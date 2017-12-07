Жители Ленина, 102 устали от писающего не «мальчика»!

Несмотря на то, что Обнинск по природе своего происхождения считается городом интеллигентным, аморальных личностей в нем проживают более чем достаточно. Один из таких, к примеру, обитает в доме по пр. Ленина, 102. О маргинальных привычках мужчины рассказала его соседка Елена К.

По словам женщины, данный индивид имеет пристрастие к алкоголю. Свою любовь к зеленому змию он демонстрирует с регулярной периодичностью всему двору. При этом, как рассказывает Елена, не прочь мужчина продемонстрировать и кое-что еще, а именно - отсутствие каких-либо моральных принципов и воспитания.

Очевидица утверждает, что любитель алкоголя не стесняется справлять нужду прямо на мусорной площадке. Происходит это, как правило, средь бела дня и на глазах у всех невольных свидетелей. При этом, по словам Елены, демонстрация собственного бескультурья, а вместе с ним и полового органа, мужчину совершенно не смущает.

- Выходите вы на балкон насладиться видом, а там - писающий «мальчик», причем именно в том возрасте, когда уже не его нужно учить уму разуму, а он своих детей должен воспитывать. И, кстати, они у него есть. Но это не мешает папаше пить пиво на лавочке у подъезда, а потом по мере необходимости справлять нужду под мусоркой, за которой - детская площадка! И дети играют, наслаждаясь запахами общественного туалета! - возмущается женщина. - А однажды я сделала замечание этому мужчине. И что вы думаете? Он даже не подумал прервать свое маргинальное дело: смотрел мне в глаза и спокойно продолжал мочиться!

Соседи, регулярно наблюдающие такие представления, признаются, что уже не знают, как бороться с хулиганом, а вот в правоохранительных органах уверяют, что способы есть.

Как пояснила официальный представитель обнинской полиции Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА, действия конкретного фигуранта попадают под статью кодекса об административных правонарушениях, и поведение мужчины расценивается как мелкое хулиганство. Причем призвать его к ответственности можно уже за распитие спиртных напитков в общественном месте.

Как пояснила Егорченкова, соседям достаточно запечатлеть действия хулигана на фото и вызвать наряд полиции в то время, когда тот будет в очередной раз употреблять алкоголь на глазах у всех.

Согласно законодательству, за свое поведение маргинал в лучшем случае отделается штрафом, в худшем - отправится «в темницу» на 15 суток.

Дарья ГУМЕРОВА

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