Свою ношу не тянем?

В бюджете следующего года не нашлось денег на Дом офицеров и Морозовскую дачу!

Вот уже месяц депутаты Горсобрания рассматривают главный финансовый документ, по которому придется жить в следующем году.

И хотя сам бюджет-2018 можно охарактеризовать как взвешенный, отсутствие финансирования по некоторым статьям вызывает недоумение.

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!

Так, например, откусить от «пирога» средства на продолжение реконструкции Дома офицеров и Морозовской дачи не получилось. Сразу вспоминается, сколько восторгов было у городской власти, когда буквально на всех углах кричали, что ФЭИ и военные фактически забросили здания, а город их не только взял, но и превратит в настоящие жемчужины.

Так, в 2015-м году на консервацию Морозовской дачи было выделено шесть миллионов рублей, да и планов по использованию исторического объекта было предостаточно: одни предлагали разместить там Дворец бракосочетания, другие - филиал музея.

Прошло три года, но дальше консервации и показательных субботников дело не пошло, а в следующем году на реконструкцию усадебного дома и вовсе денег не выделено. Конечно, понятно, что суммы на восстановление объекта нужны немалые. Но здесь, как говорится, взялся за гуж...

А если средств не выделять вообще, то чем город, владеющий зданием, отличается от предыдущего собственника? Фактически ни тот, ни этот расставаться с деньгами не спешат.

ПРОБЛЕМЫ РАСТУТ, КАК СНЕЖНЫЙ КОМ

Идентичная ситуация и с Домом офицеров. После военных там провели не только генеральную уборку, но и отремонтировали часть помещений, а также систему отопления и вентиляции.

Однако световое оборудование, так называемая «ферма», которую руководство культурного объекта клянчит уже не первый год, так и не появилась. Хотя впервые о его приобретении заговорили еще в 2016 году. Вроде бы к середине 2017-го желания и возможности удалось примирить, но результата в виде светильника так и не последовало.

Уже давно ходили слухи, что сети в Доме офицеров не выдерживают никакой критики, однако официальные лица этого не подтверждали, но все-таки и им пришлось сдаться.

- Там из хорошей аппаратуры ничего невозможно подключить, электричество просто выбивает, и все, - комментирует ситуацию вице-мэр по социалке Татьяна ПОПОВА.

ВНЕСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

И в планах на будущий год покупка не только светильника, но и замена проводки.

На нужды ГДК и Дома офицеров город планирует потратить четыре с половиной миллиона рублей. Однако это в случае, если год будет «хлебный» и бюджет удастся перевыполнить. Потому что объекты стоят во второй очереди финансирования.

В таком же подвешенном состоянии оказалась и Дача Морозовой, на реконструкцию которой заложили несуществующие пока миллион двести тысяч рублей.

- В этом году был сделан проект электроснабжения усадебного дома, но экспертизу не удалось пройти, - вспоминает Татьяна Сергеевна.

Всему виной оказался статус «культурного объекта», который носит усадьба, поэтому вести сети по территории запрещено. Разработчики учли особенности места, и по плану теперь кабель пойдет вдоль забора.

Однако главный вопрос - наличие денег на эти задумки остается в подвешенном состоянии. Чиновники возлагают надежды на сити-менеджера Владислава ШАПШУ, который с пониманием подходит к проблеме и всегда дает «зеленый свет» таким проектам.

Но больше всего настораживает отсутствие системного подхода в благоустройстве этих зданий. Ведь если бы город разработал программу по приведению в порядок таких объектов, в них хочешь - не хочешь пришлось бы вкладывать деньги.

Однако власть предпочитает идти по принципу затыкания дыр и ставить культурные объекты во вторую очередь. Поэтому когда наступит это счастливое «завтра» и когда все-таки здания полностью приведут в порядок, никто сказать не может.

Евгения НИКИТИНА

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