на котором можно построить еще порядка сорока тысяч квадратных метров жилья.

Теперь людям надо отбросить эмоции и положиться на здравый смысл. Но сделать это очень трудно, ведь те, кого уже единожды обманул один застройщик, вряд ли сразу смогут поверить другому.

Евгения НИКИТИНА

Другие статьи из рубрики «Резонанс»