Кто на новенького?

Владимир Петров по-тихому освободил кресло главврача КБ№8.

В минувшие выходные журналистам сообщили о кадровых перестановках в здравоохранении города.

Пост главного врача многострадальной клинической больницы №8 «по собственному желанию» покинул занимавший более четырех лет это кресло Владимир ПЕТРОВ.

Временно исполнять обязанности руководителя назначили зама Петрова по инновациям и медицинской деятельности Сергея СМИРНОВА.

«МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬСЯ ПО ПОНЯТИЯМ ЗОНЫ»

Как оказалось, такие рокировки стали сюрпризом не только для обычных обнинцев, но и для коллектива больницы и главы администрации.

- Решение неожиданное, но в любом случае руководство ФМБА оценивало все «за» и «против» прежде чем его принять, - комментирует ситуацию мэр Обнинска Владислав ШАПША, - и город с уважением относится к такому выбору. При этом Владислав Валерьевич выразил мнение, что и для самого Петрова увольнение могло быть внезапным.

Несмотря на старания экс-руководителя, медики отмечают, что многие обещания не выполнялись годами. И речь здесь даже не о повышении зарплаты, уровень которой регулирует ФМБА, а о нехватке элементарных вещей - халатов, полотенец, расходных материалов и многого другого. Сейчас коллектив КБ№8 живет ожиданиями - надеется на лучшее, но готовится к худшему.

- Очень сочувствую всем бывшим коллегам, пациентам и вообще жителям Обнинска! Не сомневаюсь, что медицинская помощь в КБ №8 теперь будет оказываться по понятиям зоны, учитывая предыдущее место работы Смирнова С.В. (врио Главного врача КБ №8 ранее занимал руководящие должности в системе ФСИН России - Прим. авт.), - пишет на сайте Obninsk. Name пользователь «medik».

Казалось бы, парадокс, но главные врачи в Клинической больнице меняются, а плачевная ситуация остается.

- Это очень больной разговор, больная тема, - комментирует ситуацию вице-спикер Горсобрания, долгое время возглавлявший ЦМСЧ №8, Владимир НАВОЛОКИН. - Мне просто больно от того, что больница умирает.

В ФМБА «ВСТРЯХНУТ» КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

При этом Владимир Васильевич подчеркнул, что в Обнинске есть человек, способный навести порядок в КБ №8, но имя возможного претендента парламентарий обнародовать отказался. - Когда назначали Петрова, мне звонили, советовались. Я сказал, что я этого человека не знаю, - вспоминает Наволокин. - Вот если мне позвонят из ФМБА, я назову фамилию управленца, который мог бы встать у руля больницы, но это уже не Наволокин точно.

В свою очередь, мэр Владислав Шапша уверен, что оценивать претендентов надо не по территориальному признаку, а по профессиональному. Так, гендиректор «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей КАПРИН несколько лет назад тоже был «чужаком» для обнинцев, однако его дела растопили лед в сердцах местного населения.

В пресс-службе ФМБА нашему корреспонденту пояснили, что новый главный врач в КБ №8 будет назначен из числа кадрового резерва ведомства.

А вот сроки появления нового руководителя обнинской больницы зависят от того, как скоро кандидатуры претендентов рассмотрит и согласует Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр БЕГЛОВ.

В свою очередь, Владимир Петров заверил, что, несмотря на смену места работы, он как депутат Горсобрания продолжит отстаивать интересы медиков КБ №8. Впрочем, так же говорили и его коллеги по цеху.

Хотя не исключено, что о трудностях здравоохранения парламентарии теперь имеют лишь гипотетическое представление, потому что на одного действующего сотрудника КБ №8 в Горсобрании приходятся четыре бывших.

Евгения НИКИТИНА

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